وفد مصري يسافر سياتل لاستلام طائرة الأحلام الثالثة

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

طائرة الأحلام

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، وفد من الشركة الوطنية مصر للطيران، متوجها إلى مدينة سياتل الأمريكية لاستلام طائرتها الثالثة من طراز "بوينج دريملاينر 787-9" ضمن صفقة طويلة الأمد لشراء 6 طائرات، والتي تم توقيعها بمعرض دبي للطيران عام 2017. واستقبل مطار القاهرة الدولي، في 28 مارس الماضي، أول طائرة من طائرات دريملاينر الجديدة، ضمن صفقة الطائرات التي تعاقدت عليها الشركة الوطنية مصر للطيران، وأقلعت الطائرة 787-9 رحلة رقم MS620، في أول رحلة لها متجهة إلى الكويت، بعد انضمامها حديثا إلى أسطول الشركة في مطلع أبريل الجاري.

وتحتاج الشركة الوطنية مصر للطيران تلك الطرازات من الطائرات، لتشغيلها على خطوط المسافات الطويلة، وتتميز بأنها قادرة على قطع مسافة ما بين 14 ألفا و800 إلى 15 ألفا و700 كيلومتر دون توقف، وتعد الطائرة الأفضل في توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع إلى 99% على مستوى العالم، وتم تطويرها لتصبح أقل