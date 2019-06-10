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وفد مصري يسافر سياتل لاستلام طائرة الأحلام الثالثة

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
طائرة الأحلام
طائرة الأحلام
غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، وفد من الشركة الوطنية مصر للطيران، متوجها إلى مدينة سياتل الأمريكية لاستلام طائرتها الثالثة من طراز "بوينج دريملاينر 787-9" ضمن صفقة طويلة الأمد لشراء 6 طائرات، والتي تم توقيعها بمعرض دبي للطيران عام 2017. واستقبل مطار القاهرة الدولي، في 28 مارس الماضي، أول طائرة من طائرات دريملاينر الجديدة، ضمن صفقة الطائرات التي تعاقدت عليها الشركة الوطنية مصر للطيران، وأقلعت الطائرة 787-9 رحلة رقم MS620، في أول رحلة لها متجهة إلى الكويت، بعد انضمامها حديثا إلى أسطول الشركة في مطلع أبريل الجاري.
وتحتاج الشركة الوطنية مصر للطيران تلك الطرازات من الطائرات، لتشغيلها على خطوط المسافات الطويلة، وتتميز بأنها قادرة على قطع مسافة ما بين 14 ألفا و800 إلى 15 ألفا و700 كيلومتر دون توقف، وتعد الطائرة الأفضل في توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع إلى 99% على مستوى العالم، وتم تطويرها لتصبح أقل
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البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء بمدينة السادات

قام قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الإثنين، بتدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. كما دشّن البابا تواضروس المذبح الأوسط باسم القديسة السيدة العذراء مريم والمذبح البحري باسم رئيس الملائكة ميخائيل والمذبح القبلي باسم الشهيدة مارينا والقديسة مريم المصرية، وكذا دشّن أيقونات الكنيسة ومعموديتها.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (2)

صفحات الغش تتداول امتحان الاقتصاد والإحصاء

تداولت صفحات الغش الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، امتحان الاقتصاد، ونشرت صورا من أسئلة الامتحان بعد مرور نصف ساعة من بدء اللجان الامتحانية. ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جار تتبع الأسئلة المنشورة والتأكد من صحتها من عدمه، قائلا إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحات التي تحرض الطلاب على الغش، مطالبا بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات المغرضة التي تهدف تشتيت عقول الطلاب وإثارة البلبلة.
قطارات (2)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 25 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
طقس-حار (2)

طقس اليوم الإثنين.. ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة، ليسود اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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سفينة-ليبرتي-الأمريكية (3)

ليبرتي| سفينة أمريكية حاولت إسرائيل اتهام مصر بضربها

مع دخول شهر يونيو، تخلد الولايات المتحدة ذكرى حادثة سفينة "ليبرتي"، التي اعتدت عليها إسرائيل في الثامن من هذا الشهر عام 1967، في واقعة لم تتضح معالمها بالكامل إلا قبل أيام قليلة، أي بعد ما يزيد على 60 عامًا عليها. كانت إسرائيل والولايات المتحدة حليفتين منذ عقود، ومع ذلك، خلال حرب 1967، وهو الصراع الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة بالبقاء محايدة، شنت إسرائيل غارة مدمرة على سفينة بحرية أمريكية في المياه الدولية، ما أدى إلى مقتل 34 شخصًا وإصابة 171 آخرين.
طائرة الأحلام (3)

مصر للطيران تتسلم طائرتي أحلام.. يونيو المقبل

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن تتسلم الشركة طائرتين من طراز (Boeing Dreamliner 787-9) خلال، شهر يونيو المقبل، وذلك ضمن صفقة 6 طائرات جديدة من نفس الطراز، ومن المقرر أن تشغل الشركة تلك الطرازات من الطائرات على خطوط شنغهاي بالصين وطوكيو ورحلات نيويورك وبانكوك. وتتميز هذه الطرازات بقدرتها على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كيلومتر دون توقف، وتعد الطائرة الأفضل في توفير الوقود ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع 99% على مستوى العالم.
ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

اعتراف ناقص.. بوينج تقر بخلل في «737 ماكس» لأول مره

بعد تكرار كوارث طائراتها طراز 737 ماكس، أعلنت شركة بوينج الأمريكية، أنها أرغمت على تصحيح خلل في أجهزة محاكاة مخصصة لتدريب طياري طائرات 737 ماكس، التي شهدت كارثتين جويتين أودتا بحياة 346 شخصا، وقالت الشركة في رسالة أوردتها قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الأحد، إن بوينج قامت بتصحيحات في برنامج جهاز محاكاة الطيران وأعطت معلومات إضافية لمشغلي النظام للتأكد من أن التجربة تمثل ظروف الطيران المختلفة، ولم تحدد بوينج التاريخ الذي لاحظت فيه الخلل، وما إذا كانت أبلغت المنظمين.
قوات-امريكية-في-العراق

فرنسا: سنواصل عمليات التدريب العسكري في العراق

أكد مصدر مقرب من وزارة الدفاع الفرنسية، أن الجيش الفرنسي ليست لديه أي خطط في الوقت الراهن لتعليق أنشطة التدريب العسكري بالعراق، بحسب وكالة "رويترز". وقال مصدر، طلب عدم نشر اسمه: "لا تغيير فيما يتعلق بالأنشطة الفرنسية في هذا الوقت"، علما بأن لفرنسا حاليا 300 من مسؤولي التدريب العسكري في العراق. وكانت ألمانيا وهولندا قررتا الأربعاء، تعليق التدريب العسكري في العراق بعد أن حذرت الولايات المتحدة من تزايد التهديدات من قوات تدعمها إيران وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
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