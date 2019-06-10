رياضة

اجتماع الحسم.. كيف سيتعامل الجبلاية مع أزمة الدوري؟

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
مجلس اتحاد الكرة
مجلس اتحاد الكرة
يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعا تكميليا، اليوم الإثنين، للوصول إلى حل نهائى والرد على جميع النقاط التي وردت فى خطاب النادي الأهلى، وذلك بعد تأجيل بيان مجلس الجبلاية إلى اليوم، إذ قال أبو ريدة في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسته مع أشرف صبحي وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد جلسة، الإثنين، ويعلن بعدها الحل النهائي للأزمة الخاصة بموعد إقامة مباريات الدوري بعدما أعلن مجلس الأهلي عدم استكماله مسابقة الدوري في حال تأجيل المباريات المتبقية من مسابقة الدوري إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا 2019.
وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا طارئا، عصر أمس الأحد، للرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدم توفير العدالة بين الأندية. كان أحمد شوبير أكد أن الجبلاية مستعدة
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ليفربول 2019-2020 (2)

5 مواجهات لليفربول استعدادًا للموسم الجديد

اتخذ جدول نادي ليفربول الإنجليزي، لموسم 2019-2020، شكلاً آخر بإعلانه عن خمس مباريات في شهري يوليو وأغسطس استعدادًا للموسم المقبل، وستبدأ مباريات الريدز قبل انطلاق الموسم عندما يواجه فريق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، ترانمير روفرز في برنتون بارك، قبل مباراة خيرية ضد برادفورد سيتي لدعم مدافع ليفربول السابق ستيفن داربي، وبعد جولتهم في الولايات المتحدة الأمريكية، سيتوجه الريدز بعد ذلك إلى إدنبرة للعب في مورايفيلد للمرة الأولى، ضد فريق نابولي الإيطالي بقيادة مديره الفني المخضرم كارلو أنشيلوتي.
تتويج-ليفربول‎ (3)

إنريكي يتغنى بنجم ليفربول ويصفه بالأفضل في العالم

بعد فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، تحدث الإسباني خوسيه إنريكي نجم ليفربول السابق، مع أندي روبرتسون الظهير الأيسر للريدز، وقال له إنه يعتبره الظهير الأيسر الأفضل في العالم، وذلك بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه روبرتسون مع الريدز خلال هذا الموسم كان قد وضعه في قائمة أفضل 11 لاعبا في الدوري الإنجليزي وفريق العام في دوري أبطال أوروبا، وخلال الاحتفالات التي شهدتها شوارع ليفربول بعد التتويج باللقب القاري على حساب توتنهام، عبر الظهير الأيسر السابق للريدز عن إعجابه الشديد باللاعب الذي يشغل مكانه في تشكيلة ليفربول الآن.
البرتغال‎ (1)

تعرف على المتوجين بجوائز دوري الأمم الأوروبية

توجت البرتغال أمس الأحد، بلقب دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية على هولندا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب دراجاو، وتوج نجم مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وقال سيلفا عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية لمساعدتي الفريق، وبالطبع كان الأمر الأهم هو فوز البرتغال، ولكن عندما تفوز بجائزة فردية فهذا أمر جيد أيضًا، أنا سعيد بالمستوى الذي قدمته، ليس فقط في دوري الأمم الأوروبية، بل على مدار الموسم، والذي أنهيه بتلك الصورة الرائعة، سأحصل على الراحة الآن وأحاول تقديم ما هو أفضل في الموسم المقبل".
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محمود-الخطيب (1)

الأهلي يتقدم بشكوى إلى لجنة التظلمات بالجبلاية

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي شكوى رسمية إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة بناء على نتائج اجتماع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الذي عقده أمس السبت بخصوص موقف الاتحاد من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز والتي لم يتحدد موعد إقامتها، وقام محمد عثمان المستشار القانوني للنادي بتسليم شكوى النادي إلى اللجنة اليوم الأحد بمقر الجبلاية، حيث تقدم المستشار القانوني للنادي بالشكوى بعد أن قرر المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًّا؛ وفقا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والأولمبية أمام جميع الجهات.
هانى-ابو-ريدة-رئيس-اتحاد-الكرة

اجتماع طارئ لاتحاد الكرة للرد على بيان الأهلي

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا طارئا، عصر اليوم الأحد؛ لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية، كما سيناقش مجلس الجبلاية الاتفاق على التصور النهائي للدوري وكأس مصر.
مجلس إدارة الأهلي

أول ضربة.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

تعاقد جهاز كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة عصام عبد الحميد مع كريم الدهشان نجم النادي الأهلي لكرة السلة، الذي انتهى تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، وعدم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد تعاقده بسبب المقابل المالي الذي اشترط الحصول عليه. وطلب الدهشان قبل التوقيع للنادي الأبيض من رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، الحصول على 800 ألف جنيه في الموسم، دون ضرائب، وهو ما رفضه عبد القادر، وأكد للاعب أنه سيعرض طلباته المادية على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.
مختار-التتش-تدريب-الأهلي

الأهلي يؤجل احتفالات العيد بسبب شهداء العريش

قرر النادي الأهلي، تأجيل الاحتفالات بعيد الفطر المبارك التي كان مقررا إقامتها بفروع القلعة الحمراء، بعد الحادث الإرهابي الغشيم الذي وقع صباح اليوم الأربعاء بالعريش، حيث أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها، عن استهداف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم كمينا أمنيا غرب مدينة العريش، وأوضحت الداخلية فى بيانها أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.
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