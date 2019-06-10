اجتماع الحسم.. كيف سيتعامل الجبلاية مع أزمة الدوري؟

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

مجلس اتحاد الكرة

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعا تكميليا، اليوم الإثنين، للوصول إلى حل نهائى والرد على جميع النقاط التي وردت فى خطاب النادي الأهلى، وذلك بعد تأجيل بيان مجلس الجبلاية إلى اليوم، إذ قال أبو ريدة في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسته مع أشرف صبحي وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد جلسة، الإثنين، ويعلن بعدها الحل النهائي للأزمة الخاصة بموعد إقامة مباريات الدوري بعدما أعلن مجلس الأهلي عدم استكماله مسابقة الدوري في حال تأجيل المباريات المتبقية من مسابقة الدوري إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا 2019.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا طارئا، عصر أمس الأحد، للرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدم توفير العدالة بين الأندية. كان أحمد شوبير أكد أن الجبلاية مستعدة