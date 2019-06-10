ترامب يتفق مع الصين ضد الصحافة الأمريكية

اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين خلال حملتها ضد المنصات الإعلامية الغربية، وبالأخص الأمريكية منها، والتي اتهمها بالفساد والفبركة خلال الأيام الماضية.

تحرير:محمود نبيل ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

عجز فريقا التفاوض من الولايات المتحدة الأمريكية والصين على السواء، في إيجاد أرضية مشتركة بينهما في العديد من الملفات التي شهدت حالة من الصراع بين الجانبين، وبالأخص في الأمور التجارية التي تمثل أزمة كبيرة بين الجانبين. وعلى الرغم من صعوبة إيجاد نقطة توافق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصين، فإن الإجراءات التي اتخذتها الأخيرة حديثًا بحجب عدد من المواقع والصحف الإخبارية الغربية، كان هو الأمر الوحيد الذي استطاع توحيد الجبهتين ضد وسائل الإعلام الأمريكية على وجه التحديد.

وحسب ما رصدته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، والتي كانت إحدى ضحايا حملة الحجب الصينية الأخيرة على المواقع ومنصات الأخبار المختلفة، فإن هذا القرار وجد ظهيرا قويا في نفس ترامب، والذي سبق أن اتهم وسائل الإعلام التي حجبتها بكين على أراضيها بالخيانة والفساد. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي

وحسب ما رصدته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، والتي كانت إحدى ضحايا حملة الحجب الصينية الأخيرة على المواقع ومنصات الأخبار المختلفة، فإن هذا القرار وجد ظهيرا قويا في نفس ترامب، والذي سبق أن اتهم وسائل الإعلام التي حجبتها بكين على أراضيها بالخيانة والفساد.

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وفي الوقت الذي اتخذت فيه بكين قرارًا بحجب صحيفتي واشنطن بوست والجارديان، كان لدى الرئيس ترامب رسالة خاصة لوسائل الإعلام الأمريكية، حيث وصف شبكتي "سي إن إن" و "إن بي سي" بمنصات الأخبار المزيفة، واتهم صحيفة نيويورك تايمز بأنها "تعادي الوطن"، زاعمًا أن تلك المنصات دومًا ما تقول عكس الحقيقة الملموسة في الشارع.

وفي تغريدة أخرى، قال ترامب: "أعرف أنه ليس من صفات الرئيس إطلاقًا الرد على وسائل الإعلام الفاسدة، أو الأشخاص الذين يعملون لصالحها، عندما يدلون بتصريحات خاطئة عني أو عن إدارة ترامب.. المشكلة هي أنه في حال عدم الرد، يعتقد الناس أن الأخبار المزيفة صحيحة، لذلك سوف نرد".

ولم تكن الحملة التي شنها ترامب ضد منصات الصحافة على مدار الأيام الثلاثة الماضية بالأمر الجديد أو المستغرب، إلا أن الوتيرة المرتفعة له في الهجوم عليها، كانت بسبب اعتقاده بأنه لم يحصل على الإشادة الكافية فيما يتعلق بملف صفقة المهاجرين مع المكسيك.

التوترات التي سبقت حملة الرئيس على الصحافة الأمريكية، أدت إلى خروجه عبر تويتر ليهاجم كل صحيفة أو منصة إعلامية على حدة، تاركًا ساعات الاستجمام التي كان يحصل عليها في أحد المنتجعات الفاخرة في فيرجينيا، حسب ما جاء في واشنطن بوست.

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وقالت الصحيفة الأمريكية إن تغريدات ترامب جاءت في الوقت الذي خرج فيه ما يقدر بمليون شخص في هونج كونج إلى الشوارع للاحتجاج على قانون جديد أعلنه الحزب الشيوعي، وذلك خوفًا من تآكل الحكم الذاتي القائم بصورة أكبر مما هي عليه الآن.

وقال جيفري بريسكوت، المدير التنفيذي في مركز أبحاث الأمن القومي، والذي شكله مسؤولون في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما: "حقيقة أن الرئيس مستعد لمهاجمة وسائل الإعلام بشكل صريح وبصورة مباشرة تجعل من الصعب الإشارة إلى تلك الهجمات في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك الصين".

ولامت واشنطن بوست صمت الرئيس الأمريكي بشأن ما وصفته بإساءة استخدام الصين لحرية التعبير وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ردود فعله الضعيفة نسبيًا على الانتهاكات الأخرى في جميع أنحاء العالم، حسب وجهة نظر الصحيفة.

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وأشارت الصحيفة إلى عدد من الملفات الخطيرة، والتي لم يكن لترامب موقف واضح بها، حيث قالت إنه التزم الصمت بشأن العنف ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار أو السجن الجماعي لما يزيد عن مليون مسلم من الإيجور في "معسكرات إعادة التأهيل" بالصين، تاركًا مهمة إدانة تلك الأعمال علانية لمرؤوسيه، بمن فيهم نائبه بنس ووزير الخارجية بومبيو.