انخفاض أسعار الليمون في الأسواق اليوم

تحرير:أسماء فتحى ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

الليمون

شهدت أسعار الليمون تراجعا طفيفا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 10 يونيو، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 80 جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.

أسعار الليمون بأسواق الجملة: الليمون البلدى: 50 لـ 70 جنيها للكيلو. ليمون أضاليا: 70جنيها للكيلو. اقرأ أيضا: ماوصلش لـ100 جنيه.. الأسعار الحقيقية لليمون وموعد انخفاضها أسعار الليمون بسوق التجزئة اليوم: ليمون درجة أولى: سجل نحو 80 جنيها للكيلو. ليمون درجة تانية: 60 جنيها للكيلو. ليمون درجة ثالثة: