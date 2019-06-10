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انخفاض أسعار الليمون في الأسواق اليوم

تحرير:أسماء فتحى ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
الليمون
الليمون
شهدت أسعار الليمون تراجعا طفيفا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 10 يونيو، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 80 جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
أسعار الليمون بأسواق الجملة: الليمون البلدى: 50 لـ 70 جنيها للكيلو. ليمون أضاليا: 70جنيها للكيلو. اقرأ أيضا: ماوصلش لـ100 جنيه.. الأسعار الحقيقية لليمون وموعد انخفاضها أسعار الليمون بسوق التجزئة اليوم: ليمون درجة أولى: سجل نحو 80 جنيها للكيلو. ليمون درجة تانية: 60 جنيها للكيلو. ليمون درجة ثالثة:
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ارتفاع-اسعار-الليمون-فى-الاسواق-تصوير-دعاء-السيد (2)

منها الليمون والدواجن.. 8 سلع رفعت التضخم خلال مايو

ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر خلال شهر مايو الماضي بنسبة بلغت نحو 1%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 311.1 نقطة، في مقابل نحو 308.1 نقطة خلال شهر أبريل 2019، وبالمقارنة بنحو 307 نقاط خلال شهر مارس السابق عليه، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو الماضي ليسجل نحو 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال شهر أبريل السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 11.5% خلال شهر أبريل من العام الماضي 2018.
البنك-المركزى

المركزي يطرح أذون وسندات خزانة بـ16.75 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي اليوم، الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو16.75 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه لآجال 91 و273 يوما، كما سيتم طرح أيضا سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات. ومن المقرر أيضا أن يطرح البنك المركزي أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 715 مليون دولار لأجل 364 يوما.
خضار-وفاكهة (3)

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.2%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، الإثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نحو 13.2% خلال شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 12.5% خلال شهر أبريل السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 11.5% خلال شهر أبريل من العام الماضي 2018. فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 311.1 نقطة خلال شهر مايو 2019، ليرتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1%، بالمقارنة بشهر أبريل 2019. وتستهدف خطة الحكومة خفض معدل التضخم العام إلى 8.2% خلال العام المالي المقبل 2019-2020، في مقابل نحو 13.8% خلال العام المالي الماضي 2017-2018.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 10 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.71 جنيه، ونحو 16.81 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك التنمية الصناعية، وبنك عودة، والبنك العربي الإفريقي، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي ليسجل نحو 16.83 جنيه للبيع، و16.73 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء.
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ارتفاع-اسعار-الليمون-فى-الاسواق-تصوير-دعاء-السيد (2)

منها الليمون والدواجن.. 8 سلع رفعت التضخم خلال مايو

ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر خلال شهر مايو الماضي بنسبة بلغت نحو 1%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 311.1 نقطة، في مقابل نحو 308.1 نقطة خلال شهر أبريل 2019، وبالمقارنة بنحو 307 نقاط خلال شهر مارس السابق عليه، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو الماضي ليسجل نحو 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال شهر أبريل السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 11.5% خلال شهر أبريل من العام الماضي 2018.
ارتفاع-اسعار-الليمون-فى-الاسواق-تصوير-دعاء-السيد (8)

بـ65 جنيهًا.. «الإسكندرية» تطرح ليمون بأسعار مخفضة

دعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة وكيل الوزارة محمد سعد الله، المواطنين إلى عدم الانزعاج أو القلق من أزمة ارتفاع أسعار الليمون، موضحًا أن الأسعار ستنخفض تباعا وبدأت اعتبارا من أمس الأحد حيث تراجع سعر كيلو الليمون بعد أن قفز إلى 100 جنيه خلال أيام عيد الفطر المبارك وتراجعت إلى 85 جنيها ثم 80 جنيها إلى أن بلغ السعر الرسمي داخل الوكالة بالحضرة إلى 65 جنيها، وسط توقعات أن تتراجع الأسعار تباعا إلى أن تصل إلى معدلاتها الطبيعية خلال المرحلة المقبلة.
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الفلاحين: هؤلاء وراء ارتفاع سعر الليمون

قال النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، اليوم الأحد، إن أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار محصول الليمون، الذي وصل سعر الكيلو فى بعض المناطق إلى ما يقرب من 100 جنيه، هم أبناء الذوات والأغنياء في مصر، وذلك نظرًا لاستخدامه بكثافة خلال فصل الصيف. وأضاف أبو اللوز في تصريحاته لـ«التحرير»، أن الأغنياء في مصر هم من يُقبلون على شراء محصول الليمون خاصة بعد ارتفاع أسعاره قائلًا: «بيشتروه الأغنيا إللي معاهم فلوس علشان يطري على قلوبهم من الحر ودرجة حرارة الصيف».
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شعبة الخضروات: انتهاء أزمة الليمون خلال 3 أسابيع

توقع حاتم نجيب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة انخفاض أسعار الليمون في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، مستنكرا وصول سعر كيلو الليمون في بعض المناطق إلى 60 و70 جنيها. وقال "نجيب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على قناة "ten" اليوم الأحد، إنه "في الشهور السابقة تسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية في سقوط زهور الأشجار ما أدى إلى قلة المعروض من المنتج، ولكن هل الأسباب دي تخلي الليمون بـ 60 و70 جنيه؟.. هذا كلام مبالغ فيه".
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