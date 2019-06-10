رياضة

إنريكي يتغنى بنجم ليفربول ويصفه بالأفضل في العالم

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
ليفربول
ليفربول
بعد فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، تحدث الإسباني خوسيه إنريكي نجم ليفربول السابق، مع أندي روبرتسون الظهير الأيسر للريدز، وقال له إنه يعتبره الظهير الأيسر الأفضل في العالم، وذلك بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه روبرتسون مع الريدز خلال هذا الموسم كان قد وضعه في قائمة أفضل 11 لاعبا في الدوري الإنجليزي وفريق العام في دوري أبطال أوروبا، وخلال الاحتفالات التي شهدتها شوارع ليفربول بعد التتويج باللقب القاري على حساب توتنهام، عبر الظهير الأيسر السابق للريدز عن إعجابه الشديد باللاعب الذي يشغل مكانه في تشكيلة ليفربول الآن.
وقال إنريكي: "لقد أخبرته خلال الاحتفالات عقب المباراة أنني أعتبره الظهير الأيسر الأفضل في العالم في الوقت الحالي. جوردي ألبا أيضًا كان جيدًا جدًا، ولكن روبرتسون قدم أداءً مذهلًا. لقد أهدى زملاءه الكثير من التمريرات الحاسمة، وكانت له العديد من الإسهامات على الصعيدين الهجومي والدفاعي. بالنسبة لي، كان
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ليفربول 2019-2020 (2)

5 مواجهات لليفربول استعدادًا للموسم الجديد

اتخذ جدول نادي ليفربول الإنجليزي، لموسم 2019-2020، شكلاً آخر بإعلانه عن خمس مباريات في شهري يوليو وأغسطس استعدادًا للموسم المقبل، وستبدأ مباريات الريدز قبل انطلاق الموسم عندما يواجه فريق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، ترانمير روفرز في برنتون بارك، قبل مباراة خيرية ضد برادفورد سيتي لدعم مدافع ليفربول السابق ستيفن داربي، وبعد جولتهم في الولايات المتحدة الأمريكية، سيتوجه الريدز بعد ذلك إلى إدنبرة للعب في مورايفيلد للمرة الأولى، ضد فريق نابولي الإيطالي بقيادة مديره الفني المخضرم كارلو أنشيلوتي.
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اجتماع الحسم.. كيف سيتعامل الجبلاية مع أزمة الدوري؟

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعا تكميليا، اليوم الإثنين، للوصول إلى حل نهائى والرد على جميع النقاط التي وردت فى خطاب النادي الأهلى، وذلك بعد تأجيل بيان مجلس الجبلاية إلى اليوم، إذ قال أبو ريدة في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسته مع أشرف صبحي وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد جلسة، الإثنين، ويعلن بعدها الحل النهائي للأزمة الخاصة بموعد إقامة مباريات الدوري بعدما أعلن مجلس الأهلي عدم استكماله مسابقة الدوري في حال تأجيل المباريات المتبقية من مسابقة الدوري إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا 2019.
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تعرف على المتوجين بجوائز دوري الأمم الأوروبية

توجت البرتغال أمس الأحد، بلقب دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية على هولندا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب دراجاو، وتوج نجم مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وقال سيلفا عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية لمساعدتي الفريق، وبالطبع كان الأمر الأهم هو فوز البرتغال، ولكن عندما تفوز بجائزة فردية فهذا أمر جيد أيضًا، أنا سعيد بالمستوى الذي قدمته، ليس فقط في دوري الأمم الأوروبية، بل على مدار الموسم، والذي أنهيه بتلك الصورة الرائعة، سأحصل على الراحة الآن وأحاول تقديم ما هو أفضل في الموسم المقبل".
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جوزيه مورينيو عن يورجن كلوب: «داهية»

وصف المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، نظيره الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بـ"الداهية"، فيما امتدح طريقة تسديد صلاح لركلة الجزاء بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، حيث قال "السبشيال وان"، في برنامج "خط التماس" على قناة "روسيا اليوم"، إنه عندما يخسر الفريق في نهائي دوري الأبطال ويعود للفوز بنهائي العام التالي فهذا إنجاز لا يمكن أن يحققه إلا مدرب قدير وفريد من نوعه مثل "يورجن كلوب"، واصفًا إياه بالداهية.
اليسون-حارس-ليفربول

روبرتسون: أليسون لا يصدق هذا الموسم

لم يكن بمقدور الدولي الأسكتلندي أندي روبرتسون، الظهير الأيسر لنادي ليفربول، تصديق ما يقدمه زميله الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق أمام توتنهام في نهائي دوري الأبطال، وساعد البرازيلي الدولي على خروج الريدز بشباك نظيفة في المباراة التي انتهت بالفوز بهدفين دون رد، والتتويج بلقب دوري الأبطال السادس، وعقب خروجه بشباك نظيفة في 21 مباراة خلال منافسات الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي، أعرب روبرتسون عن امتنانه الشديد لحارس المرمى المنضم من روما في يوليو الماضي.
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بعد التتويج.. كيف تغنى محمد صلاح بجماهير ليفربول؟

وجه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، رسالة لجماهير فريقه بعد الاحتفال الجنوني بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قاد صلاح صاحب الـ26 عامًا، الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، حيث سجل الفرعون المصري هدف فريقه الأول من ركلة جزاء، ليحقق الريدز الفوز (2-0) على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ليصبح محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بدوري أبطال أوروبا، بعدما شارك في المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.
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«صلاح وروز».. 3 معارك تشعل لهيب نهائي دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي سيكون مسرحًا لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، الذي يجمع بين فريقي ليفربول وتوتنهام، ويتطلع ليفربول إلى التتويج بلقبه الأوروبي السادس وتعويض خيبة أمل خسارته نهائي نسخة الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، بينما يبحث السبيرز عن الفوز بلقبه الأوروبي، خاصة أنه يخوض المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وتواجه الفريقان مرتين في الدوري هذا الموسم، وحسم الريدز المواجهتين لصالحه بنفس النتيجة 2-1.
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