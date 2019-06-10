إنريكي يتغنى بنجم ليفربول ويصفه بالأفضل في العالم

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

ليفربول

بعد فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، تحدث الإسباني خوسيه إنريكي نجم ليفربول السابق، مع أندي روبرتسون الظهير الأيسر للريدز، وقال له إنه يعتبره الظهير الأيسر الأفضل في العالم، وذلك بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه روبرتسون مع الريدز خلال هذا الموسم كان قد وضعه في قائمة أفضل 11 لاعبا في الدوري الإنجليزي وفريق العام في دوري أبطال أوروبا، وخلال الاحتفالات التي شهدتها شوارع ليفربول بعد التتويج باللقب القاري على حساب توتنهام، عبر الظهير الأيسر السابق للريدز عن إعجابه الشديد باللاعب الذي يشغل مكانه في تشكيلة ليفربول الآن.

وقال إنريكي: "لقد أخبرته خلال الاحتفالات عقب المباراة أنني أعتبره الظهير الأيسر الأفضل في العالم في الوقت الحالي. جوردي ألبا أيضًا كان جيدًا جدًا، ولكن روبرتسون قدم أداءً مذهلًا. لقد أهدى زملاءه الكثير من التمريرات الحاسمة، وكانت له العديد من الإسهامات على الصعيدين الهجومي والدفاعي. بالنسبة لي، كان