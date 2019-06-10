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إغماء طالبة ثانوي داخل لجنة الاقتصاد ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
إسعاف - أرشيفية
إسعاف - أرشيفية
تعرضت طالبة بالصف الثالث الثانوي، اليوم الأثنين، لحالة إغماء أثناء تأدية امتحان مادة الاقتصاد داخل لجنة في إحدى مدارس مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف والمتمركزة أمام اللجنة الطالبة وتدعى "رانيا.ج.ع" 18سنة، أثناء تأدية الامتحان بلجنة مدرسة الفشن الإعدادية بنات إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.
واطمأن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، على توافر التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، والاطمئنان
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مصادر: امتحان الاقتصاد من النماذج الاسترشادية

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ"التحرير"، إن امتحان الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة تضمن أجزاء من نفس النموذجين الاسترشاديين اللذين تم توفيرهما للطلاب من قبل على موقع الوزارة، كما أن بعض الأسئلة كانت بنفس المواصفات في النموذج ومن الكتاب، موضحة أن الأسئلة خاطبت الفهم في جزء كبير منها وراعت الفروق الفردية بين الطلاب، كما أنه لم يتم تلقي أي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو غموضها بل جميعها واضحة وفي مستوى الطالب المتوسط.
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غضب طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة بسبب الاقتصاد

اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة بعض أجزاء امتحان الاقتصاد وتركيز الأسئلة على آخر فصلين من المادة، موضحين أنه جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأن الأسئلة جاءت غير مباشرة تحتاج إلى وقت مضاعف للتفكير بها والإجابة عليها. وسادت حالة من الاستياء الشديد بين الطلاب وأولياء أمورهم، الذين وصفوا الامتحان بأنه غير مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية، وكان يجب أن يغطي الامتحان جميع فصول المادة ولا يركز على فصل دون الآخر، مطالبين وزارة التعليم ومسؤولو الامتحانات بمحاسبة واضعو امتحان الاقتصاد.
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كامل الوزير يتفقد ورش السكة الحديد بكوم أبو راضي

يتفقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الإثنين، ورش عربات كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد بمحافظة بني سويف، المتخصصة في صيانة وإجراء العمرات لعربات الركاب المكيفة والمميزة. وقال محمد عز المتحدث الرسمي لوزارة النقل، إن جولة الوزير هدفها متابعة أعمال الصيانة وتنفيذ القرارات السابقة والاستماع لطلبات العاملين بالورش، إذ أن هذه المرة الثانية التي يتفقد فيها الوزير ورش أبو راضي، التي تعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وتقام على مساحة 75 فدانا، وبعدها سيتفقد الوزير محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا لمتابعة الأعمال الجارية.
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غباء غشاش.. مسرب امتحان الاقتصاد يلتقط صورة للملاحظ

التقط طالب الثانوية العامة، الذي سرب صورا لامتحان مادة الاقتصاد من داخل اللجان الامتحانية، صباح اليوم الإثنين، صورة ملاحظ داخل اللجنة المسئولة عن تصوير أجزاء من أسئلة الامتحانات دون أن يدري الملاحظ بتصويره بالهاتف المحمول الذي يصطحبه الطالب، ما يدل على عدم قيام الملاحظين بمهامهم في الكشف عن المحمول وتفتيش الطلاب قبل بدء اللجان، كما وقع الطلاب في خطأ أنه صور كراسة بوكليت الامتحان مدونا عليها الباركود، ما يسهل على فريق مكافحة الغش بوزارة التعليم التوصل لهوية الطالب ولجنته، وجار اتخاذ الإجراءات ضده والملاحظين.
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امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (4)

غباء غشاش.. مسرب امتحان الاقتصاد يلتقط صورة للملاحظ

التقط طالب الثانوية العامة، الذي سرب صورا لامتحان مادة الاقتصاد من داخل اللجان الامتحانية، صباح اليوم الإثنين، صورة ملاحظ داخل اللجنة المسئولة عن تصوير أجزاء من أسئلة الامتحانات دون أن يدري الملاحظ بتصويره بالهاتف المحمول الذي يصطحبه الطالب، ما يدل على عدم قيام الملاحظين بمهامهم في الكشف عن المحمول وتفتيش الطلاب قبل بدء اللجان، كما وقع الطلاب في خطأ أنه صور كراسة بوكليت الامتحان مدونا عليها الباركود، ما يسهل على فريق مكافحة الغش بوزارة التعليم التوصل لهوية الطالب ولجنته، وجار اتخاذ الإجراءات ضده والملاحظين.
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صفحات الغش تتداول امتحان الاقتصاد والإحصاء

تداولت صفحات الغش الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، امتحان الاقتصاد، ونشرت صورا من أسئلة الامتحان بعد مرور نصف ساعة من بدء اللجان الامتحانية. ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جار تتبع الأسئلة المنشورة والتأكد من صحتها من عدمه، قائلا إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحات التي تحرض الطلاب على الغش، مطالبا بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات المغرضة التي تهدف تشتيت عقول الطلاب وإثارة البلبلة.
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التعليم تُعلن شرط نجاح الطالب في الاقتصاد والإحصاء

كشف مسؤولو امتحانات الثانوية العامة، في تصريح خاص، مساء اليوم الأحد، عن أنه يشترط لنجاح الطالب في مادتي الاقتصاد والإحصاء، الحصول على نصف الدرجة أي 25 درجة فقط من درجات المادتين، فلا بد من الحصول على 50 في المائة من مجموع المادتين وليس هناك نهاية صغرى لكل فرع. ولفت مسؤولو الامتحانات إلى أنه لا يشترط حصول الطالب على نصف الدرجة في كلٍ منهما أي أنه إذا حصل الطالب على 25 درجة في الإحصاء وصفر في الاقتصاد يُعد الطالب ناجحًا، أما في حالة رسوبه فإنه يؤدي الامتحان في الفرعين.
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إغماء طالبة ثانوي في بني سويف.. ونقلها للمستشفى

تعرضت طالبة بالصف الثالث الثانوي، تدعى "مي. ع. ع" 18 سنة، اليوم السبت، لحالة إغماء في أثناء تأدية امتحان اللغة العربية بلجنة مدرسة الثانوية بنات بمدينة بنى سويف، وتم نقلها إلى قسم الاستقبال بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، كما أصيبت أيضًا طالبة بمغص كلوي، تدعى "أميرة. ص. إ" 17 سنة، مقيمة بقرية الشنطور، في أثناء تأدية امتحان اللغة العربية بلجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بمركز سمسطا، ونُقلت إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي، لتلقي العلاج.
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