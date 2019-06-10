إغماء طالبة ثانوي داخل لجنة الاقتصاد ببني سويف
تحرير:محمد حفيظ
١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
إسعاف - أرشيفية
تعرضت طالبة بالصف الثالث الثانوي، اليوم الأثنين، لحالة إغماء أثناء تأدية امتحان مادة الاقتصاد داخل لجنة في إحدى مدارس مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.
ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف والمتمركزة أمام اللجنة الطالبة وتدعى "رانيا.ج.ع" 18سنة، أثناء تأدية الامتحان بلجنة مدرسة الفشن الإعدادية بنات إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.
واطمأن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، على توافر التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، والاطمئنان
واطمأن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، على توافر التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، والاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.
وناقش المحافظ خطة مديرية الأمن لتأمين تسلم الأسئلة من القاهرة، وتأمين مركز توزيع الأسئلة على اللجان، وتجميع أوراق الإجابة، وخطة تسفير أوراق الإجابة إلى الكنترول في القاهرة، وغيرها من الاستعدادات الأمنية المكثفة لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومطمئنة وخروجها بالشكل اللائق.
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