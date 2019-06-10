هكذا تفاعل النجوم مع هاشتاج «السوريين منورين مصر»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

رامي جمال

تفاعل عدد من الفنانين مع هاشتاج "السوريين منورين مصر"، الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا أن مصر تعتبر بلد السوريين الثاني، وأنهم يرحبون بكل سوري على أرض مصر، فالفنانة كندة علوش كتبت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "السوريين منورين مصر هاشتاج جميل وكله محبة، لقيته متصدر التريند في مصر فرحت جدا الصراحة.. هل في سبب أم مجرد موجة حب جماعية عفوية.. وأنا مني ‎المصريين منورين الدنيا"، بينما كتب الإعلامي شريف عامر عبر حسابه على الموقع ذاته: "السوريين منورين مصر لأن طول عمرها بتنور بأهلها".

كما تضامن الفنان رامي جمال مع السوريين وكتب عبر حسابه على «إنستجرام»: "في حملة قذرة على إخواننا السوريين أتمنى نفهم إن الناس دي جابتهم عندنا ظروف قاسية جدا وحاولوا يتعايشوا مع الأمر الواقع بإيجابية جدا ونجحوا فعلا عشان الضمير والإخلاص والإصرار يا ريت مانبقاش أقسى من الظروف اللي حطتهم في