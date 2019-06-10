لإهدارهم 1.3 مليار.. إحالة 22 مسؤولا للمحاكمة
النيابة ستفتح تحقيقا مستقلا في واقعة عدم استرداد مستحقات الخزانة العامة من أصحاب القرى السياحية بنطاق محافظة مطروح، وإرسال مذكرة النيابة لسكرتير عام محافظة الإسكندرية
تحرير:سماح عوض الله
١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
النيابة الإدارية
أعلنت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار أماني الرافعي، اليوم الإثنين، إحالة 22 من كبار الموظفين العموم بديوان محافظة الإسكندرية، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالإهمال الجسيم فى تأدية مهام عملهم، وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية ومستغلي الشواطئ في 43 قرية سياحية، وكذا المبالغ المستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، ما أضر بالخزانة العامة للدولة بمبلغ مليار وثلاثمئة وأربعة ملايين جنيه.
المحالون للمحاكمة هم ثلاثة من سكرتيري عموم محافظة الإسكندرية السابقين، ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية السابق، ومدير عام الشؤون المالية بمحافظة الإسكندرية اعتبارًا من 9-7-2015، ومدير إدارة الإيرادات المركزية بمحافظة الإسكندرية، ومديرو الإدارة المالية والشؤون المالية بمحافظة
المحالون للمحاكمة هم ثلاثة من سكرتيري عموم محافظة الإسكندرية السابقين، ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية السابق، ومدير عام الشؤون المالية بمحافظة الإسكندرية اعتبارًا من 9-7-2015، ومدير إدارة الإيرادات المركزية بمحافظة الإسكندرية، ومديرو الإدارة المالية والشؤون المالية بمحافظة الإسكندرية السابقون، ومدير إدارة العقود والمشتريات بمحافظة الإسكندرية السابق والمدير الحالي، وأربعة من رؤساء جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية السابقين، ومدير إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية، ومهندس إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية، وثلاثة محاسبين بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية، ومدير الإدارة المالية بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية الحالي، ومحصل حجز بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة الإسكندرية، ومفتش بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة الإسكندرية.
بدأت التحقيقات بناء على شكاوى من وقائع التعدي على شواطئ أحياء شرق وغرب ووسط والجمرك والمنتزه والساحل الشمالي بنطاق محافظة الإسكندرية واستغلال شواطئ البحر، التي تعد من الأموال العامة والمنافع العمومية، لحساب بعض الأفراد والشركات دون غيرهم وإخراجها من دائرة الدومين العام والمنفعة العامة بالمخالفة لأحكام القانون، وأن ذلك الاستغلال يمتد لكل شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالي وسائر المحافظات الساحلية.
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وكشفت التحقيقات عن صحة ما ورد بالشكوى من مخالفات جسيمة، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم، كل في حدود اختصاصه، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، ففور مباشرة النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية الماثلة نشطت جهة الإدارة (من خلال اللجنة المُشكلة بناءً على تكليف من النيابة) في تحصيل مستحقات الدولة، إذ بلغ إجمالي ما تم تحصيله نتيجة اتخاذ كل الإجراءات القانونية في أثناء التحقيقات، وذلك بتوجيه إنذارات قانونية وتوقيع الحجوز الإدارية على كل الجهات نظير باقي المبالغ المستحقة عليها، ما يقرب من ستين مليون جنيه.
وشهدت التحقيقات أمر النيابة بمتابعة الجهة الإدارية في استمرار تحصيل باقي مستحقات الخزانة العامة المقدرة بالمبالغ السابق الإشارة إليها، وفتح تحقيق مستقل لواقعة عدم استرداد مستحقات الخزانة العامة من أصحاب القرى السياحية بنطاق محافظة مطروح، وإرسال صورة من مذكرة النيابة لجهة عمل سكرتير عام محافظة الإسكندرية الأسبق الدكتور بكلية الهندسة، جامعة الإسكندرية، لعدم اتخاذه الإجراءات القانونية، ما ترتب عليه عدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة لجهة الإدارة قبل منتفعي الشواطئ، وحرمانها من مبالغ مالية كانت ستؤول للخزانة العامة، وكذا عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تحصيل مقابل انتفاع إحدى الشركات باستغلالها المساحات الشاطئية. وذلك وفقا لقانون تنظيم الجامعات.
كما أمرت بإرسال صورة من المذكرة إلى نيابة الأموال العامة بالإسكندرية ضمًّا لقضيتها رقم 188 لسنة 2016 أموال عامة استئناف الإسكندرية إزاء ما تبين أنه قد سبق أن تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، واستمرار عمل اللجنة الصادر بها القرار رقم 1206 لسنة 2018 لمتابعة ما كلفت به حتى يتم تحصيل كل المديونيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإعمال أحكام القانون لجميع الأندية التي تعامل بنظام الإيجار الاسمي لعدم الإضرار بأموال الدولة.