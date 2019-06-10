لإهدارهم 1.3 مليار.. إحالة 22 مسؤولا للمحاكمة

النيابة ستفتح تحقيقا مستقلا في واقعة عدم استرداد مستحقات الخزانة العامة من أصحاب القرى السياحية بنطاق محافظة مطروح، وإرسال مذكرة النيابة لسكرتير عام محافظة الإسكندرية

تحرير:سماح عوض الله ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

النيابة الإدارية

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار أماني الرافعي، اليوم الإثنين، إحالة 22 من كبار الموظفين العموم بديوان محافظة الإسكندرية، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالإهمال الجسيم فى تأدية مهام عملهم، وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية ومستغلي الشواطئ في 43 قرية سياحية، وكذا المبالغ المستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، ما أضر بالخزانة العامة للدولة بمبلغ مليار وثلاثمئة وأربعة ملايين جنيه.

المحالون للمحاكمة هم ثلاثة من سكرتيري عموم محافظة الإسكندرية السابقين، ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية السابق، ومدير عام الشؤون المالية بمحافظة الإسكندرية اعتبارًا من 9-7-2015، ومدير إدارة الإيرادات المركزية بمحافظة الإسكندرية، ومديرو الإدارة المالية والشؤون المالية بمحافظة