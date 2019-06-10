خلي بالك.. كيف تكشفين وجود كاميرات بحمامات السيدات؟

عاملة بمركز تجميل مصر الجديدة آخر الضحايا ومأمور ضرائب سوهاج الأشهر.. محام يوضح العقوبة التى تصل للسجن المؤبد.. وموقع أمريكي يشرح طرق اكتشاف الكاميرات المخفية

تحرير:يونس محمد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

في الغالب يجب أن تكون الأماكن التى تتردد عليها النساء؛ كمراكز التجميل ومحال الملابس، فى مأمن تام على خصوصياتهن، نظرا لتعدد المحاولات المستمرة من قبل أصحاب النفوس الضعيفة لوضع كاميرات سرية لتصوير السيدات في أثناء استبدال ملابسهن أو خلعها داخل تلك الأماكن، وكان آخرها ما حدث داخل مركز تجميل مصر الجديدة بعدما اكتشفت فتاة هاتفا محمولا أسفل قاعدة حمام المركز الذي تعمل به، فاقتربت وأمسكت به فوجدته في وضع التصوير، وبفحصه تبين وجود مقاطع فيديو كثيرة لفتيات عاريات، تم تصويرهن بأماكن متفرقة داخل المركز، وتبين لها أن المقاطع تخص عاملات بالمكان وزبائن.

كما أن صاحب الهاتف قام بأخذ كادرات مختلفة من زوايا مختلفة، وتبين أن المتهم في الواقعة عامل بوفيه بالمركز، ما دفع الفتاة إلى الإسراع إلى مدير المركز لتقديم شكوى، تلاها بلاغ إلى قسم شرطة مصر الجديدة، وباشرت النيابة التحقيقات فى الواقعة. وفى السطور التالية نستعرض عددا من تلك الوقائع، وكيف تكشف النساء عن

كما أن صاحب الهاتف قام بأخذ كادرات مختلفة من زوايا مختلفة، وتبين أن المتهم في الواقعة عامل بوفيه بالمركز، ما دفع الفتاة إلى الإسراع إلى مدير المركز لتقديم شكوى، تلاها بلاغ إلى قسم شرطة مصر الجديدة، وباشرت النيابة التحقيقات فى الواقعة. وفى السطور التالية نستعرض عددا من تلك الوقائع، وكيف تكشف النساء عن وجود كاميرات لمراقبتهن بالمكان، والعقوبة القانونية لذلك.







مأمور ضرائب

من أشهر وقائع وضع كاميرات المراقبة للسيدات تلك الواقعة التي تورط فيها رئيس مأمورية الضرائب العقارية بمحافظة سوهاج، بعد تركيبه كاميرات مراقبة بالمأمورية لمراقبة السيدات العاملات لدى دخولهن دورات المياه، وأصدر حينها المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 75 لسنة 2017 بإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق العاجل.

وكشفت التحقيقات مع المتهم عن أنه حصل على هذه الكاميرات من أحد الممولين، وقيمتها 16000 جنيه ولم يسدد ثمنها، وأيضا مخالفته الكتب الدورية الصادرة عن هيئة المساحة بشأن تصعيد مراجعات مديري العموم، وكذلك استبعاده المحاسبة الخاصة بنجله بالمأمورية باعتباره أحد الممولين.

عامل بمعرض

تكرر الأمر في ميت غمر بالدقهلية حيث قررت النيابة حبس عامل في معرض ملابس سيدات احتياطيا، بعد ضبط كاميرا مراقبة وضعها بغرفة تغيير الملابس، وحصل على عدد من المقاطع للسيدات في أثناء تبديل ملابسهن.





العقوبة القانونية

يقول أحمد البرنس المحامي، إن العقوبة في الوقائع المنافية للآداب والتجسس على الحرمات تصل إلى الحبس 3 سنوات، ومن الممكن أن تتحول تلك الجنحة إلى جناية وعقوبتها فى تلك الحالة تصل للسجن المؤبد، في حال الترويج للصور، وابتزاز أصحابها وانتشارها بين العامة ومواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المثال.





كيف تكتشفين الكاميرا؟

نشر موقع "Little Things" الأمريكي بعض الطرق البسيطة التي تمكنك من الكشف عن الكاميرات المخفية بغرفة تبديل الملابس "بروفة"، للحفاظ على خصوصيتك.

وكانت أولى الخطوات هي أنك إن لاحظتِ إصدار هاتفك أصواتا غريبة بالقرب من سماعات الرأس أو عند ورود مكالمة، فهذا يمكن أن يكون دليلا على وجود كاميرا مخفية بالمكان، كما يمكن أن تستخدمي ضوء الفلاش في الكشف عن الكاميرات المخفية، عن طريق إطفاء الأضواء المحيطة بالغرفة والتحرك ببطء في مختلف الاتجاهات والزوايا، فإن رأيت ضوءا منعكسا فربما تجدين كاميرا مخفية.

كما كشف الموقع عن أن بعض أصحاب المحال التجارية يلجؤون لاستخدام مرآة ذات اتجاهين، تبدو عادية من الأمام لكنها تكشف عن كل شيء من الخلف، ويمكنك الكشف عنها باختبار اللمس، فعند لمس المرآة العادية ستجدين مسافة صغيرة بين الإصبع وانعكاسه، لكن عندما تختفي تلك المسافة فمن المحتمل أن تكون المرآة ذات وجهين.

وأشار الموقع إلى أنه من الممكن الاعتماد على الوسائل التكنولوجية، مثل استخدام تطبيقات الهاتف الذكي للكشف عن الكاميرات المخفية بالغرفة، مثل "Hidden Camera Detector" وغيره.

كاميرا سرية.. فضيحة تصوير فتيات داخل حمام مركز تجميل

