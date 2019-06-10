جريمة

خلي بالك.. كيف تكشفين وجود كاميرات بحمامات السيدات؟

عاملة بمركز تجميل مصر الجديدة آخر الضحايا ومأمور ضرائب سوهاج الأشهر.. محام يوضح العقوبة التى تصل للسجن المؤبد.. وموقع أمريكي يشرح طرق اكتشاف الكاميرات المخفية
تحرير:يونس محمد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص
أرشيفية
أرشيفية
في الغالب يجب أن تكون الأماكن التى تتردد عليها النساء؛ كمراكز التجميل ومحال الملابس، فى مأمن تام على خصوصياتهن، نظرا لتعدد المحاولات المستمرة من قبل أصحاب النفوس الضعيفة لوضع كاميرات سرية لتصوير السيدات في أثناء استبدال ملابسهن أو خلعها داخل تلك الأماكن، وكان آخرها ما حدث داخل مركز تجميل مصر الجديدة بعدما اكتشفت فتاة هاتفا محمولا أسفل قاعدة حمام المركز الذي تعمل به، فاقتربت وأمسكت به فوجدته في وضع التصوير، وبفحصه تبين وجود مقاطع فيديو كثيرة لفتيات عاريات، تم تصويرهن بأماكن متفرقة داخل المركز، وتبين لها أن المقاطع تخص عاملات بالمكان وزبائن.
كما أن صاحب الهاتف قام بأخذ كادرات مختلفة من زوايا مختلفة، وتبين أن المتهم في الواقعة عامل بوفيه بالمركز، ما دفع الفتاة إلى الإسراع إلى مدير المركز لتقديم شكوى، تلاها بلاغ إلى قسم شرطة مصر الجديدة، وباشرت النيابة التحقيقات فى الواقعة. وفى السطور التالية نستعرض عددا من تلك الوقائع، وكيف تكشف النساء عن
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جثة

مصرع طالبة في «طب» المنصورة بسبب جرعة مسكنات زائدة

لفظت طالبة بالفرقة السادسة في كلية الطب بجامعة المنصورة، تدعى "إسراء. ح" أنفاسها الأخيرة فجر اليوم الإثنين، على أثر تناولها جرعة زائدة من المسكنات للتخلص من إصابتها بنوبة قلق وخوف من الرسوب في الامتحانات، ولتتمكن من استذكار دروسها. تحول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء للطالبة، وطالب زملاؤها الطلاب بإعادة النظر في منظومة الامتحانات وطريقة تقييم المستوى الدراسي للطلاب، والتصدي لظاهرة رهبة الامتحانات والخوف من الرسوب أو اجتياز الاختبار بتقدير أقل.
هيروين

ضبط عاطل بكيلو هيروين خام وسلاح آلي في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على عاطل بحوزته سلاح آلي وكيلو هيروين خام بدائرة مركز الخانكة. إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ضبط "سعيد ع ح - 34 عاما - عاطل ومقيم سرياقوس دائرة مركز الخانكة وسبق اتهامه في قضية مخدرات- حال استقلاله سيارة ملاكى وبحوزته سلاح ناري بندقية آلية مطموسة الأرقام بخزينتها 10 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين الخام تزن حوالي كيلوجرام ومبلغ من المال.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

إصابة 4 أشخاص في مشاجرتين لخلافات الجيرة في قليوب

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرتين "متفرقتين" بالأسلحة النارية والشوم بدائرة مركز قليوب بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بعزبة الجندى دائرة مركز قليوب، وبانتقال مأمور وضباط وحدة مباحث المركز تبين حدوثها بين 5 أشخاص أسفرت عن إصابة "ح م س - 27 عاما - عاطل" برش خرطوش و"خ ع م - 35 عاما - عامل بشركة زجاج"، تصادف تواجده أثناء المشاجرة.
النيابة الإدارية

لإهدارهم 1.3 مليار.. إحالة 22 مسؤولا للمحاكمة

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار أماني الرافعي، اليوم الإثنين، إحالة 22 من كبار الموظفين العموم بديوان محافظة الإسكندرية، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالإهمال الجسيم فى تأدية مهام عملهم، وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية ومستغلي الشواطئ في 43 قرية سياحية، وكذا المبالغ المستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، ما أضر بالخزانة العامة للدولة بمبلغ مليار وثلاثمئة وأربعة ملايين جنيه.
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عصابة ميكروباص الدائري: «بنسرق الركاب ونجيب حشيش»

تغيرت عادته في استقلال سيارة أجرة "تاكسي" للذهاب للمنزل مثل باقي الأيام، فقرر ركوب أي سيارة في طريقه حتى يلحق موعد السحور مع أفراد أسرته، صعد سلم الطريق الدائري بمنطقة البساتين، وتوقفت سيارة ميكروباص أمامه سأله قائدها: "رايح على فين يا بيه؟"، وعقب صعوده لاحظ 4 أشخاص بدت عليهم ملامح الإجرام، فحاول النزول في أقرب محطة لكن سرعان ما اكتشف سقوطه ضحية تشكيل عصابي، أشهر أحدهم فرد خرطوش ووضعه على رأسه بينما هدده ثانٍ بسكين على صدره، وطالبه الثالث بصوت جهوري: "طلع اللى معاك بدل ما تموت برصاصة أو جسمك يتقطع حتت وإحنا فى رمضان ماحدش فاضيلك".
خناقة-مشاجرة-بلطجة

فتاة تشعل مشاجرة عنيفة بين عائلتين في الخليفة

نشبت مشاجرة عنيفة، اليوم السبت، بين عائلتين بعد تعدي شخص على فتاة بالضرب في منطقة الخليفة. البداية كانت بتلقي قسم شرطة الخليفة بلاغ من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالطوب بين عائلتين في منطقة الشافعي، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والعصى، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمكن ضباط مباحث القسم من السيطرة على المشاجرة والقبض على المتهمين، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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من الفضائيات للسجن.. قصة سقوط صاحب حملة «إشفي مدمن»

«مهمتي أحمي شباب المنطقة وكل شاب في مصر وقع في فخ الإدمان، وأقدر أخليه يبطل هيروين في أقل من أسبوعين.. أكيد مش مصدقين اللي بتسمعوه، لكن ده حقيقة ومش هاتكلم كتير عن نفسي، أنا معايا حالات بالفعل اتعالجت ولو عايزين تكلموهم وتعرفوا إيه اللي حصل هما موجودين" بهذه الكلمات الرنانة بدأ "م.س" شاب حاصل على دبلوم بتقديم نفسه لمعدي البرامج التليفزيونية والصحفيين بأنه حاصل على دكتوراه في الطب النفسي والعلاج من الإدمان، زاعما توصله إلى طريقة جديدة أسهمت في علاج الكثير من المدمنين بمنطقة سكنه، وأنه يطمح في تعميم تلك التجربة.
حبس-كلابشات

بالتفاصيل.. أسباب القبض على مؤسس حملة «اشفى مدمن»

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم السبت، القبض على أحد الأشخاص لقيامه باستخدام اسم وشعار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للترويج لحملة لعلاج الإدمان وجمع تبرعات عبر شبكة الإنترنت. أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام أحد الأشخاص "حاصل على دبلوم" مقيم بالقاهرة، بإنشاء صفحة إلكترونية احتيالية على "فيسبوك" تحت مسمى "اشفى مدمن"، مستخدما اسم وشعار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، وظهوره بعدد من القنوات الفضائية بصفته صحفيا ومؤسس الحملة وحاصل على دكتوراه فى علاج الإدمان.
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