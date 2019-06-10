5 مواجهات لليفربول استعدادًا للموسم الجديد

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

ليفربول

اتخذ جدول نادي ليفربول الإنجليزي، لموسم 2019-2020، شكلاً آخر بإعلانه عن خمس مباريات في شهري يوليو وأغسطس استعدادًا للموسم المقبل، وستبدأ مباريات الريدز قبل انطلاق الموسم عندما يواجه فريق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، ترانمير روفرز في برنتون بارك، قبل مباراة خيرية ضد برادفورد سيتي لدعم مدافع ليفربول السابق ستيفن داربي، وبعد جولتهم في الولايات المتحدة الأمريكية، سيتوجه الريدز بعد ذلك إلى إدنبرة للعب في مورايفيلد للمرة الأولى، ضد فريق نابولي الإيطالي بقيادة مديره الفني المخضرم كارلو أنشيلوتي.

وستمثل سويسرا المحطة التالية في الجدول حيث، سيواجه ليفربول أولمبيك ليون في استاد جنيف في اليوم الأخير من شهر يوليو، وبعد ذلك، سيتم الانتهاء من الاستعدادات للموسم الجديد في آنفيلد يوم 6 أغسطس حيث يواجه الفريق شالكه الألماني. الخميس 11 يوليو: نادي ترانمير روفرز أمام ليفربول - على استاد برينتون بارك. الأحد