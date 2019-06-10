رياضة

5 مواجهات لليفربول استعدادًا للموسم الجديد

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
ليفربول
ليفربول
اتخذ جدول نادي ليفربول الإنجليزي، لموسم 2019-2020، شكلاً آخر بإعلانه عن خمس مباريات في شهري يوليو وأغسطس استعدادًا للموسم المقبل، وستبدأ مباريات الريدز قبل انطلاق الموسم عندما يواجه فريق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، ترانمير روفرز في برنتون بارك، قبل مباراة خيرية ضد برادفورد سيتي لدعم مدافع ليفربول السابق ستيفن داربي، وبعد جولتهم في الولايات المتحدة الأمريكية، سيتوجه الريدز بعد ذلك إلى إدنبرة للعب في مورايفيلد للمرة الأولى، ضد فريق نابولي الإيطالي بقيادة مديره الفني المخضرم كارلو أنشيلوتي.
وستمثل سويسرا المحطة التالية في الجدول حيث، سيواجه ليفربول أولمبيك ليون في استاد جنيف في اليوم الأخير من شهر يوليو، وبعد ذلك، سيتم الانتهاء من الاستعدادات للموسم الجديد في آنفيلد يوم 6 أغسطس حيث يواجه الفريق شالكه الألماني. الخميس 11 يوليو: نادي ترانمير روفرز أمام ليفربول - على استاد برينتون بارك. الأحد
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تتويج-ليفربول‎ (3)

إنريكي يتغنى بنجم ليفربول ويصفه بالأفضل في العالم

بعد فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، تحدث الإسباني خوسيه إنريكي نجم ليفربول السابق، مع أندي روبرتسون الظهير الأيسر للريدز، وقال له إنه يعتبره الظهير الأيسر الأفضل في العالم، وذلك بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه روبرتسون مع الريدز خلال هذا الموسم كان قد وضعه في قائمة أفضل 11 لاعبا في الدوري الإنجليزي وفريق العام في دوري أبطال أوروبا، وخلال الاحتفالات التي شهدتها شوارع ليفربول بعد التتويج باللقب القاري على حساب توتنهام، عبر الظهير الأيسر السابق للريدز عن إعجابه الشديد باللاعب الذي يشغل مكانه في تشكيلة ليفربول الآن.
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

اجتماع الحسم.. كيف سيتعامل الجبلاية مع أزمة الدوري؟

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعا تكميليا، اليوم الإثنين، للوصول إلى حل نهائى والرد على جميع النقاط التي وردت فى خطاب النادي الأهلى، وذلك بعد تأجيل بيان مجلس الجبلاية إلى اليوم، إذ قال أبو ريدة في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسته مع أشرف صبحي وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد جلسة، الإثنين، ويعلن بعدها الحل النهائي للأزمة الخاصة بموعد إقامة مباريات الدوري بعدما أعلن مجلس الأهلي عدم استكماله مسابقة الدوري في حال تأجيل المباريات المتبقية من مسابقة الدوري إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا 2019.
البرتغال‎ (1)

تعرف على المتوجين بجوائز دوري الأمم الأوروبية

توجت البرتغال أمس الأحد، بلقب دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية على هولندا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب دراجاو، وتوج نجم مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وقال سيلفا عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية لمساعدتي الفريق، وبالطبع كان الأمر الأهم هو فوز البرتغال، ولكن عندما تفوز بجائزة فردية فهذا أمر جيد أيضًا، أنا سعيد بالمستوى الذي قدمته، ليس فقط في دوري الأمم الأوروبية، بل على مدار الموسم، والذي أنهيه بتلك الصورة الرائعة، سأحصل على الراحة الآن وأحاول تقديم ما هو أفضل في الموسم المقبل".
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برشلونة ومانشستر يونايتد (1)

نجم برشلونة: فالفيردي هو من منحني الحياة

أعرب جوردي ألبا، الظهير الأيسر لنادي برشلونة الإسباني، عن تمنياته باستمرار إرنستو فالفيردي، المدير الفني الحالي، في منصبه بالرغم من الفشل الأوروبي بالخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، وودع برشلونة منافسات دوري الأبطال، الأسبوع الماضي، بالرغم من فوزه ذهابًا بالكامب نو على ليفربول (3-0) سجلها لويس سواريز وليونيل ميسي (هدفين)، ليتلقى هزيمة قاسية إيابًا (4-0) سجلها فينالدوم (هدفين) وأوريجي (هدفين)، على استاد آنفيلد، معقل الفريق الإنجليزي.
محمد-صلاح‎ (2)

رسالة من محمد صلاح إلى مكة بعد فوزه بالحذاء الذهبي

بطريقة خاصة احتفل النجم المصري، المحترف في صفوف نادي ليفربول، بجائزة الحذاء الذهبي التي توج بها رسميًا، مساء اليوم الأحد، كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز، بالمشاركة مع زميليه السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير ايميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، ولكل منهم 22 هدفًا. ونشر صلاح صورته مع الجائزة رفقة ابنته «مكة»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلقًا عليها: «نعم، أعرف أن لدينا واحدة في المنزل، هذه واحدة جديدة». اللحظات الأخيرة من البريميرليج، كانت قمة الإثارة فيما يخص الصراع على لقب "الهداف" هذا الموسم، لكن صلاح لم يفقد لقبه.
مانشستر-سيتي‎

ولي عهد دبي يهنئ منصور بن زايد على لقب البريميرليج

حرص الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى على تهنئة الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة فى دولة الإمارات، بفوز فريقه مانشستر سيتى بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، حيث قال ولى عهد دبى: "أبارك لأخى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان فوز فريق مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.. نهنئ عشاق مانشستر سيتي وجمهوره الكبير في الإمارات وبريطانيا وحول العالم، ونبارك لجميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني على هذا المستوى الرفيع والإبداع الكروى".
مانشستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز مانشستر سيتي

توج اليوم مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018 / 2019، للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي والثالثة في آخر 7 أعوام، عقب موسم أكثر من رائع قدمه الفريق السماوي تحت القيادة الفنية للأسباني بيب جوارديولا، حيث منحه الفوز على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من المسابقة والأخيرة، اللقب رسميا للمان سيتي الذي كان ينتظر الفوز على برايتون أو خسارة ليفربول الذي كان ينافسه على اللقب.
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