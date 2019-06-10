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كامل الوزير يتفقد ورش السكة الحديد بكوم أبو راضي

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
وزير النقل كامل الوزير
وزير النقل كامل الوزير
يتفقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الإثنين، ورش عربات كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد بمحافظة بني سويف، المتخصصة في صيانة وإجراء العمرات لعربات الركاب المكيفة والمميزة. وقال محمد عز المتحدث الرسمي لوزارة النقل، إن جولة الوزير هدفها متابعة أعمال الصيانة وتنفيذ القرارات السابقة والاستماع لطلبات العاملين بالورش، إذ أن هذه المرة الثانية التي يتفقد فيها الوزير ورش أبو راضي، التي تعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وتقام على مساحة 75 فدانا، وبعدها سيتفقد الوزير محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا لمتابعة الأعمال الجارية.
من ناحية أخرى، نجحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها في السوق السوداء، خلال أيام عيد الفطر المبارك، ودفعت الهيئة بقطارات إضافية يوميا في الاتجاهين على خطوط الوجه القبلي والبحرى، من أجل مواجهة الزيادة في أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد
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الثانوية-العامة-فى-المنيا (2)

مصادر: امتحان الاقتصاد من النماذج الاسترشادية

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ"التحرير"، إن امتحان الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة تضمن أجزاء من نفس النموذجين الاسترشاديين اللذين تم توفيرهما للطلاب من قبل على موقع الوزارة، كما أن بعض الأسئلة كانت بنفس المواصفات في النموذج ومن الكتاب، موضحة أن الأسئلة خاطبت الفهم في جزء كبير منها وراعت الفروق الفردية بين الطلاب، كما أنه لم يتم تلقي أي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو غموضها بل جميعها واضحة وفي مستوى الطالب المتوسط.
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غضب طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة بسبب الاقتصاد

اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة بعض أجزاء امتحان الاقتصاد وتركيز الأسئلة على آخر فصلين من المادة، موضحين أنه جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأن الأسئلة جاءت غير مباشرة تحتاج إلى وقت مضاعف للتفكير بها والإجابة عليها. وسادت حالة من الاستياء الشديد بين الطلاب وأولياء أمورهم، الذين وصفوا الامتحان بأنه غير مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية، وكان يجب أن يغطي الامتحان جميع فصول المادة ولا يركز على فصل دون الآخر، مطالبين وزارة التعليم ومسؤولو الامتحانات بمحاسبة واضعو امتحان الاقتصاد.
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غباء غشاش.. مسرب امتحان الاقتصاد يلتقط صورة للملاحظ

التقط طالب الثانوية العامة، الذي سرب صورا لامتحان مادة الاقتصاد من داخل اللجان الامتحانية، صباح اليوم الإثنين، صورة ملاحظ داخل اللجنة المسئولة عن تصوير أجزاء من أسئلة الامتحانات دون أن يدري الملاحظ بتصويره بالهاتف المحمول الذي يصطحبه الطالب، ما يدل على عدم قيام الملاحظين بمهامهم في الكشف عن المحمول وتفتيش الطلاب قبل بدء اللجان، كما وقع الطلاب في خطأ أنه صور كراسة بوكليت الامتحان مدونا عليها الباركود، ما يسهل على فريق مكافحة الغش بوزارة التعليم التوصل لهوية الطالب ولجنته، وجار اتخاذ الإجراءات ضده والملاحظين.
سيارة -اسعاف

إغماء طالبة ثانوي داخل لجنة الاقتصاد ببني سويف

تعرضت طالبة بالصف الثالث الثانوي، اليوم الأثنين، لحالة إغماء أثناء تأدية امتحان مادة الاقتصاد داخل لجنة في إحدى مدارس مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف والمتمركزة أمام اللجنة الطالبة وتدعى "رانيا.ج.ع" 18سنة، أثناء تأدية الامتحان بلجنة مدرسة الفشن الإعدادية بنات إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.
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قطارات (2)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 25 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
مترو الأنفاق

تعرف على مترو مصر الجديدة الذى يفتتحه الوزير السبت

بدأت أعمال تنفيذ مشروع مترو مصر الجديدة فى يوليو 2015 وشارك فى تنفيذه 9 شركات عالمية ومحلية يقودها تحالف فرنسى بتكلفة إجمالية تصل إلى 6.5 مليار جنيه، تشمل 1.842 مليار جنيه مصري و257 مليون يورو بدون قيمة القطارات التى ستعمل خلال هذا المشروع، ولن تضاف قطارات جديدة للخدمة مع افتتاحه أمام الجمهور يوم السبت، وسيتم الاكتفاء بالقطارات العاملة حاليا بالخط الثالث، وهذه التكلفة ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة. ويضم مترو مصر الجديدة 6 محطات "النزهة، وهشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور"، إضافة إلى محطة هليوبوليس.
وزير-النقل-كامل-الوزير-ومحافظ -المنيا-يتفقدان-محطة السكة-الحديد (1)

مصادر : 50 مليون جنيه إيرادات السكة الحديد في العيد

نجحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها في السوق السوداء، خلال أيام عيد الفطر المبارك، ودفعت الهيئة بقطارات إضافية يوميا في الاتجاهين على خطوط الوجه القبلي والبحرى، من أجل مواجهة الزيادة في أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم، حيث تم نقل ما يقرب من 3 ملايين راكب خلال فترة العيد. وقالت مصادر بهيئة السكة الحديد لـ"التحرير"، إن الهيئة حققت زيادة في الإيرادات خلال إجازة عيد الفطر، حيث بلغت الإيرادات ما يقرب من 50 مليون جنيه خلال فترة عيد الفطر.
كامل-الوزير-وزير النقل-يتفقد-محطة-الاسكندرية

الوزير: إلغاء تصاريح السفر المجانية للعاملين بالسكة الحديد

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية اليوم، بعدد من محطات السكك الحديدية بالإسكندرية، كما تفقد قطار أبوقير، وبدأت الجولة بتفقد محطة مصر في رمسيس، حيث تابع الوزير، انتظام العمل وتوافر التذاكر، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، واطمئن على استعدادات هيئة السكك الحديدية لتقديم كافة التسهيلات لسفر الكثافات العالية من الركاب خلال فترة إجازة عيد الفطر.
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