محمد جمعة: تعلمت اللهجة السيناوية من أجل «الممر»

لم يتدرب الفنان محمد جمعة على حمل السلاح في فيلم "الممر" كما حدث مع باقي صناع العمل، كما أنه واجه عددا من المشكلات فى لهجته السيناوية ولكنه استطاع أن يتغلب عليها
تحرير:محمد عبد المنعم١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
محمد جمعة
يشارك الفنان محمد جمعة في موسم عيد الفطر الحالي بفيلم " الممر"، الذي يحقق نجاحا كبيرا في دور العرض بإيرادات تخطت الـ14 مليون جنيه، حيث يعد الفيلم من أكثر الأعمال اختلافا عن النوعية التي اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.
الفيلم من تأليف وإخراج القدير شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، وبطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت، مدير
الفيلم من تأليف وإخراج القدير شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، وبطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت، مدير التصوير أيمن أبو المكارم، وتصميم الديكور للمهندس باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.
وكان لـ«التحرير» لقاء مع جمعة حكى لنا من خلاله، عن كواليس تحضير العمل، والمصاعب التى واجهته، وكيف وجد العمل مع المخرج الكبير شريف عرفة.
وعبّر جمعة عن سعادته بمشاركته في عمل كبير مثل «الممر»، وكشف لنا عن دوره وقال إنه يجسد شخصية مواطن مصرى من عرب سيناء، وهى شخصية صعبة للغاية لم يجسدها بسهولة، حيث استلزم الأمر أن يتعرف على طبيعة الحياة السيناوية وطباع أهل سيناء ليتمكن من خروج الدور بالشكل الصحيح.
ولم تكن طبيعة الدور فقط هي الأمر الصعب بالنسبة لمحمد جمعة، بل كانت اللهجة أيضا من المصاعب التى تواجهه، ولكنه تغلب عليها بعدد من التدريبات مع مصحح لهجة سيناوي استمر معه لمدة 3 أشهر، حتى يتمكن من خروج الكلمات بشكل صحيح، كما تعرف منه على عادات وتقاليد أهل سيناء ليمثلهم على أكمل وجه.
وتحمس الفنان محمد جمعة للفيلم لأن هذه النوعية من الأعمال لا تُكرر كثيرا فى مصر، مشيرا إلى أننا لدينا العديد من البطولات العسكرية التى يجب أن نلتفت لها فى السينما، ولكن يعوق تقديمها الإنتاج الضخم لمثل هذه النوعية من الأعمال، مشيرا إلى أن العمل مغامرة كبيرة وليس كل المنتجين قادرين على المخاطرة بأموالهم، لذلك كانت فرصة بالنسبة له أن ينضم لعمل كبير مثل «الممر»، ومحظوظ للمشاركة بهذا العمل.
وتحدث عن المخرج شريف عرفة، وقال إنه مخرج كبير لقبا وفعلا، مشيرا إلى أنه يعامل كل الموجودين فى العمل بطريقة واحدة، ولا يفرق بين الفنانين، ويخاف على شعور أصغر ممثل ويتعامل معه على أنه بطل العمل، ونوّه بأنه يهتم بالتفاصيل الصغيرة للغاية، والتى قد لا ينتبه لها مخرجون آخرون.
وتمنى محمد جمعة فى نهاية حديثه أن يحقق الفيلم نجاحا كبيرا في شباك التذاكر، لأن كل من فى العمل بذلوا مجهودا كبيرا وتلقوا تدريبات قاسية ليخرج العمل بالشكل المأمول، ونوّه بأنه يتمنى أن يتحمس المنتجون لهذه النوعية من الأعمال لأننا لدينا مادة ثرية بدلا من الأعمال التى ملّ منها الجمهور، لافتا إلى أن «الممر» فرصة جيدة لنرى مثل هذه النوعية من الأعمال لدينا، مشيرا إلى أنه يترقب ردود الفعل على العمل بعد عرضه فى السينمات.
وأقيم عرض خاص لفيلم "الممر"، داخل سينما "جالكسي" بمول "كايرو فيستيفال سيتي" بالتجمع الخامس، وشارك عدد من الوزراء ونجوم الفن والإعلام، في الاحتفال، وحرصوا على تهنئة أسرة العمل وفي مقدمتهم إلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين، المخرجة إيناس الدغيدي، المخرج مروان حامد، شيري عادل، حميد الشاعري، عباس أبو الحسن، المخرج عبد العزيز حشاد، السيناريست محمد حفظي، وغيرهم.