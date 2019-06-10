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محمد جمعة: تعلمت اللهجة السيناوية من أجل «الممر»

لم يتدرب الفنان محمد جمعة على حمل السلاح في فيلم "الممر" كما حدث مع باقي صناع العمل، كما أنه واجه عددا من المشكلات فى لهجته السيناوية ولكنه استطاع أن يتغلب عليها
تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
محمد جمعة
محمد جمعة
يشارك الفنان محمد جمعة في موسم عيد الفطر الحالي بفيلم " الممر"، الذي يحقق نجاحا كبيرا في دور العرض بإيرادات تخطت الـ14 مليون جنيه، حيث يعد الفيلم من أكثر الأعمال اختلافا عن النوعية التي اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.
الفيلم من تأليف وإخراج القدير شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، وبطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت، مدير
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لينين-الرملي (1)

زوجة لينين الرملي عن مرضه: الدولة لم تقصر في علاجه

كشفت السيدة فاطمة المعدول، زوجة الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، اليوم الأحد، حقيقة اتهام الحكومة المصرية، بالتقصير في التكفل بعلاجه حسبما أُشيع، حيث إنه يعاني من أزمة صحية استدعت نقله، منذ فترة، لأحد المستشفيات، ولم تعلن أسرته طبيعة حالته الصحية. وتعلّيقًا على مقال للكاتب صلاح منتصر، نشره حول لينين الرملي، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، قالت فاطمة المعدول: "كانت مفاجأة أن أقرأ هذا المقال الرقيق الذي كتبه الأستاذ صلاح منتصر عن لينين الرملي ومرضه، وتفاجأت أكثر من ردود الفعل التي تتهم الحكومة بالتقصير في علاجه".
محمد هنيدي

هنيدي يكشف عن اسم فيلمه الجديد: «عقلة الإصبع» قادم

كشف الفنان محمد هنيدي، عن اسم فيلمه الجديد المنتظر والذي أعلن عنه قبل أيام، ويجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتحت إشراف شركات عالمية، وكتب محمد هنيدي اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "توكلنا على الله.. اسم فيلمي الجديد كينج سايز وهيكون عن عقلة الإصبع.. استنوا الإعلان الأول بكرة بإذن الله، يلا كل حد هيستنى الإعلان لايك، وطبعًا أنا ممكن أغفلكوا وأعمل دور عملاق.. بس كده المنتج هيغرم بتاع مليار جنيه في الجرافيك، فاخترنا الأرخص"، كما نشر الأفيش الرسمي للعمل تحت عبارة: "قريبا".
ما-وراء-الطبيعة

حلم أحمد خالد توفيق يتحقق.. في انتظار ما وراء الطبيعة

تحل اليوم الذكرى 57 لميلاد الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، الذي كان يحلم دائما بأن تعرض أعماله الأدبية على الشاشات للجمهور، سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، ولكن هذا الحلم لم يتحقق في حياته، وبعدما مرّ أكثر من عام على رحيله في 2 أبريل عام 2018، تحقق هذا الحلم بعد مماته، وكانت البداية مع عرض مسلسل "زودياك" الذي أنتجه محمد حفظي، في شهر رمضان الماضي، وهو مقتبس من نص أحمد خالد توفيق، الذي يحمل اسم «حظك اليوم»، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لرحيل «العراب».
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فيلم-الممر

أحمد حسن: فيلم «الممر» هو رسالة الفن الهادف

أشاد قائد المنتخب الوطني السابق أحمد حسن، بفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، والنجم أحمد عز، موجهًا التحية لكل صناعه عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وقال: "تحية لكل صناع فيلم الممر، أنا مش من هواة دخول السينما لكن أنا أصريت إني أدخل الفيلم ده أنا وأولادي علشان يعرفوا ولو جزء بسيط من تاريخ بلدهم، والتضحية والانتماء والحب لبلدهم، ويعرفوا يعني إيه جيش بلدهم من أصغر واحد لأكبر واحد، وشرف الدفاع عن العرض والأرض، ومين العدو الأكبر لكل دولنا العربية، ويعرفوا يعني إيه مرارة الانكسار ومن بعدها فرحة الانتصار".
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إياد نصار: «الممر» مغامرة محسوبة..وشريف عرفة «أستاذ»

موسم قوي تشهده دور العرض السينمائي، حيث يتواجد به عدد من نجوم الشباك بأعمالهم، على رأسهم أحمد عز بفيلمه الحربي «الممر»، وأمير كرارة بـ«كازابلانكا»، ومحمد سعد بـ«محمد حسين»، وعمرو سعد بـ«حملة فرعون»، ورامز جلال بـ«سبع البرمبة»، ما يؤكد أن المنافسة ستكون مشتعلة على كعكة الإيرادات. ويعد فيلم «الممر» الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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نجوم عن «الممر»: فيلم يشرف السينما العربية

انطلقت مساء أمس الإثنين في دور العرض، أفلام عيد الفطر الخمسة، وهي "كازابلانكا" لأمير كرارة، "سبع البرمبة" لرامز جلال، "حملة فرعون" لعمرو سعد، "محمد حسين" لمحمد سعد"، وأخيرا "الممر" لأحمد عز والذي يتلقى إشادات واسعة من قِبل العديد من النجوم الذين حرصوا على مشاهدته كونه الفيلم الحربي الوحيد الذي تنتجه السينما المصرية منذ سنوات طويلة، حيث كتب الفنان حميد الشاعري عبر "فيسبوك": "أبطال الممر أبدعتوا شابوه، مليون تحية لكم جميعا، وتحية خاصة لأحمد فلوكس ومحمد فراج، فيلم مشرف للسينما العربية".
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وزراء وإعلاميون وفنانون بالعرض الخاص لـ«الممر» (صور)

أٌقيم مساء الأحد، العرض الخاص لفيلم "الممر" داخل سينما "جالكسي" بمول "كايرو فيستيفال سيتي" بالتجمع الخامس، وشارك عدد من الوزراء ونجوم الفن والإعلام، في الاحتفال بطرح الفيلم بدءًا من اليوم الإثنين في دور العرض السينمائي. وكان في مقدمة الحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل، والإعلامية منى الشاذلي، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وغيرهم.
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