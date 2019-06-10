محمد جمعة: تعلمت اللهجة السيناوية من أجل «الممر»

لم يتدرب الفنان محمد جمعة على حمل السلاح في فيلم "الممر" كما حدث مع باقي صناع العمل، كما أنه واجه عددا من المشكلات فى لهجته السيناوية ولكنه استطاع أن يتغلب عليها

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

محمد جمعة

يشارك الفنان محمد جمعة في موسم عيد الفطر الحالي بفيلم " الممر"، الذي يحقق نجاحا كبيرا في دور العرض بإيرادات تخطت الـ14 مليون جنيه، حيث يعد الفيلم من أكثر الأعمال اختلافا عن النوعية التي اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.

الفيلم من تأليف وإخراج القدير شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، وبطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت، مدير