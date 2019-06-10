نصائح لحماية طعامك من حر وبكتيريا الصيف
يجب الاهتمام بتفريغ الهواء من الطعام جيدًا قبل وضعه في الفريزر، وكذلك الحرص على طهي الطعام جيدًا؛ لقتل أي بكتيريا ضارة يمكن أن توجد فيه
تحرير:آية أشرف
١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
فساد الطعام
من أكثر المشكلات المزعجة التي تواجه أي ربة منزل خلال فصل الصيف، هي تلف بعض الأطعمة بسرعة بسبب درجات الحرارة العالية، إذ تتعفن الخضراوات والفاكهة بشكل أسرع إذا تم تركها خارج الثلاجة، ويمكن أن تتلف أيضا الأكلات المطبوخة أو المسلوقة إذا تم تركها ساعات طويلة داخل المطبخ دون وضعها في الفريزر أو الثلاجة. الأمر خطير ويجب الاهتمام بهذه المشكلة حتى لا يتعرض أطفالك وعائلتك للتسمم الغذائي. في السطور التالية نتناول بعض الحيل البسيطة التي تساعدك في الحفاظ على طعامك وحمايته من التلف بسرعة.
يفسد الطعام في الصيف، ولكن يختلف ذلك تبعا لمدى صلاحيته، فهناك بعض الأطعمة التي تتلف سريعًا مثل اللبن والسمك واللحوم والخضراوات الورقية، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة فيها.
وبعض الأطعمة الأخرى تكون أقل عرضة للتلف، منها البطاطس والتفاح والجزر والموالح والتوابل، ويمكنك الاحتفاظ بها سليمة من عدة أسابيع
يفسد الطعام في الصيف، ولكن يختلف ذلك تبعا لمدى صلاحيته، فهناك بعض الأطعمة التي تتلف سريعًا مثل اللبن والسمك واللحوم والخضراوات الورقية، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة فيها.
وبعض الأطعمة الأخرى تكون أقل عرضة للتلف، منها البطاطس والتفاح والجزر والموالح والتوابل، ويمكنك الاحتفاظ بها سليمة من عدة أسابيع إلى عدة شهور.
أما الحبوب والبقوليات والسكر فهي من الأطعمة التي لا تتلف ويمكن الاحتفاظ بها عدة سنوات.
أسباب فساد الطعام:
البكتيريا
البكتيريا تنشط في فصل الصيف بسبب حرارة الجو، فالطعام بيئة خصبة لنمو البكتيريا، ومنها ما يكون حاملا للأمراض ويسبب الكثير من المخاطر على الصحة.
طريقة التخزين
يجب الاحتفاظ ببعض الأطعمة في الثلاجة، ومنها الخضراوات والفاكهة، فهي تفسد سريعًا إذا وجدت خارج الثلاجة، وأيضًا يمكن عند وضع نوعين من الخضراوات مع بعضهما في الثلاجة أن يؤدي ذلك إلى فساد الطعام وتلفه.
احرصي على التخلص من الثمار التالفة وفرزها بشكل يومي، حتى لا يؤثر التالف منها فى الصالح.
بعض ربات البيوت يقمن بالتخلص من الجزء التالف من أي خضراوات أو فاكهة ويتناولن الجزء المتبقي، لكن ذلك أمر خطير لأن البكتيريا تكون تكاثرت وانتقلت إلى باقي جسم الطعام.
علامات تدل على فساد الطعام:
يمكنك التعرف على فساد الطعام، من عدة علامات، منها تغيّر مذاق الطعام؛ لذلك يجب عليك الانتباه لمذاق أي طعام قبل تقديمه لأطفالك لأنهم صغار ولا يعرفون التمييز بين الطعام التالف والسليم.
أيضا الرائحة من الأمور التي تكشف عن تلف الطعام سريعًا، فإذا وجدتِ اختلافا في رائحة الطعام توقفي عن تناوله فورا وتخلصي منه حتى لا يسبب لك مخاطر شديدة على صحتك.
ملمس بعض الأطعمة يكون دليلا على تلفها؛ فعلى سبيل المثال إذا لمستِ اللحم أو الخيار أو الخضراوات الورقية ووجدت نعومة في ملمسها فهذا دليل على حدوث التعفن، وفي هذه الحالة يجب التخلص من هذا الطعام فورا.
خطوات لحماية الطعام من التلف:
- عند إخراج الطعام من الفريزر لإعداده للطبخ، يجب نقله من الفريزر للثلاجة، فمن الأخطاء التي تقع فيها ربة المنزل إخراج الطعام من الفريزر إلى المطبخ، فيجب عدم وضع الطعام المجمد في الهواء الطلق أو على رخامة المطبخ.
- ركزي على طهي الطعام في الصيف جيدًا، لأن عدم الطهي بشكل جيد يمكن أن يكون ضارا ويسبب تلف الأطعمة؛ فعلى سبيل المثال يجب التأكد من طهي اللحوم جيدًا، ويمكن اختبار تسوية اللحم من خلال إدخال السكين فيه حتى تصل بسهولة إلى أعمق جزء، عندها يكون الطعام قد أصبح ناضجا تماما. وينصح بعدم تسخين الطعام أكثر من مرة واحدة.
- يجب الحرص على تنظيف الثلاجة دائما بالماء والصابون لحماية الأطعمة التي يتم وضعها فيها من التلف السريع، بسبب نشاط أي بكتيريا موجودة في الثلاجة.
- عند حفظ الطعام حاولي إبعاده عن بعضه بعضا، فعلى سبيل المثال، احفظي اللحم النيئ والدواجن والبيض والمأكولات البحرية في أوعية مختلفة بعيدًا عن بعضها بعضا.
- احرصي على عدم ترك الطعام خارج الثلاجة في الطقس الحار لأكثر من ساعة واحدة، واحتفظي به داخل الثلاجة أو الفريزر.