نصائح لحماية طعامك من حر وبكتيريا الصيف

يجب الاهتمام بتفريغ الهواء من الطعام جيدًا قبل وضعه في الفريزر، وكذلك الحرص على طهي الطعام جيدًا؛ لقتل أي بكتيريا ضارة يمكن أن توجد فيه

تحرير:آية أشرف ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

فساد الطعام

من أكثر المشكلات المزعجة التي تواجه أي ربة منزل خلال فصل الصيف، هي تلف بعض الأطعمة بسرعة بسبب درجات الحرارة العالية، إذ تتعفن الخضراوات والفاكهة بشكل أسرع إذا تم تركها خارج الثلاجة، ويمكن أن تتلف أيضا الأكلات المطبوخة أو المسلوقة إذا تم تركها ساعات طويلة داخل المطبخ دون وضعها في الفريزر أو الثلاجة. الأمر خطير ويجب الاهتمام بهذه المشكلة حتى لا يتعرض أطفالك وعائلتك للتسمم الغذائي. في السطور التالية نتناول بعض الحيل البسيطة التي تساعدك في الحفاظ على طعامك وحمايته من التلف بسرعة.

يفسد الطعام في الصيف، ولكن يختلف ذلك تبعا لمدى صلاحيته، فهناك بعض الأطعمة التي تتلف سريعًا مثل اللبن والسمك واللحوم والخضراوات الورقية، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة فيها. وبعض الأطعمة الأخرى تكون أقل عرضة للتلف، منها البطاطس والتفاح والجزر والموالح والتوابل، ويمكنك الاحتفاظ بها سليمة من عدة أسابيع