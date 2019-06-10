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نصائح لحماية طعامك من حر وبكتيريا الصيف

يجب الاهتمام بتفريغ الهواء من الطعام جيدًا قبل وضعه في الفريزر، وكذلك الحرص على طهي الطعام جيدًا؛ لقتل أي بكتيريا ضارة يمكن أن توجد فيه
تحرير:آية أشرف ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
فساد الطعام
فساد الطعام
من أكثر المشكلات المزعجة التي تواجه أي ربة منزل خلال فصل الصيف، هي تلف بعض الأطعمة بسرعة بسبب درجات الحرارة العالية، إذ تتعفن الخضراوات والفاكهة بشكل أسرع إذا تم تركها خارج الثلاجة، ويمكن أن تتلف أيضا الأكلات المطبوخة أو المسلوقة إذا تم تركها ساعات طويلة داخل المطبخ دون وضعها في الفريزر أو الثلاجة. الأمر خطير ويجب الاهتمام بهذه المشكلة حتى لا يتعرض أطفالك وعائلتك للتسمم الغذائي. في السطور التالية نتناول بعض الحيل البسيطة التي تساعدك في الحفاظ على طعامك وحمايته من التلف بسرعة.
يفسد الطعام في الصيف، ولكن يختلف ذلك تبعا لمدى صلاحيته، فهناك بعض الأطعمة التي تتلف سريعًا مثل اللبن والسمك واللحوم والخضراوات الورقية، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة فيها. وبعض الأطعمة الأخرى تكون أقل عرضة للتلف، منها البطاطس والتفاح والجزر والموالح والتوابل، ويمكنك الاحتفاظ بها سليمة من عدة أسابيع
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فوائد-التفاح

لا تهمل تناول التفاح.. مهم لفقدان الوزن وصحة العظام

التفاح فاكهة لذيذة، ومن لا يستغل وجوده في الوقت الحالي فإنه يخسر الكثير من الفوائد الصحية التي تساعد في الحد من الأمراض المختلفة، وعند ذهابك لشراء الفاكهة اجعله خيارك الأول، للحصول على قوة التغذية المتمثلة في الطاقة والماء اللذين يحصل عليهما جسمك نتيجة دخول الفيتامينات والمعادن إليه بعد تناول التفاح. والتفاح خالٍ من الدهون والصوديوم والكوليسترول، كما أنه غني بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية العالية وفيتامين C وفيتامين B، ويحمل من الفوائد الصحية التي تجعلك لا تزور الطبيب نهائيا، لذا دعنا نتعرف على فوائده حسبما ذكرها موقع Healthline.
فوائد-الحديد

تعرف على فوائد معدن الحديد.. يعالج الأنيميا

الحديد من المعادن الهامة التي يحتاجها الجسم باستمرار، وفي الآونة الأخيرة قد تزايدت حالات الإصابة بالأنيميا، وذلك بسبب الإهمال في النظام الغذائي، وعدم تناول كميات مناسبة من الأطعمة الغنية بمعدن الحديد. تشمل الفوائد الصحية للحديد في الغالب على توفير الأكسجين اللازم لأجهزة وأعضاء الجسم وذلك من خلال دوره في إنتاج خلايا الدم الحمراء، فنحو ثلثي الحديد في الجسم متمركز في الهيموجلوبين، وتشمل الفوائد الصحية الأخرى على الوقاية من الأنيميا في أثناء الحمل والأمراض المزمنة.
الألياف-الغذائية

هل «الألياف المصنعة» المضافة لطعامك صحية؟

الألياف الغذائية من أكثر العناصر الهامة للجسم، ودائمًا يُوصى بالإكثار من تناولها قدر الإمكان، لما لها من فوائد عديدة يصعب إنكارها، فعلي سبيل المثال تعمل على تحسين عملية الهضم والحفاظ على الجهاز الهضمي من الاضطرابات التي تحدث له، والوقاية من الإمساك والإسهال، إضافة إلى إنها تعمل كملين من أجل أمعاء صحية تقوم بوظائفها بشكل سلس، ولكن الكثير يهمل في هذه العادة الصحية ولا يتناول الكثير من الحبوب الكاملة، فالكمية الموصي بها تعادل 30 جرام ولكن الجميع يحقق 19 جرام فقط من الكمية المرجوة وذلك وفقًا للجمعية البريطانية للتغذية.
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