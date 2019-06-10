إصابة 4 أشخاص في مشاجرتين لخلافات الجيرة في قليوب

تحرير:هيثم بطاح ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

مشاجرة - أرشيفية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرتين "متفرقتين" بالأسلحة النارية والشوم بدائرة مركز قليوب بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بعزبة الجندى دائرة مركز قليوب، وبانتقال مأمور وضباط وحدة مباحث المركز تبين حدوثها بين 5 أشخاص أسفرت عن إصابة "ح م س - 27 عاما - عاطل" برش خرطوش و"خ ع م - 35 عاما - عامل بشركة زجاج"، تصادف تواجده أثناء المشاجرة.

تم نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصي، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أحدهم السلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وفارغ طلقة واعترف بإطلاق النار على المصاب الأول بسبب خلافات الجيرة.قرية ميت حلفا دائرة مركز قليوب شهدت مشاجرة ثانية بين "خ م