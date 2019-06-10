جريمة

إصابة 4 أشخاص في مشاجرتين لخلافات الجيرة في قليوب

تحرير:هيثم بطاح ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرتين "متفرقتين" بالأسلحة النارية والشوم بدائرة مركز قليوب بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بعزبة الجندى دائرة مركز قليوب، وبانتقال مأمور وضباط وحدة مباحث المركز تبين حدوثها بين 5 أشخاص أسفرت عن إصابة "ح م س - 27 عاما - عاطل" برش خرطوش و"خ ع م - 35 عاما - عامل بشركة زجاج"، تصادف تواجده أثناء المشاجرة.
تم نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصي، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أحدهم السلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وفارغ طلقة واعترف بإطلاق النار على المصاب الأول بسبب خلافات الجيرة.قرية ميت حلفا دائرة مركز قليوب شهدت مشاجرة ثانية بين "خ م
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جثة

مصرع طالبة في «طب» المنصورة بسبب جرعة مسكنات زائدة

لفظت طالبة بالفرقة السادسة في كلية الطب بجامعة المنصورة، تدعى "إسراء. ح" أنفاسها الأخيرة فجر اليوم الإثنين، على أثر تناولها جرعة زائدة من المسكنات للتخلص من إصابتها بنوبة قلق وخوف من الرسوب في الامتحانات، ولتتمكن من استذكار دروسها. تحول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء للطالبة، وطالب زملاؤها الطلاب بإعادة النظر في منظومة الامتحانات وطريقة تقييم المستوى الدراسي للطلاب، والتصدي لظاهرة رهبة الامتحانات والخوف من الرسوب أو اجتياز الاختبار بتقدير أقل.
هيروين

ضبط عاطل بكيلو هيروين خام وسلاح آلي في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على عاطل بحوزته سلاح آلي وكيلو هيروين خام بدائرة مركز الخانكة. إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ضبط "سعيد ع ح - 34 عاما - عاطل ومقيم سرياقوس دائرة مركز الخانكة وسبق اتهامه في قضية مخدرات- حال استقلاله سيارة ملاكى وبحوزته سلاح ناري بندقية آلية مطموسة الأرقام بخزينتها 10 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين الخام تزن حوالي كيلوجرام ومبلغ من المال.
مراقبة-سوق-السمك-فى-بورسعيد-بالكاميرات

خلي بالك.. كيف تكشفين وجود كاميرات بحمامات السيدات؟

في الغالب يجب أن تكون الأماكن التى تتردد عليها النساء؛ كمراكز التجميل ومحال الملابس، فى مأمن تام على خصوصياتهن، نظرا لتعدد المحاولات المستمرة من قبل أصحاب النفوس الضعيفة لوضع كاميرات سرية لتصوير السيدات في أثناء استبدال ملابسهن أو خلعها داخل تلك الأماكن، وكان آخرها ما حدث داخل مركز تجميل مصر الجديدة بعدما اكتشفت فتاة هاتفا محمولا أسفل قاعدة حمام المركز الذي تعمل به، فاقتربت وأمسكت به فوجدته في وضع التصوير، وبفحصه تبين وجود مقاطع فيديو كثيرة لفتيات عاريات، تم تصويرهن بأماكن متفرقة داخل المركز، وتبين لها أن المقاطع تخص عاملات بالمكان وزبائن.
النيابة الإدارية

لإهدارهم 1.3 مليار.. إحالة 22 مسؤولا للمحاكمة

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار أماني الرافعي، اليوم الإثنين، إحالة 22 من كبار الموظفين العموم بديوان محافظة الإسكندرية، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالإهمال الجسيم فى تأدية مهام عملهم، وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية ومستغلي الشواطئ في 43 قرية سياحية، وكذا المبالغ المستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، ما أضر بالخزانة العامة للدولة بمبلغ مليار وثلاثمئة وأربعة ملايين جنيه.
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خناقة-مشاجرة-بلطجة

عاطل يعتدي على حماه ونجليه بمطواة: «عاوز أشوف بنتي»

لم يدر عاطل أن محاولته لرؤية طفلته بمنزل أسرة طليقته ستنتهي بمحضر في قسم الشرطة صباح أول أيام عبد الفطار المبارك، إذ نشبت مشادة كلامية حادة بينه وووالد طليقته ونجليه، تطورت إلى مشاجرة أسفرت عن إصابة الطرف الثاني، وتبلغ لمأمور قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية من غرفة عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة "أم بيومي"، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتبين حدوثها بين "م. ح. م" 24 سنة، وطرف ثان "غ. ع. س" 59 عامًا، ونجليه "ا.غ.ع" 25 سنة، و"م. غ. ع" 33 سنة، نجارين مسلح.
قتل

ثمن الثقة.. لغز آخر توصيلة لسائق توك توك بالقليوبية

خرج الشاب "ب.ر" صاحب الـ14 عامًا، للعمل على مركبة التوك توك كعادته بنطاق قريته نوى التابعة لمركز قليوب، على أمل العودة قبل أذان المغرب لتناول الإفطار مع أسرته البسيطة التي كان عائلها من العمل مفردة من أجل لقمة العيش، ما جعل الابن يبادر لكي يساعد والده بالعمل على نفس المركبة، لكنه اختفى فى ظروف غامضة، منذ صباح أمس الأحد، على غير العادة، وانتابت أسرته حالة من الرعب، لا سيما بعد أن أغلق هاتفه المحمول وفشلهم فى الوصول إليه، فحرروا محضرا باختفائه ليكتشفوا الكارثة.
جثة (4)

تفاصيل جديدة في مقتل حداد بحلوان: 4 أشقاء مزقوا جسده

مرت أيام على جلسة صلح عقدت بين حداد، وجاره العاطل، بالعزبة البحرية، بحلوان، قبل أن يقوم الأخير بتبييت النية للخلاص من الجار، حيث تربص له وصحبه أشقاؤه، وطعنوه حتى الموت، حيث تلقى العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى حلوان العام، باستقبال محمد هريدي، 25 سنة، حداد، جثة هامدة، نتيجة إصابته بعدة طعنات بأماكن متفرقة من جسده، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "محمود. ا" وأشقائه "عبدالفتاح، رمضان، إبراهيم"، وأنهم طعنوه ولاحقوه داخل أحد المحال حيث أجهزوا عليه.
سيارة -اسعاف

مسجل يطعن ميكانيكيا لخلاف على إصلاح تروسيكل في قليوب

تعدى مسجل خطر على ميكانيكى دراجات نارية بمطواة فى قليوب إثر حدوث مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة للخلاف على إصلاح مركبة تروسيكل خاصة بالمتهم وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد تلقى قسم شرطة قليوب إشارة من المستشفى التخصصى بوصول المدعو "عماد .ا .س" 28 عاما، ميكانيكى دراجات نارية ومقيم بقليوب البلد، دائرة القسم، مصابا بجروح وخذية بالفخذ اليمنى واليسرى، وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه لخطورة حالته.
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