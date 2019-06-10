جريمة

ضبط عاطل بكيلو هيروين خام وسلاح آلي في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
هيروين - أرشيفية
هيروين - أرشيفية
تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على عاطل بحوزته سلاح آلي وكيلو هيروين خام بدائرة مركز الخانكة. إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ضبط "سعيد ع ح - 34 عاما - عاطل ومقيم سرياقوس دائرة مركز الخانكة وسبق اتهامه في قضية مخدرات- حال استقلاله سيارة ملاكى وبحوزته سلاح ناري بندقية آلية مطموسة الأرقام بخزينتها 10 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين الخام تزن حوالي كيلوجرام ومبلغ من المال.
بمواجهة المتهم، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته الآثمة، والمبلغ المالى حصيلة البيع ،تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وجه بشن حملات مكبرة  بنطاق أقسام ومراكز المديرية لضبط الخارجين على القانون ومروجى
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جثة

مصرع طالبة في «طب» المنصورة بسبب جرعة مسكنات زائدة

لفظت طالبة بالفرقة السادسة في كلية الطب بجامعة المنصورة، تدعى "إسراء. ح" أنفاسها الأخيرة فجر اليوم الإثنين، على أثر تناولها جرعة زائدة من المسكنات للتخلص من إصابتها بنوبة قلق وخوف من الرسوب في الامتحانات، ولتتمكن من استذكار دروسها. تحول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء للطالبة، وطالب زملاؤها الطلاب بإعادة النظر في منظومة الامتحانات وطريقة تقييم المستوى الدراسي للطلاب، والتصدي لظاهرة رهبة الامتحانات والخوف من الرسوب أو اجتياز الاختبار بتقدير أقل.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

إصابة 4 أشخاص في مشاجرتين لخلافات الجيرة في قليوب

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرتين "متفرقتين" بالأسلحة النارية والشوم بدائرة مركز قليوب بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بعزبة الجندى دائرة مركز قليوب، وبانتقال مأمور وضباط وحدة مباحث المركز تبين حدوثها بين 5 أشخاص أسفرت عن إصابة "ح م س - 27 عاما - عاطل" برش خرطوش و"خ ع م - 35 عاما - عامل بشركة زجاج"، تصادف تواجده أثناء المشاجرة.
مراقبة-سوق-السمك-فى-بورسعيد-بالكاميرات

خلي بالك.. كيف تكشفين وجود كاميرات بحمامات السيدات؟

في الغالب يجب أن تكون الأماكن التى تتردد عليها النساء؛ كمراكز التجميل ومحال الملابس، فى مأمن تام على خصوصياتهن، نظرا لتعدد المحاولات المستمرة من قبل أصحاب النفوس الضعيفة لوضع كاميرات سرية لتصوير السيدات في أثناء استبدال ملابسهن أو خلعها داخل تلك الأماكن، وكان آخرها ما حدث داخل مركز تجميل مصر الجديدة بعدما اكتشفت فتاة هاتفا محمولا أسفل قاعدة حمام المركز الذي تعمل به، فاقتربت وأمسكت به فوجدته في وضع التصوير، وبفحصه تبين وجود مقاطع فيديو كثيرة لفتيات عاريات، تم تصويرهن بأماكن متفرقة داخل المركز، وتبين لها أن المقاطع تخص عاملات بالمكان وزبائن.
النيابة الإدارية

لإهدارهم 1.3 مليار.. إحالة 22 مسؤولا للمحاكمة

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار أماني الرافعي، اليوم الإثنين، إحالة 22 من كبار الموظفين العموم بديوان محافظة الإسكندرية، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالإهمال الجسيم فى تأدية مهام عملهم، وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية ومستغلي الشواطئ في 43 قرية سياحية، وكذا المبالغ المستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، ما أضر بالخزانة العامة للدولة بمبلغ مليار وثلاثمئة وأربعة ملايين جنيه.
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طعن-بالسكين

شاب يضرب والده بمطواة في القليوبية: عايرني إني عاطل

تجرد عاطل مقيم بإحدى قرى مدينة كفر شكر، من معانى الإنسانية وضرب بكل الأعراف عرض الحائط وتعدى على والده بمطواة، اليوم الأحد، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة كفر شكر يفيد قيام "س.س.ا" 35 عامًا، عاطل، ومقيم بكفر كردي - دائرة المركز لقيامه بالتعدي على والده "س.ا" 66 عامًا على المعاش بالضرب بسلاح أبيض "مطواة"، محدثا إصابته بجرح طعني بالصدر من الجهة اليسرى.
حبس-كلابشات

ضبط 270 هاربا و25 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بقليوب

شنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام، حملة مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية بنطاق مركز وقسم قليوب، لضبط الخارجين عن القانون وحائزي وتجار المواد المخدرة والمتهمين والمراقبين والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام. أسفرت الحملة التي تمت بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن، عن ضبط 270 هاربا من تنفيذ أحكام، و25 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 6 أسلحة نارية "خرطوش محلى الصنع" و14 طلقة من ذات العيار و530 جرام حشيش و233 قرصا مخدرا و200 جرام هيروين خام، ومبالغ مالية.
سجن

بسبب تسعيرة المخدرات.. حبس قاتل سباك في الخانكة

أمرت نيابة الخانكة بإشراف المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس عاطل متهم بقتل سباك بطلقات نارية، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على أسعار شراء المخدرات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة يفيد حدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بناحية عزبة الخفراء بمنطقة الجبل الأصفر – دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين "أشرف.م.م" 38 عامًا، سباك، ومقيم بالعنوان سالف الذكر، وتوفي إثر إصابته بطلقات نارية بمنطقة البطن وحدوث نزيف حاد وتهتك بالأمعاء.
هيروين

7 كيلو حشيش وهيروين.. ضبط 10 تجار مخدرات بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية من ضبط 10 تجار مخدرات في حملة مكبرة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة على مستوى المحافظة بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام ومباحث مكافحة المخدرات، وذلك قبل ترويج سمومهم على المتعاطين وعملائهم، وحُررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارات تفيد ضبط 10 أشخاص، بحوزتهم كمية من الحشيش المخدر تزن نحو كيلو وربع حشيش ونحو 6 كيلو هيروين خام، وأسلحة نارية "خرطوش" وطلقات من ذات العيار، وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية، وهواتف محمولة.
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