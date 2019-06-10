ضبط عاطل بكيلو هيروين خام وسلاح آلي في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

هيروين - أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على عاطل بحوزته سلاح آلي وكيلو هيروين خام بدائرة مركز الخانكة. إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ضبط "سعيد ع ح - 34 عاما - عاطل ومقيم سرياقوس دائرة مركز الخانكة وسبق اتهامه في قضية مخدرات- حال استقلاله سيارة ملاكى وبحوزته سلاح ناري بندقية آلية مطموسة الأرقام بخزينتها 10 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين الخام تزن حوالي كيلوجرام ومبلغ من المال.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته الآثمة، والمبلغ المالى حصيلة البيع ،تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز المديرية لضبط الخارجين على القانون ومروجى