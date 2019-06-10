إصابة طالبتين ومُجند في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

سيارة إسعاف

أصيب منذ قليل طالبتان ومجند بالتزامن مع امتحان الثانوية العامة بكفر الشيخ "مادة الاقتصاد" ، حيث تم التعامل مع المصابين بمحيط اللجان وهم "دعاء إبراهيم مرعى بمدرسة النهضة الابتدائية بمطوبس، شهنده أبو زيد بركات بمدرسة الشهيد سمير بدوى للغات" مصابين بمغص كلوى، بينما أصيب مجند يدعى "محمود محمد عبد المعبود" بحالة ضيق فى التنفس بمدرسة المعداوى ببيلا وتم التعامل بواسطة الفرق الطبية المتواجدة داخل المدارس وأطقم سيارات الإسعاف التى تواجدت بمحيط لجان الامتحانات.

وفى سياق متصل أعلن الدكتور أحمد الجنزوري مدير مرفق إسعاف بمحافظة كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع التمركزات، وذلك بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة التى انطلقت يوم السبت، حيث تم الدفع بـ 100 سيارة بالقرب من اللجان بالإضافة إلى بعض التمركزات الثابتة لتحريك أقرب سيارة إسعاف إلى اللجان