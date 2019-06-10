مصادر: امتحان الاقتصاد من النماذج الاسترشادية

تحرير:أمينة محمود ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

طلاب الثانوية العامة

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ"التحرير"، إن امتحان الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة تضمن أجزاء من نفس النموذجين الاسترشاديين اللذين تم توفيرهما للطلاب من قبل على موقع الوزارة، كما أن بعض الأسئلة كانت بنفس المواصفات في النموذج ومن الكتاب، موضحة أن الأسئلة خاطبت الفهم في جزء كبير منها وراعت الفروق الفردية بين الطلاب، كما أنه لم يتم تلقي أي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو غموضها بل جميعها واضحة وفي مستوى الطالب المتوسط.

ولفتت المصادر إلى أن بعض الأسئلة التي تم تداولها صباحا بعد بدء لجنة الامتحانات غير صحيحة، وهي أسئلة من نماذج قديمة بعيدة عن أسئلة الامتحان الحقيقية.واشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة بعض أجزاء امتحان الاقتصاد وتركيز الأسئلة على آخر فصلين من المادة، موضحين أنه جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأن الأسئلة