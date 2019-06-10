سلف ودين.. ذبح طليقته لسرقتها إيصالات أمانة بتوقيعه

تحرير:سماح عوض الله ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

المتهم مكسو بدماء المجني عليها

مأساة أسرية مركبة، قوامها مطلقين كلاهما له سجل جنائي بسوابق ضرب وتعد على آخرين، وحينما لم تستقم حياتهما انفصلا، لكن الكيد والخلافات بينهما استمرت فى المحاكم لفترات طويلة، إذ تبين أن الزوج اشترى سيارة أجرة، وسدد أقساطها، وأخذ إيصالات أمانة على بياض كان حررها على نفسه خلال سداد ثمن السيارة، لكنه فوجئ بمطلقته سرقت تلك الإيصالات، وبدأت فى مقاضاته باستخدامها أمام المحكمة، وهو ما دفعه لمعاتبتها، فنشبت مشاجرة بينهما نحر خلالها عنقها بسكين، لكن إصابتها لم تودِ بحياتها حتى الآن، فيما تم ضبط الزوج.

تبين من التحقيقات وقوع مشاجرة بين ربة منزل، سبق اتهامها فى قضية "ضرب" مصابة بجرح ذبحى بالرقبة وآخر طعنى بالصدر، وتم نقلها للمستشفى لإسعافها، وبين طليقها، يعمل سائقا، مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 4 أحكام حبس فى قضايا "ضرب، تبديد". «أنا ست متجوزة»..حكاية 8 أشهر متعة انتهت بجثة متفحمة وبفحص البلاغ