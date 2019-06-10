جريمة

سلف ودين.. ذبح طليقته لسرقتها إيصالات أمانة بتوقيعه

تحرير:سماح عوض الله ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
المتهم مكسو بدماء المجني عليها
المتهم مكسو بدماء المجني عليها
مأساة أسرية مركبة، قوامها مطلقين كلاهما له سجل جنائي بسوابق ضرب وتعد على آخرين، وحينما لم تستقم حياتهما انفصلا، لكن الكيد والخلافات بينهما استمرت فى المحاكم لفترات طويلة، إذ تبين أن الزوج اشترى سيارة أجرة، وسدد أقساطها، وأخذ إيصالات أمانة على بياض كان حررها على نفسه خلال سداد ثمن السيارة، لكنه فوجئ بمطلقته سرقت تلك الإيصالات، وبدأت فى مقاضاته باستخدامها أمام المحكمة، وهو ما دفعه لمعاتبتها، فنشبت مشاجرة بينهما نحر خلالها عنقها بسكين، لكن إصابتها لم تودِ بحياتها حتى الآن، فيما تم ضبط الزوج.
تبين من التحقيقات وقوع مشاجرة بين ربة منزل، سبق اتهامها فى قضية "ضرب" مصابة بجرح ذبحى بالرقبة وآخر طعنى بالصدر، وتم نقلها للمستشفى لإسعافها، وبين طليقها، يعمل سائقا، مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 4 أحكام حبس فى قضايا "ضرب، تبديد". «أنا ست متجوزة»..حكاية 8 أشهر متعة انتهت بجثة متفحمة وبفحص البلاغ
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حصاد-الاحكام-القضائية-الصادرة-عام-2018-صور-أرشيفية-للحوادث (8)

النقض تنقذ متهما من الإعدام في «اقتحام كرداسة»

قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، بقبول الطعن المقدم من أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام مركز كرداسة» وقضت باستبدال حكم الإعدام الصادر بحقه بالسجن المؤبد، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بالتجمهر بغرض تنفيذ أعمال إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع فيه، حيث إنهم بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل ضباط وأفراد قوة شرطة مركز كرداسة انتقاما لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
مجلس-الدولة

«الإدارية العليا»: الخطأ المادي بالأحكام لا يبطلها

للتوضيح واختصارًا على المواطنين المتقاضين، أرست الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة الإدراية العليا، برئاسة المستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا هاما، مفاده أن الخطأ المادي الوارد في حكم المحكمة، لا يستقيم ولا يصلح سبباً قانونياً ولا سندا ببطلان الحكم، بمعنى أن محكمة القضاء الإداري ليست محكمة موضوع تناقش موضوع النزاع وتعقب عليه وعلى أسبابه، وإنما يرتكز دورها على التصدي للحالات التى يفتقد فيها الحكم أركانه وينطوي على إنكار للعدالة، وفى حالة وجود خطأ مادي فى الحكم ينبغى الرجوع للمحكمة التى أصدرته لتصحيح الخطأ.
جثة (3)

جريمة هزت القاهرة.. شقيقان يقتلان سائقا ويحرقان جثته

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، في كشف لغز مقتل سائق داخل سيارة ميكروباص عقب حرقها وهو بداخلها، وتبين أن شقيقين وراء الواقعة، بعدما أجبرهم والدهما على الاعتذار لزوجة المجني عليه، مما أثار حفيظتهما فقررا الانتقام من زوجها. بدأت الأحداث بتلقي قسم شرطة الشروق، بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة أجرة "ميكروباص" بطريق (مصر / الإسماعيلية) الصحراوى دائرة القسم، حال توقفها بجانب الطريق، على الفور تم انتقال قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من إخماد الحريق، وعثُر بداخل السيارة على جثة متفحمة لأحد الأشخاص مجهول الهوية.
جثة

مصرع طالبة في «طب» المنصورة بسبب جرعة مسكنات زائدة

لفظت طالبة بالفرقة السادسة في كلية الطب بجامعة المنصورة، تدعى "إسراء. ح" أنفاسها الأخيرة فجر اليوم الإثنين، على أثر تناولها جرعة زائدة من المسكنات للتخلص من إصابتها بنوبة قلق وخوف من الرسوب في الامتحانات، ولتتمكن من استذكار دروسها. تحول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء للطالبة، وطالب زملاؤها الطلاب بإعادة النظر في منظومة الامتحانات وطريقة تقييم المستوى الدراسي للطلاب، والتصدي لظاهرة رهبة الامتحانات والخوف من الرسوب أو اجتياز الاختبار بتقدير أقل.
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قتل

«الخال مش والد».. ذبح ابن أخته بسبب كلب في الوراق

تحولت مشادة بين طالب جامعي وخاله إلى جريمة قتل، راح ضحيتها الأول، إذ جلب الطالب كلبًا رغب فى الاحتفاظ به بالعقار محل سكن خاله، لكن الأخير رفض، مما تسبب فى نشوب مشاجرة بين الطرفين، قام خلالها الخال بطعن نجل شقيقته بطعنات غائرة فى الرقبة والصدر، مما تسبب فى مصرع المجني عليه على الفور، وذلك فى شارع إبراهيم الدسوقى، المتفرع من شارع أولاد أبو سعدة بمنطقة الوراق، وتم القبض على المتهم وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمتي القتل العمد وحيازة سلاح أبيض.
المتهمون-بالقتل-فى-سوهاج

ضبط 5 أشخاص قتلوا اثنين من أبناء عمومتهم بسوهاج

خلافات أبناء عمومة على قطعة أرض بسوهاج، تحولت إلى جريمة قتل جماعي، فتح خلالها خمسة متهمين النيران على أبناء عمومتهم، فقتلوا اثنين وأصابوا ثالثا بطلقات نارية، وهو ما دفع قوات الأمن إلى الاستنفار للقبض على الجناة، وأرشد أهلية الضحايا عن هوية 5 متهمين بشن الهجوم بالأسلحة النارية على المجني عليهم، وتمكنت قوات الأمن خلال ساعات محدودة، من تتبع المتهمين، وتحديد مكان اختبائهم، والقبض عليهم وبحوزتهم 5 بنادق آلية وعشرات الطلقات، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها معهم.
جثة (4)

حبس زوجة وابن عمها قتلا الزوج وسرقا مدخراته بالهرم

أمرت نيابة الهرم، بحبس ربة منزل تبلغ من العمر 20 سنة، ونجل عمها 28 سنة، لاتهامهما بإقامة علاقة غير مشروعة، وقتل زوج الأولى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة أموال ومدخرات المجني عليه فى محاولة لتضليل رجال المباحث، وتصوير الجريمة باعتبارها جريمة قتل بغرض السرقة، إلا أن القدر شاء أن يكشف تفاصيل جريمتهما، حسب اعترافات العشيق، الذى ألقى الأهالي القبض عليه أعلى سطح العقار الذى شهد الجريمة، وبحوزته مبلغ 3 آلاف و595 جنيها وهاتف محمول، منحتهم له الزوجة لزعم سرقتهم لتضليل الشرطة.
جثة

«مستحملتش».. قاتل زوجة أبيه يكشف مفاجآت الجريمة

«بكرهها، كانت ست شرانية لسانها طويل، لديها من كيد النساء ما يكفي لخراب البيوت وموت خصومها قهرًا من مكائدها. حاولت مرارا وتكرارًا التجاوز عن أفعالها حتى نفد صبري أخيرا، فلم تعد والدتي موجودة لتقصيني عنها، ولم أعد أنا الصغير الذى عليه تحمل تعنيف والده بسبب مكائد زوجة أبيه وهو صامت عاجز عن الدفاع عن نفسه. استفزتني وأهانتنى فأطلقت يدي إليها بما تستحقه، قتلتها أخيرًا لتدفع ثمن شرورها نحوي ونحو أمي الراحلة» كان ذلك جانبا من اعترافات رجل أربعيني قتل زوجة أبيه المسنة.
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