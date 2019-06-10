جريمة

مصرع طالبة في «طب» المنصورة بسبب جرعة مسكنات زائدة

تحرير:رانيا الديداموني ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
لفظت طالبة بالفرقة السادسة في كلية الطب بجامعة المنصورة، تدعى "إسراء. ح" أنفاسها الأخيرة فجر اليوم الإثنين، على أثر تناولها جرعة زائدة من المسكنات للتخلص من إصابتها بنوبة قلق وخوف من الرسوب في الامتحانات، ولتتمكن من استذكار دروسها. تحول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء للطالبة، وطالب زملاؤها الطلاب بإعادة النظر في منظومة الامتحانات وطريقة تقييم المستوى الدراسي للطلاب، والتصدي لظاهرة رهبة الامتحانات والخوف من الرسوب أو اجتياز الاختبار بتقدير أقل.
وأشار أصدقاء الطالبة إلى أنها كانت من طلاب المعادلة السعودية وتعثرت في عام دراسي بسبب تأجيلها عددا من المواد، واضطرت إلى تعاطي المهدئات والمسكنات للتخلص من التوتر والقلق النفسي قبل الامتحانات ولجأت إلى تأجيل عدد من المواد، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. في السياق ذاته، لفظت طالبة من قرية هربيط التابعة لمركز
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هيروين

ضبط عاطل بكيلو هيروين خام وسلاح آلي في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على عاطل بحوزته سلاح آلي وكيلو هيروين خام بدائرة مركز الخانكة. إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ضبط "سعيد ع ح - 34 عاما - عاطل ومقيم سرياقوس دائرة مركز الخانكة وسبق اتهامه في قضية مخدرات- حال استقلاله سيارة ملاكى وبحوزته سلاح ناري بندقية آلية مطموسة الأرقام بخزينتها 10 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين الخام تزن حوالي كيلوجرام ومبلغ من المال.
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إصابة 4 أشخاص في مشاجرتين لخلافات الجيرة في قليوب

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرتين "متفرقتين" بالأسلحة النارية والشوم بدائرة مركز قليوب بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بعزبة الجندى دائرة مركز قليوب، وبانتقال مأمور وضباط وحدة مباحث المركز تبين حدوثها بين 5 أشخاص أسفرت عن إصابة "ح م س - 27 عاما - عاطل" برش خرطوش و"خ ع م - 35 عاما - عامل بشركة زجاج"، تصادف تواجده أثناء المشاجرة.
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خلي بالك.. كيف تكشفين وجود كاميرات بحمامات السيدات؟

في الغالب يجب أن تكون الأماكن التى تتردد عليها النساء؛ كمراكز التجميل ومحال الملابس، فى مأمن تام على خصوصياتهن، نظرا لتعدد المحاولات المستمرة من قبل أصحاب النفوس الضعيفة لوضع كاميرات سرية لتصوير السيدات في أثناء استبدال ملابسهن أو خلعها داخل تلك الأماكن، وكان آخرها ما حدث داخل مركز تجميل مصر الجديدة بعدما اكتشفت فتاة هاتفا محمولا أسفل قاعدة حمام المركز الذي تعمل به، فاقتربت وأمسكت به فوجدته في وضع التصوير، وبفحصه تبين وجود مقاطع فيديو كثيرة لفتيات عاريات، تم تصويرهن بأماكن متفرقة داخل المركز، وتبين لها أن المقاطع تخص عاملات بالمكان وزبائن.
النيابة الإدارية

لإهدارهم 1.3 مليار.. إحالة 22 مسؤولا للمحاكمة

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار أماني الرافعي، اليوم الإثنين، إحالة 22 من كبار الموظفين العموم بديوان محافظة الإسكندرية، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالإهمال الجسيم فى تأدية مهام عملهم، وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية ومستغلي الشواطئ في 43 قرية سياحية، وكذا المبالغ المستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، ما أضر بالخزانة العامة للدولة بمبلغ مليار وثلاثمئة وأربعة ملايين جنيه.
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جثة (5)

ضحية الثانوية.. جُرعة مسكنات تقتل طالبة في الشرقية

لفظت طالبة بالصف الثالث الثانوي العام أنفاسها الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت؛ إثر تناولها جرعة زائدة من المُسكنات للتخلص من إصابتها بنوبة قلق، وذلك قبل ساعات من بدء امتحاناتها، حيث شعرت بألم في البطن، ولما حاولت التخلص منه بالمُسكنات أفرطت في الجرعة لتلقى حتفها على الفور، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، والتي صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

نص تحقيقات ضحية التبول اللا إرادي بجامعة المنصورة

استمع أحمد عبد العليم، وكيل نيابة أول المنصورة، تحت إشراف المستشار محمد أبو ثريا، المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، أمس الأحد، إلى أقوال "ماجدة" الطالبة بالفرقة الثالثة بجامعة المنصورة، ضحية "التبول اللا إرادي"، وشهود العيان بالواقعة، حيث كان "شادي.ب"، رئيس لجنة الامتحان، قد منعها في أثناء مادة "النصوص اليونانية" من دخول الحمام، يوم 20 مايو الماضي، دون مراعاة لظروفها الصحية، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا، إذ تعاني من آثار جانبية لولادة قيصرية خضعت لها قبل الامتحان بـ3 أشهر، وحصل «التحرير» على نص التحقيقات.
كلية اداب جامعة المنصورة

طالبة التبول اللاإرادي بالمنصورة: «مش هسيب حقي»

"مش قادرة استوعب اللي حصل لغاية دلوقتي".. كلمات قاسية تروي من خلالها الطالبة "ماجدة ع. ف."، بالفرقة الثالثة قسم يوناني ولاتيني بكلية الآداب بجامعة المنصورة، تفاصيل ما حدث معها ومنعها من الذهاب إلى دورة المياه، رغم توسلاتها للدكتور "شادي.ب"، رئيس اللجنة، أكثر من مرة، حتى تبولت وتغوطت لاإراديًا، داخل اللجنة، ما تسبب في انهيارها وإيذائها نفسيًا وعصبيًا، وأثارت الواقعة الجدل حول علاقة الأستاذ الجامعي بالطالب، على مواقع التواصل الاجتماعي، بين رافض لتصرف المدرس ومبرر له.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

الأحد.. النيابة تستمع لأقوال طالبة التبول بالمنصورة

قالت الطالبة بالفرقة الثالثة بقسم اليوناني بكلية الآداب جامعة المنصورة، إنها ستدلي بأقوالها أمام النيابة العامة، يوم الأحد القادم، على خلفية اتهامها للدكتور "شادي.إ.ب"، المدرس بقسم الصحافة والإعلام ورئيس اللجنة الامتحان، بعد أن تسبب في تبولها وتغوطها لا إراديا إثر منعها من دخول دورة المياه، أثناء امتحان مادة "نصوص يونانية"، 3ساعات، دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل الامتحانات بـ4 أشهر فقط، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا.
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