مصرع طالبة في «طب» المنصورة بسبب جرعة مسكنات زائدة

تحرير:رانيا الديداموني ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

جثة - أرشيفية

لفظت طالبة بالفرقة السادسة في كلية الطب بجامعة المنصورة، تدعى "إسراء. ح" أنفاسها الأخيرة فجر اليوم الإثنين، على أثر تناولها جرعة زائدة من المسكنات للتخلص من إصابتها بنوبة قلق وخوف من الرسوب في الامتحانات، ولتتمكن من استذكار دروسها. تحول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء للطالبة، وطالب زملاؤها الطلاب بإعادة النظر في منظومة الامتحانات وطريقة تقييم المستوى الدراسي للطلاب، والتصدي لظاهرة رهبة الامتحانات والخوف من الرسوب أو اجتياز الاختبار بتقدير أقل.

وأشار أصدقاء الطالبة إلى أنها كانت من طلاب المعادلة السعودية وتعثرت في عام دراسي بسبب تأجيلها عددا من المواد، واضطرت إلى تعاطي المهدئات والمسكنات للتخلص من التوتر والقلق النفسي قبل الامتحانات ولجأت إلى تأجيل عدد من المواد، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. في السياق ذاته، لفظت طالبة من قرية هربيط التابعة لمركز