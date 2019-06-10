رياضة

5 منتخبات لعبت دور الحصان الأسود في أمم إفريقيا

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ32 التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل، وفي الوقت الذي ستتجه فيه الأنظار إلى المنتخبات الكبرى المرشحة للتتويج باللقب، دائمًا ما لعبت بعض المنتخبات الأخرى دور الحصان الأسود في الكان الإفريقيي، ولعل أبرزها المنتخب الزامبي الذي خالف كل الترشيحات وتوج بلقب كأس الأمم عام 2012، بعد الإطاحة بغانا في نصف النهائي والتغلب على كوت ديفوار في المباراة النهائية، لتتوج حينها بلقبها الوحيد في تاريخ البطولة.
وحققت غينيا الاستوائية مفاجأة كبرى بالوصول إلى نصف نهائي البطولة عام 2015 على أرضها، بعدما أطاحت بتونس في ربع النهائي في مباراة مثيرة للجدل تحكيميًا. كما حققت بوركينا فاسو مفاجأة من العيار الثقيل بالوصول إلى نهائي البطولة عام 2013 في جنوب إفريقيا، قبل الخسارة أمام نيجيريا بصعوبة بهدف نظيف. وتمكنت
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اعضاء-مجلس-اتحاد-الكرة

إلغاء اجتماع الجبلاية.. واستكمال الدوري بعد إفريقيا

كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إلغاء اجتماع المجلس اليوم الإثنين، بشان أزمة الدوري، حيث من المقرر أن يعقد مجلس الجبلاية اجتماعا تكميليا، اليوم؛ للوصول إلى حل نهائي والرد على جميع النقاط التي وردت فى خطاب النادي الأهلى، وذلك بعد تأجيل بيان مجلس الجبلاية إلى اليوم، إذ قال أبو ريدة في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسته مع أشرف صبحي وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد جلسة، الإثنين، ويعلن بعدها الحل النهائي للأزمة الخاصة بموعد إقامة مباريات الدوري.
محمود-الجوهرى (2)

ميدو: «كنت بسمع من حسام حسن عن الجوهري»

أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، أنه سيسعى لتقديم وجوه جديدة في الفترة المقبلة مع الفريق الفيومي. وقال ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه بأحد الفنادق بالتجمع الخامس: "في تجربتى الجديدة مع المقاصة سأسعي لتقديم لاعبين شباب كما فعلت من قبل مع الإسماعيلي والزمالك ووادي دجلة، والحمد لله أنا أكثر المدربين الذين قاموا بتصعيد لاعبين شباب في كل الفرق التي قمت بتدريبها، والآن هم لاعبون مميزون؛ مثل يوسف إبراهيم أوباما، وياسر إبراهيم، ومصطفى فتحي، ومحمود مرعي، ومحمد هلال، ومحمد عبد العاطى، وكثيرين أيضا".
الزمالك وسموحة (16)

ميدو يرفع راية التحدي أمام الزمالك مبكرًا

أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، أن هدفه الفوز على الزملك في بطولة كأس مصر، وقال ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "نحن محظوظون أننا مازلنا في بطولة كأس مصر، وسنحاول تخطى الزمالك، ولابد أن أشكر طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق، لأن المقاصة تتواجد في دور الـ8 من كأس مصر، والناس تعرف إني زملكاوي ولكن سنتخطاهم في كأس مصر، لا توجد مباراة لعبتها إلا من أجل المكسب، وأمام الزمالك والأهلي وسننافس بشكل كبير الموسم المقبل على المربع الذهبي".
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كوت ديفوار‎

زاها على رأس قائمة كوت ديفوار لكأس الأمم الإفريقية

أعلن إبراهيما كامارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن القائمة النهائية لمنتخب الأفيال التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، والتي ستبدأ من الفترة 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث أوقعت القرعة منتخب كوت ديفوار في المجموعة الرابعة بجانب المغرب وجنوب إفريقيا وناميبيا، وتعد هي المجموعة الأقوى في البطولة، ونشر الحساب الرسمي للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائمة منتخب ساحل العاج، وجاءت كالتالي..
منتخب-زيمبابوى

بيليات يتحدث عن استعدادات زيمبابوي قبل كأس الأمم

أكد الزيمبابوي خاما بيليات، لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، أن مواجهة المنتخب النيجيري الودية التي ستجمعهما مساء اليوم السبت، اختبار قوي وحقيقي لمستوى زيمبابوي قبل بطولة أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وقال بيليات في تصريحات صحفية إن المنتخب متواجد هنا لاختبار مستوى استعداده لكأس الأمم، بعد هذه المباراة مع المنتخب النيجيري، الذي يعد فريقًا كبيرًا في إفريقيا ولديه لاعبون ذوو جودة والذين فازوا بالكأس ثلاث مرات، لدينا أيضًا مباراة أخرى مع غانا قبل بدء كأس الأمم في مصر.
منتخب-تونس

استعداداً لأمم إفريقيا.. تونس تهزم العراق ودياً

فاز المنتخب التونسي لكرة القدم على نظيره المنتخب العراقي بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب رادس، ضمن استعدادات نسور قرطاج لمنافسات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. وأوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر يوم 12 أبريل الماضي تحت سفح الأهرامات في الجيزة، المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات: مالى، موريتانيا، أنجولا، بالإضافة إلى نسور قرطاج.
عبد الله-السعيد

أجيري يكشف سر انضمام عبد الله السعيد وسليمان للمنتخب

أبدى خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر ارتياحه للأجواء المحيطة بانطلاق معسكر الفريق استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل التي ستضم 24 منتخبًا لأول مرة بدلا من 16 منتخبا. وقال أجيري في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سعيد جدا لاستجابة اتحاد الكرة لمطلبه بعدم تأخير بداية المعسكر عن الموعد المحدد وتأجيل بعض مباريات المسابقات المحلية إلى ما بعد البطولة تحقيقا لهذا الهدف.
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