5 منتخبات لعبت دور الحصان الأسود في أمم إفريقيا

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

كأس الأمم الإفريقية

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ32 التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل، وفي الوقت الذي ستتجه فيه الأنظار إلى المنتخبات الكبرى المرشحة للتتويج باللقب، دائمًا ما لعبت بعض المنتخبات الأخرى دور الحصان الأسود في الكان الإفريقيي، ولعل أبرزها المنتخب الزامبي الذي خالف كل الترشيحات وتوج بلقب كأس الأمم عام 2012، بعد الإطاحة بغانا في نصف النهائي والتغلب على كوت ديفوار في المباراة النهائية، لتتوج حينها بلقبها الوحيد في تاريخ البطولة.

وحققت غينيا الاستوائية مفاجأة كبرى بالوصول إلى نصف نهائي البطولة عام 2015 على أرضها، بعدما أطاحت بتونس في ربع النهائي في مباراة مثيرة للجدل تحكيميًا. كما حققت بوركينا فاسو مفاجأة من العيار الثقيل بالوصول إلى نهائي البطولة عام 2013 في جنوب إفريقيا، قبل الخسارة أمام نيجيريا بصعوبة بهدف نظيف. وتمكنت