رياضة

قبل لقاء السويد.. ماذا تفعل إسبانيا على البيرنابيو؟

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
يحتضن استاد سانتياجو بيرنابيو معقل نادي ريال مدريد، لقاء المنتخب الإسباني أمام نظيره السويدي، اليوم الاثنين، في تمام الساعة 8:45 مساء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، في قمة مباريات المجموعة، وتحتل إسبانيا الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من النرويج ومالطا وجزر فارو، بينما توجد السويد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بالفوز على رومانيا ومالطا والتعادل أمام النرويج، وتواجه المنتخبان 12 مرة من قبل، حققت خلالها إسبانيا الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسرت 3 مواجهات أخرى.
وكشف الموقع الرسمي لريال مدريد، أن ملعب سانتياجو بيرنابيو سيستضيف المباراة السادسة والأربعين للماتادور الإسباني، مشيرا إلى إن الملعب لعب فيه المنتخب معظم الأوقات وفاز بأكبر عدد من الانتصارات. وواصل موقع الملكي بأن سانتياجو بيرنابيو استضاف معظم مباريات إسبانيا، يأتي خلفه ملعب مستايا الخاص بنادي فالنسيا
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اعضاء-مجلس-اتحاد-الكرة

إلغاء اجتماع الجبلاية.. واستكمال الدوري بعد إفريقيا

كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إلغاء اجتماع المجلس اليوم الإثنين، بشان أزمة الدوري، حيث من المقرر أن يعقد مجلس الجبلاية اجتماعا تكميليا، اليوم؛ للوصول إلى حل نهائي والرد على جميع النقاط التي وردت فى خطاب النادي الأهلى، وذلك بعد تأجيل بيان مجلس الجبلاية إلى اليوم، إذ قال أبو ريدة في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسته مع أشرف صبحي وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد جلسة، الإثنين، ويعلن بعدها الحل النهائي للأزمة الخاصة بموعد إقامة مباريات الدوري.
محمود-الجوهرى (2)

ميدو: «كنت بسمع من حسام حسن عن الجوهري»

أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، أنه سيسعى لتقديم وجوه جديدة في الفترة المقبلة مع الفريق الفيومي. وقال ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه بأحد الفنادق بالتجمع الخامس: "في تجربتى الجديدة مع المقاصة سأسعي لتقديم لاعبين شباب كما فعلت من قبل مع الإسماعيلي والزمالك ووادي دجلة، والحمد لله أنا أكثر المدربين الذين قاموا بتصعيد لاعبين شباب في كل الفرق التي قمت بتدريبها، والآن هم لاعبون مميزون؛ مثل يوسف إبراهيم أوباما، وياسر إبراهيم، ومصطفى فتحي، ومحمود مرعي، ومحمد هلال، ومحمد عبد العاطى، وكثيرين أيضا".
الزمالك وسموحة (16)

ميدو يرفع راية التحدي أمام الزمالك مبكرًا

أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، أن هدفه الفوز على الزملك في بطولة كأس مصر، وقال ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "نحن محظوظون أننا مازلنا في بطولة كأس مصر، وسنحاول تخطى الزمالك، ولابد أن أشكر طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق، لأن المقاصة تتواجد في دور الـ8 من كأس مصر، والناس تعرف إني زملكاوي ولكن سنتخطاهم في كأس مصر، لا توجد مباراة لعبتها إلا من أجل المكسب، وأمام الزمالك والأهلي وسننافس بشكل كبير الموسم المقبل على المربع الذهبي".
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إسبانيا-والنرويج-جوردي-ألبا‎

إسبانيا تصطدم بالسويد في تصفيات يورو 2020

تنطلق اليوم الإثنين مباريات الجولة الرابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، حيث ستكون إسبانيا أبرز المنتخبات التي ستظهر اليوم، عندما تستقبل السويد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة 8:45 مساء، في قمة مباريات المجموعة، وتحتل إسبانيا الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من النرويج ومالطا وجزر فارو، بينما توجد السويد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بالفوز على رومانيا ومالطا والتعادل أمام النرويج، وتواجه المنتخبان 12 مرة من قبل، حققت خلالها إسبانيا الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسرت 3 مواجهات أخرى.
لوكا-يوفيتش‎

رسميًا.. ريال مدريد يحسم أولى صفقاته الهجومية

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع اللاعب الصربي لوكا يوفيتش صاحب الـ21 عامًا، ومهاجم فريق إنتراخت فرانكفورت الألماني، وذلك من خلال بيان صحفي عبر موقعه الرسمي، وذلك لتدعيم النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ذكر البيان أن تعاقده مع الفريق يمتد لمدة 5 سنوات إلى 2025، بعد تدخل مسئولي النادي الإسباني للحصول على توقيع اللاعب، وذلك بعد رغبة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق من تدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة في خط الهجوم.
جولين-لوبيتيجي

لوبيتيجي: حرموني من حلمي وكل شيء يحدث بسرعة في مدريد

يشعر جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، أن إقالته من تدريب منتخب إسبانيا قبل أيام قليلة من كأس العالم 2018، الذي أقيم في روسيا، كان قرارًا ظالمًا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، وأعلن الريال تعاقده مع لوبيتيجي قبل أيام من مباراة إسبانيا والبرتغال في كأس العالم، ليقود الميرينجي عقب البطولة، وهو ما لم يتقبله الاتحاد الإسباني، الذي قرر إقالته، ثم تعرض ريال مدريد لهزة قوية على صعيد المستوى والنتائج مطلع الموسم المُنقضي، دفعت إدارة الريال للتضحية به.
بوجبا‎

اليونايتد يضع شرطًا لرحيل بوجبا إلى ريال مدريد

يبقى النجم الفرنسي بول بوجبا على رأس أولويات مدرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الميركاتو الصيفي، حيث يأمل مدرب ريال مدريد في الظفر بخدمات نجم مانشستر يونايتد ضمن خطته لإحداث ثورة كبيرة في موسم الانتقالات، من خلال التعاقد مع العديد من الأسماء البارزة، لتعويض خيبة الأمل التي مر بها الفريق الملكي هذا الموسم والذي خرج منه خالي الوفاق، من خلال إنهاء الدوري الإسباني في المركز الثالث والخروج من دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندي، إلى جانب توديع كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي على يد الغريم التقليدي برشلونة.
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