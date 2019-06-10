قبل لقاء السويد.. ماذا تفعل إسبانيا على البيرنابيو؟

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

منتخب إسبانيا

يحتضن استاد سانتياجو بيرنابيو معقل نادي ريال مدريد، لقاء المنتخب الإسباني أمام نظيره السويدي، اليوم الاثنين، في تمام الساعة 8:45 مساء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، في قمة مباريات المجموعة، وتحتل إسبانيا الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من النرويج ومالطا وجزر فارو، بينما توجد السويد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بالفوز على رومانيا ومالطا والتعادل أمام النرويج، وتواجه المنتخبان 12 مرة من قبل، حققت خلالها إسبانيا الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسرت 3 مواجهات أخرى.

وكشف الموقع الرسمي لريال مدريد، أن ملعب سانتياجو بيرنابيو سيستضيف المباراة السادسة والأربعين للماتادور الإسباني، مشيرا إلى إن الملعب لعب فيه المنتخب معظم الأوقات وفاز بأكبر عدد من الانتصارات. وواصل موقع الملكي بأن سانتياجو بيرنابيو استضاف معظم مباريات إسبانيا، يأتي خلفه ملعب مستايا الخاص بنادي فالنسيا