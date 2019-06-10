«القلق والإجهاد».. كيف تعرف أنك شخص حساس؟

الشخصية الحساسة لا تشعر بالارتياح في الحشود العامة الكبيرة، أو في غرفة مليئة بالأشخاص الذين يتحدثون، أو عندما تحدث أشياء كثيرة في وقت واحد، كما أنك لا تحب التعرض للأضواء

تحرير:فيروز ياسر ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

الشخصية الحساسة

هل أنت شخص حساس للغاية، أو تعرف في حياتك الشخصية والمهنية أشخاصا من هذه النوعية؟ قبل الإجابة عن السؤال من المهم تعريف الحساسية العالية بأنها الاستجابات الجسدية والعقلية والعاطفية الحادة للمنبهات البيئية والاجتماعية أو داخل الشخصية، فالشخص الحساس للغاية قد يكون انطوائيا أو منفتحا أو وسطًا ما بين الاثنين. على الرغم من وجود العديد من الجوانب الإيجابية لكونك شخصا حساسا، إذ إنك قادر على الاستماع للآخرين، وزيادة التعاطف معهم، فإن هناك بعض الأمور السلبية التي تؤثر فيك وفى علاقاتك بمن حولك، تعرف عليها حسبما ذكرها موقع "Psychology Today".

أولا: الحساسية تجاه النفس 1- غالبا ما تواجه صعوبة في التخلي عن الأفكار والمشاعر السلبية. 2- كثيرا ما تشعر بالإجهاد أو الصداع عندما يحدث شيء غير سار خلال اليوم. 3- عند المرور بأزمة نفسية أو مشكلة ما، يؤثر ذلك فى طعامك ونومك. 4- في كثير من الأحيان تعاني من التوتر أو القلق. 5- مقارنة نفسك بالآخرين في