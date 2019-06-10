«القلق والإجهاد».. كيف تعرف أنك شخص حساس؟

الشخصية الحساسة لا تشعر بالارتياح في الحشود العامة الكبيرة، أو في غرفة مليئة بالأشخاص الذين يتحدثون، أو عندما تحدث أشياء كثيرة في وقت واحد، كما أنك لا تحب التعرض للأضواء
هل أنت شخص حساس للغاية، أو تعرف في حياتك الشخصية والمهنية أشخاصا من هذه النوعية؟ قبل الإجابة عن السؤال من المهم تعريف الحساسية العالية بأنها الاستجابات الجسدية والعقلية والعاطفية الحادة للمنبهات البيئية والاجتماعية أو داخل الشخصية، فالشخص الحساس للغاية قد يكون انطوائيا أو منفتحا أو وسطًا ما بين الاثنين.
على الرغم من وجود العديد من الجوانب الإيجابية لكونك شخصا حساسا، إذ إنك قادر على الاستماع للآخرين، وزيادة التعاطف معهم، فإن هناك بعض الأمور السلبية التي تؤثر فيك وفى علاقاتك بمن حولك، تعرف عليها حسبما ذكرها موقع "Psychology Today".
أولا: الحساسية تجاه النفس
1- غالبا ما تواجه صعوبة في التخلي عن الأفكار والمشاعر السلبية.
2- كثيرا ما تشعر بالإجهاد أو الصداع عندما يحدث شيء غير سار خلال اليوم.
3- عند المرور بأزمة نفسية أو مشكلة ما، يؤثر ذلك فى طعامك ونومك.
4- في كثير من الأحيان تعاني من التوتر أو القلق.
5- مقارنة نفسك بالآخرين في
أولا: الحساسية تجاه النفس
1- غالبا ما تواجه صعوبة في التخلي عن الأفكار والمشاعر السلبية.
2- كثيرا ما تشعر بالإجهاد أو الصداع عندما يحدث شيء غير سار خلال اليوم.
3- عند المرور بأزمة نفسية أو مشكلة ما، يؤثر ذلك فى طعامك ونومك.
4- في كثير من الأحيان تعاني من التوتر أو القلق.
5- مقارنة نفسك بالآخرين في أغلب المواقف.
6- غالبا ما تشعر بالغضب أو الاستياء من مواقف الحياة التي تبدو غير عادلة أو متفاقمة أو مزعجة.
ثانيا: الحساسية تجاه الآخرين
1- كل أمر يحدث من حولك تتخذه على أنه شخصي.
2- غالبا ما تفكر وتقلق من أجل الآخرين.
3- لا تناقش مشاعرك السلبية مع الآخرين.
4- في بعض الأحيان، تبالغ في رد الفعل. اقرأ أيضا: تخلص من الطاقة السلبية حولك بـ4 طرق
هل أنت اجتماعي بالدرجة الأولى؟
الشخصية الحساسة لا تشعر بالارتياح في الحشود العامة الكبيرة، أو في غرفة مليئة بالأشخاص الذين يتحدثون، أو عندما تحدث أشياء كثيرة في وقت واحد، كما أنك قد لا تحب التعرض للأضواء الساطعة أو الأصوات العالية أو الروائح القوية.
إذا كنت شخصا حساسا، فإنك غالبا ما تشعر بالضيق عند مشاهدة أو قراءة الأخبار السلبية في وسائل الإعلام.
للشخص الحساس.. هذه الطرق تساعدك
1- استمع إلى جسدك
حاول الملاحظة سريعا عندما تتفاعل سلبا أو تبدأ في الشعور بالإرهاق، وذلك لكي تستطيع التخلص من هذه المشاعر بسرعة، من خلال الجلوس بمفردك قليلا، أو المشي لمدة 5 دقائق.
2- الكتابة اليومية
تساعدك الكتابة على فهم نفسك ومشاعرك والعالم المحيط بك، بالإضافة إلى التخلص من المشاعر السلبية وإعادة شحن الطاقة الإيجابية. اعرف.. «المنايفة» تجمعوا في الخير بـ«مشروع إفطار صائم»
3- من الأفضل الابتعاد عن الأشخاص والمواقف السامة
هناك فرق بين كونك شخصا لطيفا أو أن عليك تحمّل طريقة تعامل الآخرين غير اللائقة، فإذا أردت حقا أن تعيش بسلام، ولا تتأثر بما حولك، فمن الأفضل ألا تشعر بالانزعاج من المواقف السامة، وحاول تجنب الأشخاص السلبيين أو الذين لا يفكرون في الكلام قبل قوله.
4- الابتعاد عن السوشيال ميديا
تشحنك السوشيال ميديا بالكثير من المشاعر السلبية، وفي بعض الأحيان تُشعرك كما لو أنك وحيد في الحياة، ولهذا يمكن أن يكون التخلص من وسائل التواصل الاجتماعي شكلا من أشكال الرعاية الذاتية.
5- التنفس العميق
تعلم كيف تتنفس بعمق، لذا استمع إلى تنفسك، ويمكن ممارسة التأمل، أو اليوجا لمساعدتك في الاسترخاء، ولتستطيع التعامل في الكثير من المواقف من حولك. اقرأ أيضا.. «الكشف عن العدو».. الأسماك جواسيس تحت الماء
6- النوم لمدة 8 ساعات
لا تنَم أقل من 8 ساعات يوميا، وذلك لأن الشخص الحساس يحتاج إلى المزيد من النوم، لأن النظام العصبي مستمر في العمل، ومن ثم قد تشعر بالإرهاق العاطفي، لذا فالنوم ينشط الجهاز العصبي ويمنحك المزيد من القدرة على العمل طوال اليوم.
على الرغم من وجود العديد من الصفات الإيجابية لكونك شخصا شديد الحساسية، فإن عليك التركيز على الجوانب الأخرى للتعامل مع نفسك ومع من حولك.