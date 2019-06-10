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«القلق والإجهاد».. كيف تعرف أنك شخص حساس؟

الشخصية الحساسة لا تشعر بالارتياح في الحشود العامة الكبيرة، أو في غرفة مليئة بالأشخاص الذين يتحدثون، أو عندما تحدث أشياء كثيرة في وقت واحد، كما أنك لا تحب التعرض للأضواء
تحرير:فيروز ياسر ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
الشخصية الحساسة
الشخصية الحساسة
هل أنت شخص حساس للغاية، أو تعرف في حياتك الشخصية والمهنية أشخاصا من هذه النوعية؟ قبل الإجابة عن السؤال من المهم تعريف الحساسية العالية بأنها الاستجابات الجسدية والعقلية والعاطفية الحادة للمنبهات البيئية والاجتماعية أو داخل الشخصية، فالشخص الحساس للغاية قد يكون انطوائيا أو منفتحا أو وسطًا ما بين الاثنين. على الرغم من وجود العديد من الجوانب الإيجابية لكونك شخصا حساسا، إذ إنك قادر على الاستماع للآخرين، وزيادة التعاطف معهم، فإن هناك بعض الأمور السلبية التي تؤثر فيك وفى علاقاتك بمن حولك، تعرف عليها حسبما ذكرها موقع "Psychology Today".
أولا: الحساسية تجاه النفس 1- غالبا ما تواجه صعوبة في التخلي عن الأفكار والمشاعر السلبية. 2- كثيرا ما تشعر بالإجهاد أو الصداع عندما يحدث شيء غير سار خلال اليوم. 3- عند المرور بأزمة نفسية أو مشكلة ما، يؤثر ذلك فى طعامك ونومك. 4- في كثير من الأحيان تعاني من التوتر أو القلق. 5- مقارنة نفسك بالآخرين في
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تخلص من الطاقة السلبية حولك بـ4 طرق

هل فكرت ذات مرة في أعدائك ومن هم، عليك أن تعلم أن الأعداء ينقسمون إلى نوعين، النوع الأول هو عدو يحمل سلاحا ويريد التخلص منك ومن وجودك في الحياة، النوع الثاني هم الأكثر خطورة حاملين أسلحة كلامية تسلب روحك من خلال الطاقة السلبية التي يحاولون محاوطتك بها، لذا عليك الابتعاد عن هؤلاء الذين ينشرون الإحباط والطاقة السلبية في كل مكان يذهبون إليه، فهم دائمًا يؤكدون لك فشلك، وأنك لن تستطيع التغلب على الصعاب والوصول إلى كل ما تريده، ومن الغريب أنهم يشعرون بفرحة إذا وجدوا كلامهم حقق الأثر المرجو بك، نقلًا عن "dailyhealthpost".
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يصل أعلى نقطة بالسماء.. كوكب المشترى يتقابل مع الأرض

قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، إن هناك ظاهرة فلكية هامة تلوح في الأفق، إذ يتقابل غدًا الإثنين، كوكب المشترى مع الشمس في أقرب نقطة له من الأرض، ويكون كوكب المشترى في ألمع حالاته ويرى في كوكب «Ophiuchus» "الحواء" وسيكون الكوكب مرئيًا لجزء كبير من الليل، كما يصل إلى أعلى نقطة له في السماء في حوالي منتصف ليلة الإثنين بتوقيت القاهرة، مشيرًا إلى أن هذا الوضع هوالأمثل لرؤية المشترى عندما يصل إلى أعلى نقطة له في مداره حول الشمس ويتزامن هذا مع وجود المشترى بأقرب نقطة له من الأرض مما يجعله يظهر ألمع وأكبر نسبيًا من أي وقت أخر.
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إزاي تتغلب على الخوف والقلق داخل لجنة الامتحان

حالة من التوتر والقلق وقلة النوم تصيبك كطالب ثانوية عامة في اليوم الأول من الامتحانات، وعلى الرغم من أنك قد تكون مستعدا لهذا اليوم، فإن رهبة الامتحانات تمحو كل شيء، ونتيجة لذلك قد تشعر أنك لا تتذكر شيئا، وان المعلومات تبخرت، وتبدأ التخيل بأنه عند حصولك على ورقة الأسئلة ستجلس صامتا لا تستطيع حل أي شيء، ومن هنا عليك التسلح ببعض الطرق التي من شأنها تخفيف الحمل من على كتفيك، وبدء الامتحان بهدوء داخل اللجنة حتى تخرج مطمئنا وتواصل البقية بسلام، ولهذا نقدم لك نصائح تساعدك.
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برج-الجوزاء

عقله في سباق وعلاقاته متقلبة.. شخصية الجوزاء واضحة

تعرفت على زميل جديد في العمل، وبعد فترة قصيرة دار نقاش بيننا كشف عن شخصيته، ولأني لا أحب الحكم المسبق، أخذت ما يكفي من الوقت لمعرفة تفاصيل أكثر عنه، حيث هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يكشفون عن شخصيتهم الحقيقية بسهولة، وهناك بعض الصفات التي لا تظهر كاملة سوى في المواقف الحقيقية. أول ما لفت انتباهي مزاجه المتقلب، شروده في كثير من الأحيان، والتركيز على أدق التفاصيل، ولهذا سألته عن كونه جوزاء؟.. وبالفعل كان توقعي صحيحا للغاية، وسألت نفسي هل يمكنني التعامل معه حقا وفهمه؟.. والحقيقة أن شخصية الجوزاء سهلة المعرفة ولكن ليس للكثيرين.
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