قمة البحرين.. هل تفشل الخطوة الأولى في صفقة القرن؟

تعقد في البحرين، في وقت لاحق من شهر يونيو الجاري، قمة «السلام من أجل الازدهار» التي تعد الشق الاقتصادي من صفقة القرن، وسط مقاطعة فلسطينية وغموض في موقف بعض الدول الأخرى

تحرير:أحمد سليمان ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

القدس

بعد فترة طويلة من الترقب والتأخير المتكرر، أعلن المسؤولون الأمريكيون في وقت سابق من شهر مايو الماضي، أنهم سيعقدون ورشة عمل اقتصادية في البحرين في أواخر يونيو كخطوة أولى في خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية للتوصل إلى سلام بين إسرائيل وفلسطين. يهدف المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في 25 يونيو الجاري، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" إلى تقديم رؤية للاستثمار في الضفة الغربية وغزة والبلدان المجاورة من خلال التركيز على أربعة مكونات رئيسية، هي البنية التحتية والصناعة وتمكين الناس والاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح الحكم.

وأشار "المجلس الأطلسي" إلى أن فكرة التنمية الاقتصادية باعتبارها مقدمة للتغيير السياسي ليست اختراعا جديدا، ففي عام 1993، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز إلى خطة سلام في كتابه "الشرق الأوسط الجديد" قائمة على تحرير السوق والتعاون الإقليمي. إلا أنه في هذا السياق وفي سياقات أخرى، أي "سلام