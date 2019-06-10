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قمة البحرين.. هل تفشل الخطوة الأولى في صفقة القرن؟

تعقد في البحرين، في وقت لاحق من شهر يونيو الجاري، قمة «السلام من أجل الازدهار» التي تعد الشق الاقتصادي من صفقة القرن، وسط مقاطعة فلسطينية وغموض في موقف بعض الدول الأخرى
تحرير:أحمد سليمان ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
القدس
القدس
بعد فترة طويلة من الترقب والتأخير المتكرر، أعلن المسؤولون الأمريكيون في وقت سابق من شهر مايو الماضي، أنهم سيعقدون ورشة عمل اقتصادية في البحرين في أواخر يونيو كخطوة أولى في خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية للتوصل إلى سلام بين إسرائيل وفلسطين. يهدف المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في 25 يونيو الجاري، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" إلى تقديم رؤية للاستثمار في الضفة الغربية وغزة والبلدان المجاورة من خلال التركيز على أربعة مكونات رئيسية، هي البنية التحتية والصناعة وتمكين الناس والاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح الحكم.
وأشار "المجلس الأطلسي" إلى أن فكرة التنمية الاقتصادية باعتبارها مقدمة للتغيير السياسي ليست اختراعا جديدا، ففي عام 1993، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز إلى خطة سلام في كتابه "الشرق الأوسط الجديد" قائمة على تحرير السوق والتعاون الإقليمي. إلا أنه في هذا السياق وفي سياقات أخرى، أي "سلام
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حريق

مصرع 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين في انفجار منجم بالصين

وقع انفجار في منجم للفحم يقع بمدينة لونججيابو بمقاطعة جيلين شمال شرق الصين، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين حالتهم غير خطيرة. ومن جانبها، أصدرت سلطات مقاطعة جيلين، اليوم الإثنين، بيانا توضح فيه أن الانفجار وقع في وقت متأخر مساء أمس الأحد، والمنجم تابع لشركة لونغجيابو لتعدين الفحم، مضيفة أن الانفجار تسبب في زلزال قوته 2.3 ريختر. وحول أسباب الانفجار، صرحت السلطات بأنها غير معروفة حتى الآن، وأنه تم إرسال فرق عمل للمساعدة في أعمال الإنقاذ المستمرة حتى الآن، فيما تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.
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توكاييف رئيسا لكازاخستان بأكثر من 70% من الأصوات

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صحيفة-واشنطن-بوست

الصين تحجب موقعي «واشنطن بوست» و«الجارديان»

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم أن الصين حجبت الموقع الإلكتروني للصحيفة، وموقع صحيفة "الجارديان" البريطانية لينضما بذلك إلى القائمة السوداء لما تسميه الصين "سور الحماية العظيم"، وهو الأداة الرقابية للدولة على "الإنترنت". وأشارت الصحيفة، إلى أنه حتى هذه العطلة الأسبوعية كانت صحيفتا "الجارديان" و"واشنطن بوست" بين قلة من الإصدارات الصحفية الكبيرة المتحدثة باللغة الإنجليزية التي يمكن الولوج على مواقعها الإلكترونية من داخل الصين، دون استخدام برامج إلكترونية لتغيير بيانات المستخدم ومكان إقامته، حتى يتسنى له الدخول على المواقع المحظورة.
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اعتراضا على قانون.. مسيرة مليونية في هونج كونج

في فبراير الماضي، اقترحت سلطات هونج كونج منح كاري لام المديرة التنفيذية للمدينة، وهي بمثابة رئيس المنطقة التي تعد إحدى المنطقتين الإداريتين الخاصتين التابعتين لجمهورية الصين الشعبية، سلطات تسليم الهاربين والمشتبه بهم إلى السلطات القضائية التي لا تشملها الترتيبات القائمة، بما في ذلك إلى الصين وتايوان، حيث تستبعد الترتيبات الحالية الصين بسبب سجلها السيء في تطبيق القانون وحقوق الإنسان، الأمر الذي تسبب في اندلاع مظاهرات ضخمة، اليوم الأحد، شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين المعترضين على القانون.
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ديفيد-فريدمان

انقسام أمريكي حول ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية

منذ عام 1947، وحتى أيامنا هذه، بنت إسرائيل دولتها على عمليات الاستيلاء غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية، وتوسعتها، هذه الخطوات غالبا ما كانت تحظى بدعم دولي بوجه عام وأمريكي بشكل خاص، والآن، أشار مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، إلى أن الولايات المتحدة سترحب بخطة إسرائيل التي أعلنت عنها في وقت سابق، المتعلقة بضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي يعد خرقا للقانون الدولي، مما أغضب المدافعين عن حقوق الفلسطينيين.
الاحتلال- الإسرائيلي- يهدم- منزلا- بالضفة- الغربية‎

سفير أمريكا بالقدس: يحق لإسرائيل ضم أراضٍ من الضفة

حاورت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والذي أدلى بتصريحات مثيرة للجدل حول أراضي الضفة الغربية، إذ زعم بأحقية الكيان الصهيوني في ضم أجزاء من هذه الأراضي وليس كلها، لكنه رفض أن يدلي بأي تصريحات حول رد فعل الإدارة الأمريكية إزاء تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعده بضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية لسيادة الاحتلال، واكتفى فريدمان بقوله: "الإدارة الأمريكية لن تنشر خطها بشأن السلام (صفقة القرن) في حال كانت ستشكل ضررا أكبر من النفع المرجو منها".
كوشنر

لماذا يزور جاريد كوشنر الشرق الأوسط الآن؟

أمس الثلاثاء كان جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض، وجاسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، في ضيافة العاهل المغربي الملك محمد السادس بالعاصمة المغربية الرباط، في مستهل جولتهم الشرق أوسطية التي تشمل المغرب والأردن وإسرائيل، في محاولة لحشد الدعم الدولي لخطة السلام الفلسطينية الإسرائيلية قبل الكشف عن الجزء الاقتصادي منها، في مؤتمر اقتصادي مقرر عقده الشهر المقبل في البحرين بحضور عدد من قادة دول العالم والمنطقة وسط مقاطعة فلسطينية.
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وزير خارجية عمان: إسرائيل يجب أن تكون دولة صديقة للفلسطينيين

علق وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، على الخطة الأمريكية الجديدة للسلام والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، المنتظر إعلان تفاصيلها، خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" نقلت وزارة الخارجية العمانية عدد من النقاط الهامة الواردة به عبر صفحتها على تويتر، أن بلاده تعلم جيدا أن الأمر ليس سهلا، وأن الخطة الأمريكية ستواجه مصاعب كثيرة، وترتيبات وتحضيرات ومناقشات، متابعا: "لكن كثيراً من هذه التعقيدات لها حلول.. إسرائيل وفلسطين يقعان في منطقة جغرافية واحدة.. بالتالي لا بد من أن يكون بينهما شراكات مفيدة للطرفين”
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