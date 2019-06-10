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استجابة غير متوقعة.. عصيان يحول الخرطوم لمدينة أشباح

شاركت العديد من القطاعات في السودان في العصيان المدني المفتوح الذي دعت له قوى الحرية والتغيير وسط الإصرار على استمرار العصيان حتى تسليم الحكم لسلطة مدنية
تحرير:وفاء بسيوني ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م
شوارع الخرطوم خالية
شوارع الخرطوم خالية
رغم انقطاع الإنترنت في السودان والذي يعد الوسيلة الأولى والأقوى للحشد، نجد أن اليوم الأول للعصيان المدني المفتوح الذي دعت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد، لاقى استجابة قوية من قبل السودانيين حيث بدت الشوارع شبه خالية من المارة ووسائل النقل رغم أن أمس، هو بداية الأسبوع والعودة للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك. قادة الاحتجاج في الخرطوم دعوا إلى العصيان المدني في تصعيد جديد من قبل المحتجين في محاولة لإرغام المجلس العسكري على تسليم السلطة لحكومة مدنية.
وبدأت حملة العصيان بعد نحو أسبوع من الهجوم على المتظاهرين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط العاصمة الخرطوم، والذي أعقب انهيار المحادثات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري.     ولاقت دعوة قوى إعلان الحرية والتغيير للعصيان المدني في كل المدن والولايات السودانية،
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الاتفاقية-السعودية-اليابانية

اتفاقية سعودية يابانية في مجال تقنية المعلومات

وقعت وزارة الاتصالات السعودية وتقنية المعلومات، مساء أمس، مذكرة تعاون مع وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، لتعزيز التعاون المشترك بين المملكة واليابان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، لتحقيق المزيد من التطور والنمو لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتبادل الخبرات بين البلدين. وقع الاتفاقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، ووزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني ماساتوشي إيشيدا، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
عصيان في السودان

«الحرية والتغيير»: استمرار العصيان المدني بالسودان

قررت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، استمرار العصيان المدني الشامل لليوم الثاني على التوالي، وذلك عقب مطالبة المجلس العسكري الانتقالي الحاكم "إنهاء العصيان". وشدد تجمع المهنيين السودانيين، المحرك الرئيسي للاحتجاجات، في بيان، على أن مشاركة الجماهير السودانية في العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام مستمرة دون تراجع حتى "إسقاط مجلس القتلة والمجرمين ومليشيات الجنجويد، ونقل مقاليد الحكم لسلطة مدنية انتقالية وفق إعلان الحرية والتغيير ميثاق ثورتنا المنتصرة".
صحف-الإمارات (1)

صحف سعودية: خليفة ماي يلوح برفض دفع فاتورة «الطلاق»

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، مسلطة الضوء على الصراع في الشرق الأوسط، ونتائج العصيان المدني في السودان، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان "شوارع الخرطوم خالية"، أن شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، بدت خالية إلى حد كبير مع بدء حملة العصيان المدني أمس الأحد، للمطالبة بحكم مدني. وكانت المعارضة وجماعات الاحتجاج دعت الموظفين إلى البقاء في المنازل بعد اقتحام قوات الأمن مقر الاعتصام، الإثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل العشرات.
الجيش-الليبي

الجيش الليبي يسيطر على 3 مواقع عسكرية في طرابلس

سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي على 3 مواقع عسكرية من ضمنها مرصدان لقوات الوفاق، في محور الأحياء البرية في العاصمة طرابلس. ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصدر في الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين-، إنه تم تدمير آليات عسكرية لميليشيات "الوفاق"، وتقدمت قوات الجيش الليبي في اتجاه نقاط مهمة في محور الرملة. وذلك بعدما شنت مقاتلات تابعة للجيش الوطني أمس الأول السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت مستودعات ذخيرة للميليشيات في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.
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صحف-الإمارات (1)

صحف سعودية: خليفة ماي يلوح برفض دفع فاتورة «الطلاق»

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، مسلطة الضوء على الصراع في الشرق الأوسط، ونتائج العصيان المدني في السودان، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان "شوارع الخرطوم خالية"، أن شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، بدت خالية إلى حد كبير مع بدء حملة العصيان المدني أمس الأحد، للمطالبة بحكم مدني. وكانت المعارضة وجماعات الاحتجاج دعت الموظفين إلى البقاء في المنازل بعد اقتحام قوات الأمن مقر الاعتصام، الإثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل العشرات.
صحف-سعودية

صحف الإمارات: شلل في الخرطوم وانطلاق سباق خلافة ماي

أطلعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين على تطورات الأوضاع في السودان بعد العصيان المدني الذي بدأ أمس، كما أبرزت الصحف انطلاق سباق خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وتناولت أيضا موقف فلسطين من تصريحات السفير الأمريكي لديها بشأن الضفة الغربية بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. وتحت عنوان "العصيان يشل الحياة جزئيا في الخرطوم"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن انطلاق العصيان المدني المفتوح الذي دعت إليه قوى الحراك الشعبي والمعارضة في الخرطوم والولايات أمس، شل أوجه الحياة المختلفة بها جزئيا، حيث بدت الشوارع خالية والمحال مغلقة.
عصيان في السودان

العصيان.. آخر أوراق حراك السودان للوصول لسلطة مدنية

بعد يوم واحد من اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع قادة المجلس العسكري الانتقالي وقادة الحراك الاحتجاجي في السودان بشكل منفصل في مسعى لإحياء المحادثات التي توقفت عقب تفريق اعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم، ينطلق اليوم الأحد عصيان مدني وإضراب سياسي مفتوح لن ينتهي حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية، كورقة ضغط على المجلس العسكري الحاكم. وتفاقمت الأوضاع في السودان عقب أحداث فض الاعتصام قبالة مقر قيادة الجيش السوداني في الخرطوم الإثنين الماضي.
مفاوضات-السودان.jpg3 (6)

استمرار أزمة السودان.. عصيان مدني وانتخابات مبكرة

مفاوضات متعثرة واعتصامات ومظاهرات مستمرة، هذا هو حال السودان اليوم، بعد أسابيع على استقالة الرئيس السابق عمر البشير من منصبه، بعد ضغط من المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي، وتولى إدارة البلاد خلفا له مجلس عسكري انتقالي أعلن عن فترة انتقالية لمدة سنتين، على أن تسلم بعدها إدارة السودان لمدنيين، إلا أن هذا لم يرض قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود المظاهرات المعارضة، وطالبوا بتسليم إدارة السودان لحكومة مدنية في أقرب وقت.
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