اتفاقية سعودية يابانية في مجال تقنية المعلومات

تحرير:محمد عبد الجليل ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

اتفاقية التعاون

وقعت وزارة الاتصالات السعودية وتقنية المعلومات، مساء أمس، مذكرة تعاون مع وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، لتعزيز التعاون المشترك بين المملكة واليابان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، لتحقيق المزيد من التطور والنمو لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتبادل الخبرات بين البلدين. وقع الاتفاقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، ووزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني ماساتوشي إيشيدا، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقعت الاتفاقية على هامش مشاركة الوزير السواحة في الاجتماعات الوزارية بشأن الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين (G20) التي عقدت في تسوكوبا، إيباراكي باليابان، استعدادا لقمة قادة مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان في مدينة أوساكا يومي 28 و29 يونيو 2019م. وقال الوزير السواحة إن "الاتفاقية تركز على عدة مجالات