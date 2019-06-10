إسعاد يونس: شريف مدكور حالة فريدة تشع نورا

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

إسعاد يونس

وجهت الفنانة إسعاد يونس، رسالة دعم إلى الإعلامي شريف مدكور، بعد إصابته بسرطان القولون، تحدثت فيها عن مميزات يتمتع بها لا تتوفر في الكثير من الناس، وكتبت عبر "إنستجرام": "الحبيب الغالي، في حديثك بتقول إنك طلبت من العلي القدير إنه يديلك علامة تدل على رضاه، وإنك بتعتبر مرضك علامة لأنه أظهرلك كم الحب اللي الناس بتحبهولك، الحقيقة مش كده بس، قدرك شاء إنه يصنع منك رول موديل لناس كتير، رول موديل في تعامل الإنسان مع معطياته وأدواته في الدنيا، وإنه يشكل شخصيته وقناعاته بإرادة حرة من داخله، مش طبقا ولا انصياعا لطلبات يمليها الآخرين عليه علشان يعجبهم".

أضافت: "رول موديل في كيفية صياغته لأحداث بتمر عليه، نفس الأحداث اللي ممكن مرورها في حياة شخص آخر تدمره وتحوله لكائن مهزوم تعيس وأحيانا متسول عطف أو متاجر بيه، أو مستسلم تماما لذعر المحيطين بيه وسلوكهم النمطي المأساوي تجاه الظرف، لكن في حالتك أنت، المسألة احتاجت قرارات سريعة وحاسمة، هكذا سأواجه الموقف،