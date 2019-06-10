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غرق شابين مصريين في نهر الفولجا بروسيا

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م
غرق - ارشيفية
غرق - ارشيفية
ذكرت بلدية مدينة أوليانوفسك الروسية اليوم الإثنين، أن شابين مصريين غرقا في نهر الفولجا. وأوضحت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن هذين المواطنين المصريين، هما من مواليد عامي 1997 و1998، وقد وصلا إلى أوليانوفسك للالتحاق بإحدى الجامعات، وإنه خلال عمليات البحث والإنقاذ الأولية لم يتم العثور على الضحايا، ولكن بعد ذلك عثر الغواصون على الجثتين ونقلوهما إلى الشاطىء وسلموهما إلى المحققين، حسب بيان للمكتب الصحفي للبلدية.
ونقلت "سبوتنيك" عن أحد شهود العيان، إن شابين سقطا في الماء من على يسار مدخل الجسر الإمبراطوري بالقرب من المرفأ، حيث تحظر السباحة. وبحسب المكتب الصحفي لمدينة أوليانوفسك، كان هناك ستة شبان يقومون برحلة بالقرب من المرفأ، حيث سقط اثنان منهم في السد الخرساني وانزلقا في الماء واختفيا على الفور في نهر الفولجا. وفي
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الثانوية-العامة-فى-مطروح (5)

طلاب الثانوية العامة: امتحان الإحصاء سهل

أكد طلاب الثانوية العامة، اليوم الإثنين، عقب انتهاء امتحان الإحصاء بأن الأسئلة جاءت سهلة في متناول الطلاب المتوسط، مشيرين إلى أن المسائل التي تضمنها الامتحان سبق تدريبهم عليها، وأن سهولة امتحان الإحصاء عوضتهم عن صعوبة امتحان الاقتصاد، الذي اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبته بعض أجزائه ومن تركيز الأسئلة على آخر فصلين من المادة، موضحين أنه جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأن الأسئلة جاءت غير مباشرة تحتاج إلى وقت مضاعف للتفكير بها والإجابة عليها.
مجلس-النواب (3)

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الاستثمار

وافقت اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الإثنين، على تعديل جديد لقانون الاستثمار، المقدم من النائب محمد العقاد و60 نائبا أخرين، ونص التعديل الجديد على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلى خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، في حالة تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية. وقال العقاد إن القانون الحالي لم ينص على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلي خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
عمال-تشجير

عمال التشجير.. 20 عاما على "باب الحكومة"

ما زال المجهول يحيط بـ34 ألف أسرة من عمال التشجير المؤقتين بوزارة الزراعة، الذين ينتظرون أن تنتهى معاناتهم التى دامت لأكثر من عشرين عامًا، على أمل التثبيت فى وظائفهم التى لا يتقاضون بها إلا جنيهات معدودة تقدر بـ40 جنيها شهريًّا. الأزمة ليست حديثة العهد، وهى تتجدد بين الحين والآخر إلا أن أحلام العمال فى التثبيت تذهب أدراج الرياح فى كل مرة، حتى ضاقوا ذرعًا، وما زالوا حائرين بين وزارتي الزراعة والمالية والجهازالمركزي للتنظيم والإدارة، حيث تلقي كل جهة منها اللوم على الجهة الأخرى وتحملها المسئولية وتؤكد على أنها السبب فى تأخير تعيينهم.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

وزير النقل: تطوير السكة الحديد يبدأ من الورش

عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا مع العاملين بورش صيانة الجرارات "آيرماس" بالسبتية، المتخصصة في أعمال الصيانة للجرارات، وذلك خلال جولته بورش آيرماس، لمتابعة أعمال صيانة الجرارات لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد، مؤكدا أنه منذ بداية توليه حقيبة النقل أوضح أن العمل سيكون على مدار الساعة، لتطوير قطاع السكك الحديدية وتطوير الورش كبداية لتطوير السكة الحديد، باعتبار أن هذا القطاع من أهم قطاعات النقل، لتصبح هيئة السكك الحديدية في مقدمة هيئات الدولة التي تساهم في التنمية الشاملة للدولة.
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سياحة (1)

بعد مماطلتهم.. هل يمكن الاستغناء عن السياحة الروسية؟

روسيا قد تستأنف رحلات الطيران العارض (الشارتر) إلى مصر هذا العام، حسب ما ذكره تقرير لوكالة أنباء سبوتنيك يوم الجمعة، نقلا عن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتروف. جاءت تصريحات مانتوروف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في سان بطرسبرج، عقب لقائه في اليوم السابق مع وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار. وقال مانتوروف إن "من الصعب أن أقول متى سيحدث هذا -استئناف رحلات الطيران العارض بين البلدين- لكن نعول على أن يكون في هذا العام، على الأرجح».
عصيان مدني في الخرطوم

الشرطة تواجه مظاهرات الخرطوم بقنابل الغاز..ووفاة شخص

نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن شهود عيان، أن عدة تظاهرات تم تنظيمها في مدينة الخرطوم بالسودان، بالتزامن مع دخول العصيان المدني حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية صباح اليوم الأحد وفاة شخص متأثرا بإصابته بطلق ناري في الصدر، ليرتفع بذلك عدد القتلى إثر فض القوات السودانية اعتصام القيادة العامة لـ115 شخصا. وقال الحساب الرسمي للجنة الأطباء على موقع تويتر "ارتقت روح الشهيد وليد عبد الرحمن قبل قليل بمدينة بحري، متأثراً بجراحه إثر الإصابة بطلق ناري مباشر في الصدر".
السيسى-والرئيس-الروسى-بوتن-فى-الصين

7.6 مليار دولار تبادل تجاري بين مصر وروسيا خلال 2018

بحثت قيادات وزارة التجارة والصناعة، مع دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري والاستثماري والصناعى بين البلدين، وذلك على هامش مشاركتهم فى فعاليات الدورة الـ23 للمنتدى الاقتصادى الدولى المنعقد بمدينة سان بطرسبرج الروسية خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجارى، وفقا لبيان الوزارة. وبحسب البيان، فإن اللقاء تناول ترتيبات استضافة القاهرة لفعاليات الدورة الثانية عشر للجنة المشتركة المصرية الروسية خلال الفترة من 7 - 10 أكتوبر المقبل
سفن-بريطانية-في-بحر-الصين-الجنوبي

مواجهة مرعبة بين مدمرة روسية وسفينة أمريكية ببحر الصين

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الروسية أن الأسطول الروسي في المحيط الهادي اتهم، الجمعة، سفينة حربية أمريكية بأنها كادت أن تتسبب في تصادم مع سفينة عسكرية روسية في بحر الصين الشرقي بسبب مناورة خطيرة على حد وصفها. ونسبت الوكالة إلى البحرية الروسية، القول إن السفينة تشانسلورزفيل التي تحمل صواريخ موجهة اقتربت لمسافة 50 مترا فقط من المدمرة الروسية أدميرال فينوغرادوف. وتابعت "المدمرة الروسية في أعقاب الخطر، اضطرت إلى اتخاذ إجراء طارئ لتجنب الصدام".
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