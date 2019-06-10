غرق شابين مصريين في نهر الفولجا بروسيا

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

غرق - ارشيفية

ذكرت بلدية مدينة أوليانوفسك الروسية اليوم الإثنين، أن شابين مصريين غرقا في نهر الفولجا. وأوضحت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن هذين المواطنين المصريين، هما من مواليد عامي 1997 و1998، وقد وصلا إلى أوليانوفسك للالتحاق بإحدى الجامعات، وإنه خلال عمليات البحث والإنقاذ الأولية لم يتم العثور على الضحايا، ولكن بعد ذلك عثر الغواصون على الجثتين ونقلوهما إلى الشاطىء وسلموهما إلى المحققين، حسب بيان للمكتب الصحفي للبلدية.

ونقلت "سبوتنيك" عن أحد شهود العيان، إن شابين سقطا في الماء من على يسار مدخل الجسر الإمبراطوري بالقرب من المرفأ، حيث تحظر السباحة. وبحسب المكتب الصحفي لمدينة أوليانوفسك، كان هناك ستة شبان يقومون برحلة بالقرب من المرفأ، حيث سقط اثنان منهم في السد الخرساني وانزلقا في الماء واختفيا على الفور في نهر الفولجا. وفي