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وعد من الوزير لعاملي ايرماس بصرف مستحقاتهم المتأخرة

تحرير:صديق العيسوي ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
وزير النقل كامل الوزير مع العاملين
وزير النقل كامل الوزير مع العاملين
وعد الفريق كامل الوزير وزير النقل، العاملين بالشركة المصرية لصيانة وخدمات السكة الحديد ايرماس، بصرف كل مستحقاتهم المتأخرة، وجميع الأرباح الخاصة بالعاملين بالشركة، إذ يجرى استكمال سداد جميع المستحقات الخاصة بالشركة. وأوضح الوزير، خلال لقائه العاملين بشركة إيرماس على هامش زيارته التفدية الثانية لورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، اليوم الإثنين، أنه يقف على آخر تطورات الأوضاع داخل الشركة، ومتابعة كافة الأعمال الخاصة بصيانة جميع الجرارات بالسكة الحديد.
وحث وزير النقل، العاملين على ضرورة انتظام العمل داخل الشركة وتنفيذ الجدول الدوري لعمرات الجرارات، والتي تخدم أسطول السكة الحديد والعمل على تحسين وتطوير الإنتاجية للورشة.يذكر أن الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكة الحديد إيرماس، هي إحدى الشركات التابعة لهيئة السكة الحديد، والمتخصصة في صيانة جميع جرارات
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الثانوية-العامة-فى-مطروح (5)

طلاب الثانوية العامة: امتحان الإحصاء سهل

أكد طلاب الثانوية العامة، اليوم الإثنين، عقب انتهاء امتحان الإحصاء بأن الأسئلة جاءت سهلة في متناول الطلاب المتوسط، مشيرين إلى أن المسائل التي تضمنها الامتحان سبق تدريبهم عليها، وأن سهولة امتحان الإحصاء عوضتهم عن صعوبة امتحان الاقتصاد، الذي اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبته بعض أجزائه ومن تركيز الأسئلة على آخر فصلين من المادة، موضحين أنه جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأن الأسئلة جاءت غير مباشرة تحتاج إلى وقت مضاعف للتفكير بها والإجابة عليها.
مجلس-النواب (3)

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الاستثمار

وافقت اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الإثنين، على تعديل جديد لقانون الاستثمار، المقدم من النائب محمد العقاد و60 نائبا أخرين، ونص التعديل الجديد على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلى خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، في حالة تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية. وقال العقاد إن القانون الحالي لم ينص على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلي خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
عمال-تشجير

عمال التشجير.. 20 عاما على "باب الحكومة"

ما زال المجهول يحيط بـ34 ألف أسرة من عمال التشجير المؤقتين بوزارة الزراعة، الذين ينتظرون أن تنتهى معاناتهم التى دامت لأكثر من عشرين عامًا، على أمل التثبيت فى وظائفهم التى لا يتقاضون بها إلا جنيهات معدودة تقدر بـ40 جنيها شهريًّا. الأزمة ليست حديثة العهد، وهى تتجدد بين الحين والآخر إلا أن أحلام العمال فى التثبيت تذهب أدراج الرياح فى كل مرة، حتى ضاقوا ذرعًا، وما زالوا حائرين بين وزارتي الزراعة والمالية والجهازالمركزي للتنظيم والإدارة، حيث تلقي كل جهة منها اللوم على الجهة الأخرى وتحملها المسئولية وتؤكد على أنها السبب فى تأخير تعيينهم.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

وزير النقل: تطوير السكة الحديد يبدأ من الورش

عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا مع العاملين بورش صيانة الجرارات "آيرماس" بالسبتية، المتخصصة في أعمال الصيانة للجرارات، وذلك خلال جولته بورش آيرماس، لمتابعة أعمال صيانة الجرارات لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد، مؤكدا أنه منذ بداية توليه حقيبة النقل أوضح أن العمل سيكون على مدار الساعة، لتطوير قطاع السكك الحديدية وتطوير الورش كبداية لتطوير السكة الحديد، باعتبار أن هذا القطاع من أهم قطاعات النقل، لتصبح هيئة السكك الحديدية في مقدمة هيئات الدولة التي تساهم في التنمية الشاملة للدولة.
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كامل الوزير يتفقد ورش السكة الحديد بكوم أبو راضي

يتفقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الإثنين، ورش عربات كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد بمحافظة بني سويف، المتخصصة في صيانة وإجراء العمرات لعربات الركاب المكيفة والمميزة. وقال محمد عز المتحدث الرسمي لوزارة النقل، إن جولة الوزير هدفها متابعة أعمال الصيانة وتنفيذ القرارات السابقة والاستماع لطلبات العاملين بالورش، إذ أن هذه المرة الثانية التي يتفقد فيها الوزير ورش أبو راضي، التي تعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وتقام على مساحة 75 فدانا، وبعدها سيتفقد الوزير محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا لمتابعة الأعمال الجارية.
قطارات (2)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 25 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
مترو الأنفاق

تعرف على مترو مصر الجديدة الذى يفتتحه الوزير السبت

بدأت أعمال تنفيذ مشروع مترو مصر الجديدة فى يوليو 2015 وشارك فى تنفيذه 9 شركات عالمية ومحلية يقودها تحالف فرنسى بتكلفة إجمالية تصل إلى 6.5 مليار جنيه، تشمل 1.842 مليار جنيه مصري و257 مليون يورو بدون قيمة القطارات التى ستعمل خلال هذا المشروع، ولن تضاف قطارات جديدة للخدمة مع افتتاحه أمام الجمهور يوم السبت، وسيتم الاكتفاء بالقطارات العاملة حاليا بالخط الثالث، وهذه التكلفة ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة. ويضم مترو مصر الجديدة 6 محطات "النزهة، وهشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور"، إضافة إلى محطة هليوبوليس.
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مصادر : 50 مليون جنيه إيرادات السكة الحديد في العيد

نجحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها في السوق السوداء، خلال أيام عيد الفطر المبارك، ودفعت الهيئة بقطارات إضافية يوميا في الاتجاهين على خطوط الوجه القبلي والبحرى، من أجل مواجهة الزيادة في أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم، حيث تم نقل ما يقرب من 3 ملايين راكب خلال فترة العيد. وقالت مصادر بهيئة السكة الحديد لـ"التحرير"، إن الهيئة حققت زيادة في الإيرادات خلال إجازة عيد الفطر، حيث بلغت الإيرادات ما يقرب من 50 مليون جنيه خلال فترة عيد الفطر.
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