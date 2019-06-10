وعد من الوزير لعاملي ايرماس بصرف مستحقاتهم المتأخرة

تحرير:صديق العيسوي ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

وزير النقل كامل الوزير مع العاملين

وعد الفريق كامل الوزير وزير النقل، العاملين بالشركة المصرية لصيانة وخدمات السكة الحديد ايرماس، بصرف كل مستحقاتهم المتأخرة، وجميع الأرباح الخاصة بالعاملين بالشركة، إذ يجرى استكمال سداد جميع المستحقات الخاصة بالشركة. وأوضح الوزير، خلال لقائه العاملين بشركة إيرماس على هامش زيارته التفدية الثانية لورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، اليوم الإثنين، أنه يقف على آخر تطورات الأوضاع داخل الشركة، ومتابعة كافة الأعمال الخاصة بصيانة جميع الجرارات بالسكة الحديد.

وحث وزير النقل، العاملين على ضرورة انتظام العمل داخل الشركة وتنفيذ الجدول الدوري لعمرات الجرارات، والتي تخدم أسطول السكة الحديد والعمل على تحسين وتطوير الإنتاجية للورشة.يذكر أن الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكة الحديد إيرماس، هي إحدى الشركات التابعة لهيئة السكة الحديد، والمتخصصة في صيانة جميع جرارات