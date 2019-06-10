أهم تصريحات دينا الشربيني| رأيها في نهاية «زي الشمس»

كواليس كثيرة حكتها الفنانة دينا الشربيني عن مسلسل «زي الشمس» الذى كان حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى رمضان، خاصة أن الجمهور كان يريد أن يعرف من قاتل «فريدة»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

دينا الشربيني

حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية MBC مصر، وتحدثت خلال البرنامج لأول مرة عن علاقتها بالفنان عمرو دياب، وأيضا كواليس تصوير مسلسل "زي الشمس"، وأصعب المشاهد التى تعرضت لها خلال تصوير المسلسل، وشرحت للجمهور نهاية العمل بعد الجدل الكبير الذي أثير بعد الحلقة الأخيرة، إذ كان هناك عدد كبير من الجمهور لم يفهم نهاية العمل، وأوضحت حقيقة تقديم جزء ثان للعمل، ولماذا كان سينسحب الفنان أحمد السعدني من تصوير الحلقة الأخيرة قبلها بساعات. وإليك أبرز تصريحاتها:

1- نهاية مسلسل "زي الشمس" واضحة، فقد انتهى بانتحار "عمر" أحمد السعدني وثبوت تهمة قتل "فريدة" ريهام عبد الغفور على يد "شهيرة" زوجة جمال سليمان في المسلسل، والجدل الذي أثير كان بسبب تداول أخبار مزيفة عن وجود أحداث أخرى لم تعرض بالحلقة. 2- لدينا رغبة في إنتاج جزء ثان من المسلسل العام المقبل، خاصة أن النهاية