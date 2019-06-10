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أهم تصريحات دينا الشربيني| رأيها في نهاية «زي الشمس»

كواليس كثيرة حكتها الفنانة دينا الشربيني عن مسلسل «زي الشمس» الذى كان حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى رمضان، خاصة أن الجمهور كان يريد أن يعرف من قاتل «فريدة»
تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية MBC مصر، وتحدثت خلال البرنامج لأول مرة عن علاقتها بالفنان عمرو دياب، وأيضا كواليس تصوير مسلسل "زي الشمس"، وأصعب المشاهد التى تعرضت لها خلال تصوير المسلسل، وشرحت للجمهور نهاية العمل بعد الجدل الكبير الذي أثير بعد الحلقة الأخيرة، إذ كان هناك عدد كبير من الجمهور لم يفهم نهاية العمل، وأوضحت حقيقة تقديم جزء ثان للعمل، ولماذا كان سينسحب الفنان أحمد السعدني من تصوير الحلقة الأخيرة قبلها بساعات. وإليك أبرز تصريحاتها:
1- نهاية مسلسل "زي الشمس" واضحة، فقد انتهى بانتحار "عمر" أحمد السعدني وثبوت تهمة قتل "فريدة" ريهام عبد الغفور على يد "شهيرة" زوجة جمال سليمان في المسلسل، والجدل الذي أثير كان بسبب تداول أخبار مزيفة عن وجود أحداث أخرى لم تعرض بالحلقة. 2- لدينا رغبة في إنتاج جزء ثان من المسلسل العام المقبل، خاصة أن النهاية
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دينا-الشربينى

دينا الشربيني.. مذيعة بالصدفة ونجمة بسبب عمرو دياب‎

تمتلك ملامح مصرية أصيلة، لونا خمريا وشعرا بنيا مائلا إلى الأسود، وعينين بنيتين. إنها دينا الشربيني التي بدأت مشوارها الفني قبل 9 سنوات، وتحديدًا في أثناء دراستها للإعلام بإحدى الجامعات الخاصة، لتخوض أول تجربة لها مع الكاميرا مصادفةً من خلال برنامج «شبابيك» مذيعة ببرنامج لايت، لتنتقل بعد ذلك إلى «عز الشباب»، لكنها أحبت أن تخوض تجربة التمثيل بعد أن اختيرت ضمن الوجوه الجديدة في مسلسل «عرض خاص»، وخاضت معركة كبيرة مع عائلتها الرافضة لذلك، فقد هددتها والدتها بطردها من البيت إذا دخلت مجال التمثيل.
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هكذا تفاعل النجوم مع هاشتاج «السوريين منورين مصر»

تفاعل عدد من الفنانين مع هاشتاج "السوريين منورين مصر"، الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا أن مصر تعتبر بلد السوريين الثاني، وأنهم يرحبون بكل سوري على أرض مصر، فالفنانة كندة علوش كتبت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "السوريين منورين مصر هاشتاج جميل وكله محبة، لقيته متصدر التريند في مصر فرحت جدا الصراحة.. هل في سبب أم مجرد موجة حب جماعية عفوية.. وأنا مني ‎المصريين منورين الدنيا"، بينما كتب الإعلامي شريف عامر عبر حسابه على الموقع ذاته: "السوريين منورين مصر لأن طول عمرها بتنور بأهلها".
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إسعاد يونس: شريف مدكور حالة فريدة تشع نورا

وجهت الفنانة إسعاد يونس، رسالة دعم إلى الإعلامي شريف مدكور، بعد إصابته بسرطان القولون، تحدثت فيها عن مميزات يتمتع بها لا تتوفر في الكثير من الناس، وكتبت عبر "إنستجرام": "الحبيب الغالي، في حديثك بتقول إنك طلبت من العلي القدير إنه يديلك علامة تدل على رضاه، وإنك بتعتبر مرضك علامة لأنه أظهرلك كم الحب اللي الناس بتحبهولك، الحقيقة مش كده بس، قدرك شاء إنه يصنع منك رول موديل لناس كتير، رول موديل في تعامل الإنسان مع معطياته وأدواته في الدنيا، وإنه يشكل شخصيته وقناعاته بإرادة حرة من داخله، مش طبقا ولا انصياعا لطلبات يمليها الآخرين عليه علشان يعجبهم".
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دينا الشربيني: عمرو دياب فرحان بـ«زي الشمس» أكتر مني

كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن الضغوطات التي تعرض لها أبطال مسلسل "زي الشمس" أثناء التصوير، خاصة وأنه استمر لـ29 رمضان، وقالت: "تعرضنا للكثير من الضغوطات بسبب ضيق الوقت ونجاح المسلسل، فأثناء تصوير آخر مشهد من المسلسل في المواجهة بيني وبين أحمد السعدني، قرر فجأة الانسحاب لعدم إعجابه بالمشهد". وتابعت: "ركضت وراءه أنا وأحمد داوود لإقناعه بالعودة، ولكنه فورا تراجع وعاد للتصوير. وأضافت: "وبعدها فقدت أعصابي أنا أيضا ورفضت الحديث معه، وكل هذا يرجع لضغط التصوير واستمراره لقبل عرض الحلقة الأخيرة بساعات".
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من هو قاتل «فريدة» في مسلسل زي الشمس؟

من قتل فريدة (ريهام عبد الغفور)؟، هذا السؤال الأشهر الذي يتداوله رواد مواقع الاجتماعي، وبخاصة مع اقتراب عرض الحلقة الأخيرة لمسلسل «زي الشمس» الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، وسط اختلافات كبيرة في الإجابة حول هذا السؤال، والجميع منتظر بشغف الحلقة الثلاثين والأخيرة والتى ستعرض غدا الثلاثاء. وحرصت الفنانة دينا الشربيني على أن تزيد من حيرة جمهورها بعد أن نشرت الصفحة الرسمية لها صورة محيرة لجمهور المسلسل، بها أكثر من شخصية فى العمل وعدد من الأسماء التى تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي وكتبت عليها: "تفتكروا مين اللي قتل فريدة؟".
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دينا الشربيني بملابس عمرو دياب في «زي الشمس» (صور)

ظهرت الفنانة دينا الشربيني، خلال أحداث مسلسلها الرمضاني "زي الشمس" الذي تعرضه شبكة قنوات MBC مصر، بملابس مشابهة لما ارتداه الفنان عمرو دياب في إعلان "فودافون" في رمضان 2019، حيث ارتدت قميصا جينز أزرق، وبنطالا "أوف وايت"، في لقطة وهي تبحث عن قاتل شقيقتها "فريدة" والتي تُجسدها ريهام عبدالغفور، في الأتيليه الخاص بها، وهو نفس الزي الذي ظهر به الهضبة في إعلان "جمع حبايبك" وهو يلعب الكرة مع أصدقائه على البحر، وهو الأمر الذي أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
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زي الشمس حلقة 22.. عمر يصدم نور بسبب كارما

شهدت الحلقة الثانية والعشرون، من مسلسل "زي الشمس"، الذي يُعرض عبر فضائية MBC مصر، مشادة بين "عمر" الذي يُجسده الفنان أحمد صلاح السعدني، و"نور" التي تُجسدها الفنانة دينا الشربيني، بسبب تعنيفه لابنته "كارما" بعدما شاهدها مع صديقها "زين"، حيث قام "عمر" بتحذيره ألا يقترب منها مجددًا وإلا سيُبلغ والده ما يُسبب له أزمة، كما توعد "كارما" وأخبرها أنها لن تخرج من المنزل دون إذنه ومرافقة شقيقها "كريم"، وهو ما رفضته "نور" وأخبرته أنه بذلك سيجعل "كارما" تُقدم على تصرفات ليست في الحسبان، فرد عليها: "أنا بحاول أربي بنتي، ولا أسيبها تطلع زي أمها؟".
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