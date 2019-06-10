أهم تصريحات دينا الشربيني| رأيها في نهاية «زي الشمس»
كواليس كثيرة حكتها الفنانة دينا الشربيني عن مسلسل «زي الشمس» الذى كان حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى رمضان، خاصة أن الجمهور كان يريد أن يعرف من قاتل «فريدة»
تحرير:محمد عبد المنعم١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
دينا الشربيني
حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية MBC مصر، وتحدثت خلال البرنامج لأول مرة عن علاقتها بالفنان عمرو دياب، وأيضا كواليس تصوير مسلسل "زي الشمس"، وأصعب المشاهد التى تعرضت لها خلال تصوير المسلسل، وشرحت للجمهور نهاية العمل بعد الجدل الكبير الذي أثير بعد الحلقة الأخيرة، إذ كان هناك عدد كبير من الجمهور لم يفهم نهاية العمل، وأوضحت حقيقة تقديم جزء ثان للعمل، ولماذا كان سينسحب الفنان أحمد السعدني من تصوير الحلقة الأخيرة قبلها بساعات. وإليك أبرز تصريحاتها:
1- نهاية مسلسل "زي الشمس" واضحة، فقد انتهى بانتحار "عمر" أحمد السعدني وثبوت تهمة قتل "فريدة" ريهام عبد الغفور على يد "شهيرة" زوجة جمال سليمان في المسلسل، والجدل الذي أثير كان بسبب تداول أخبار مزيفة عن وجود أحداث أخرى لم تعرض بالحلقة.
2- لدينا رغبة في إنتاج جزء ثان من المسلسل العام المقبل، خاصة أن النهاية
1- نهاية مسلسل "زي الشمس" واضحة، فقد انتهى بانتحار "عمر" أحمد السعدني وثبوت تهمة قتل "فريدة" ريهام عبد الغفور على يد "شهيرة" زوجة جمال سليمان في المسلسل، والجدل الذي أثير كان بسبب تداول أخبار مزيفة عن وجود أحداث أخرى لم تعرض بالحلقة.
2- لدينا رغبة في إنتاج جزء ثان من المسلسل العام المقبل، خاصة أن النهاية لا تزال مفتوحة؛ مثل احتمالية عودة أحمد السعدني من الموت بعد سقوطه في النيل، وكذلك استمرار شخصية "مصطفى" التي يجسدها أحمد داوود، بالإضافة إلى أنه قد تُبنى الأحداث الجديدة على سر مقتل "عمر" أحمد السعدني.
3- بعد النجاح الذي حققه المسلسل في حلقته الثالثة، أصبحنا نخاف في أثناء التصوير، وبدأ كل منا يراجع للآخر ويُسمع له المشهد قبل التصوير، لأن تصوير المسلسل استمر حتى يوم 29 رمضان، فكنا دومًا في ضغط ورهبة وقلة نوم.
4- عمرو دياب "طاير بالمسلسل"، أعتقد أنه سعيد بنجاحه أكثر من فريق العمل نفسه، فهو دومًا داعم لي في حياتي العملية والشخصية أيضًا، وكان يهاتفني بعد كل حلقة ويخبرني برأيه في أدائي التمثيلي، وأعتقد أنه "حافظ المسلسل أكثر مني".
5- هناك العديد من المشاهد الصعبة التى واجهتها، من أهمها مشهد المشرحة حين ذهبت لأتعرف على جثة فريدة، ومشهد اعتراف عمر بالخيانة عندما ذهبت إلى بيته لأتأكد من علاقته بفريدة، ومشهدي مع فريدة عندما جاءت إليّ لتعتذر عن ما فعلته.
6- أحمد السعدني كاد ينسحب من تصوير الحلقة الأخيرة قبل ساعات قليلة من عرضها، وذلك لأنه أصيب بحالة من الإحباط عقب تصوير القسم الأول من مشهد المواجهة معي في الحلقة الثلاثين، فالمشهد كان بالنسبة له سيئا جدا، وقرر الانسحاب دون تصوير الجزء الثاني، وكنا قبل عرض الحلقة الأخيرة بخمس أو ست ساعات فقط.
7- كدتُ أسقط في النيل وأنا أجري خلف أحمد السعدني في الجزيرة التى نصور فيها أحداث المسلسل، لأقنعه بالتراجع عن قراره، واقترحت عليه تصوير الجزء الثاني ومشاهدته، فإذا لم يعجبه فبإمكانه إعادة التصوير، وكان أحمد داوود أيضا قد أعد كلاما كثيرا لإقناعه، ودُهشت من سرعة قبول السعدني لاقتراحي، وهو ما يبين كم هو إنسان طيب.