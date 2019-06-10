المنتخب المالي مهدد بالاستبعاد من كأس أمم إفريقيا

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

منتخب مالي

قبل أيام من انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، أشارت تقارير صحفية إلى أن المنتخب المالي، مهدد بالاستبعاد من المشاركة في الحدث الكروي القاري، الذي يقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، حيث كشف موقع «Teller Report»، في تقرير له اليوم، إن مالي مهددة بالاستبعاد من البطولة بسبب عدم تسوية اتحاد الكرة في مالي، لأزمات التدخل الحكومي، والتي تسببت في عدم إقامة الدوري وتجميد النشاط الكروي بالكامل هناك منذ عامين.

وأوضح التقرير، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أرسل خطابًا للاتحاد المالي لكرة القدم، يخبره خلالها بضرورة الالتزام أثناء الجمعية العمومية التي سيعقدها الاتحاد يوم 15 يونيو الجاري، وطالب الفيفا بعدم التدخل الحكومي وإلا سيتخذ الإجراءات المتبعة حيال ذلك، بتجميد النشاط الكروي في البلاد، بالإضافة إلى عدم مشاركة