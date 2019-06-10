سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

سر العجز.. «التحرير» داخل «جناين الليمون» (صور)

قل إنتاج قرية النجاح بمحافظة البحيرة -أحد أكبر قرى مصر إنتاجا لليمون- بسبب التغيرات الجوية التي شهدتها البلاد هذا العام، ما أصاب الأشجار بأمراض أدت إلى نقص المحصول
تحرير:محمود عبد الصبور ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
أشجار الليمون في قرية النجاح
أشجار الليمون في قرية النجاح
ارتفاع كبير في أسعار الليمون لم تشهده مصر من قبل -إذ بلغ سعر الكيلو 100 جنيه في بعض الأسواق- تسبب في حالة من الجدل حول زراعة الليمون وفتح باب البحث لمعرفة أسباب قلة الإنتاج، التي أرجعها الخبراء إلى أن التقلبات الجوية وظهور مرضي "القوقع، والصمغ" هي السبب وراء "عدم طرح الليمون بكثافة كما السنوات الماضية". «التحرير» حاول معاينة الحقيقة على الأرض في «جناين الليمون»، فانتقل إلى قرية النجاح التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، التي تعتبر من كبرى القرى التي تزرع أشجار الليمون في مصر، إذ تتعدى مساحة الأرض المزروعة بالليمون فيها 20 ألف فدان.
في طريقنا بين «الجناين» لاحظنا خلو معظم الأشجار من ثمرة الليمون، إذ لا تحظى أي شجرة بأكثر من 5 حبات ليمون، على النقيض مما كان في السنوات السابقة. ظاهرة جديدة   المهندس أحمد ثابت النحال، صاحب مزرعة ليمون، قال لـ«التحرير»: "نزرع هذه الأرض منذ نصف قرن تقريبا، وفي مثل هذا الوقت
اقرأ المزيد
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم توافق على قانون نقابة المهن التعليمية

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، على موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون نقابة المهن التعليمية، مشترطا عرض مشروع القانون للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن التشريع المرتقب يخاطب جموع المعلمين، لذا يجب استطلاع رأي جميع المختصين من خلال عقد جلسات استماع، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، برئاسة سامي هاشم، الذي أكد أن اللجنة انتهت من عدد من مواد القانون وتستكمل خلال هذا الأسبوع مناقشة باقي المواد، مشيرا إلى أن التشريع لمصلحة المعلمين.
وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

الآثار تعلن عن كشف أثري من عصر رمسيس الثاني

أعلنت وزارة الآثار، اليوم الإثنين، عن كشف أثرى جديد، إذ تمكنت البعثة الأثرية المصرية العاملة بتل أثار الأبقعين بمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة من الكشف عن بقايا وحدتين معماريتين ملحقتين بحصن عسكري استخدمت كمخازن للغلال، ومبنى سكني من عصر الملك رمسيس الثاني، وذلك في أثناء أعمال البعثة بالركن الشمالي الغربي للقلعة العسكرية. وصرح الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، بأن الوحدتين المكتشفتين كاملتين، ويحيط بكل واحدة بقايا سور من الطوب اللبن مربع الشكل، يفصل بينهما فناء مستطيل الشكل.
محمد-سعفان

250 فرصة عمل بمرتب يصل إلى 4 آلاف جنيه.. اعرف الشروط

توفر شركة سياحية بالقطاع الخاص، 250 فرصة عمل، بمرتب يتراوح ما بين 2350 إلى 4 آلاف جنيه، ومن بين هذه الوظائف 150 فرصة للعمل كعضو فريق، بمرتب يتراوح ما بين 2350 إلى 2800 جنيه، بشرط ألا يزيد عمر طالب الوظيفة عن 35 عاما، وأيضا تتوفر 100 فرصة للعمل كمندوب توصيل، بمرتب يتراوح ما بين 2450 إلى 4 آلاف جنيه، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 سنة، وأن يكون لديه رخصة قيادة دراجة نارية، وذلك حسبما أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين.
عداد-الكهرباء (3)

الكهرباء: وقف العدادات الكودية للمبانى المخالفة

صرحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن آخر موعد لسداد مقياسات العدادات الكودية، نهاية يونيو الجاري، وذلك للعقارات المخالفة والعشوائية، مؤكدة أنه لن يتم العمل بهذا النظام مرة أخرى. وتعليقا على هذا القرار، قال أيمن حمزة المتحدث باسم الوزارة: "المقصود بالعدادت الكودية هو عداد يتم تركيبه للمباني المخالفة بدون اسم حتى لا يكون هناك تقنين لوضع الوحدة السكنية، ولكن برقم كودي فعشان كدا بيسموه عداد كودي، والآلية دي كان وافق مجلس الوزراء على وضعها علشان نوع التقييم الحقيقي للحيازات بعيدا عن التقديرات الجزافية".
اقرأ المزيد من الأخبار
ارتفاع-اسعار-الليمون-فى-الاسواق-تصوير-دعاء-السيد (4)

انخفاض أسعار الليمون في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الليمون تراجعا طفيفا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 10 يونيو، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 80 جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
ارتفاع-اسعار-الليمون-فى-الاسواق-تصوير-دعاء-السيد (2)

منها الليمون والدواجن.. 8 سلع رفعت التضخم خلال مايو

ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر خلال شهر مايو الماضي بنسبة بلغت نحو 1%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 311.1 نقطة، في مقابل نحو 308.1 نقطة خلال شهر أبريل 2019، وبالمقارنة بنحو 307 نقاط خلال شهر مارس السابق عليه، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو الماضي ليسجل نحو 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال شهر أبريل السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 11.5% خلال شهر أبريل من العام الماضي 2018.
ارتفاع-اسعار-الليمون-فى-الاسواق-تصوير-دعاء-السيد (8)

بـ65 جنيهًا.. «الإسكندرية» تطرح ليمون بأسعار مخفضة

دعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة وكيل الوزارة محمد سعد الله، المواطنين إلى عدم الانزعاج أو القلق من أزمة ارتفاع أسعار الليمون، موضحًا أن الأسعار ستنخفض تباعا وبدأت اعتبارا من أمس الأحد حيث تراجع سعر كيلو الليمون بعد أن قفز إلى 100 جنيه خلال أيام عيد الفطر المبارك وتراجعت إلى 85 جنيها ثم 80 جنيها إلى أن بلغ السعر الرسمي داخل الوكالة بالحضرة إلى 65 جنيها، وسط توقعات أن تتراجع الأسعار تباعا إلى أن تصل إلى معدلاتها الطبيعية خلال المرحلة المقبلة.
ارتفاع-اسعار-الليمون-فى-الاسواق-تصوير-دعاء-السيد (6)

الفلاحين: هؤلاء وراء ارتفاع سعر الليمون

قال النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، اليوم الأحد، إن أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار محصول الليمون، الذي وصل سعر الكيلو فى بعض المناطق إلى ما يقرب من 100 جنيه، هم أبناء الذوات والأغنياء في مصر، وذلك نظرًا لاستخدامه بكثافة خلال فصل الصيف. وأضاف أبو اللوز في تصريحاته لـ«التحرير»، أن الأغنياء في مصر هم من يُقبلون على شراء محصول الليمون خاصة بعد ارتفاع أسعاره قائلًا: «بيشتروه الأغنيا إللي معاهم فلوس علشان يطري على قلوبهم من الحر ودرجة حرارة الصيف».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org