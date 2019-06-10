سر العجز.. «التحرير» داخل «جناين الليمون» (صور)

قل إنتاج قرية النجاح بمحافظة البحيرة -أحد أكبر قرى مصر إنتاجا لليمون- بسبب التغيرات الجوية التي شهدتها البلاد هذا العام، ما أصاب الأشجار بأمراض أدت إلى نقص المحصول
ارتفاع كبير في أسعار الليمون لم تشهده مصر من قبل -إذ بلغ سعر الكيلو 100 جنيه في بعض الأسواق- تسبب في حالة من الجدل حول زراعة الليمون وفتح باب البحث لمعرفة أسباب قلة الإنتاج، التي أرجعها الخبراء إلى أن التقلبات الجوية وظهور مرضي "القوقع، والصمغ" هي السبب وراء "عدم طرح الليمون بكثافة كما السنوات الماضية".
«التحرير» حاول معاينة الحقيقة على الأرض في «جناين الليمون»، فانتقل إلى قرية النجاح التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، التي تعتبر من كبرى القرى التي تزرع أشجار الليمون في مصر، إذ تتعدى مساحة الأرض المزروعة بالليمون فيها 20 ألف فدان.
في طريقنا بين «الجناين» لاحظنا خلو معظم الأشجار من ثمرة الليمون، إذ لا تحظى أي شجرة بأكثر من 5 حبات ليمون، على النقيض مما كان في السنوات السابقة.
ظاهرة جديدة
المهندس أحمد ثابت النحال، صاحب مزرعة ليمون، قال لـ«التحرير»: "نزرع هذه الأرض منذ نصف قرن تقريبا، وفي مثل هذا الوقت
في طريقنا بين «الجناين» لاحظنا خلو معظم الأشجار من ثمرة الليمون، إذ لا تحظى أي شجرة بأكثر من 5 حبات ليمون، على النقيض مما كان في السنوات السابقة.
ظاهرة جديدة
المهندس أحمد ثابت النحال، صاحب مزرعة ليمون، قال لـ«التحرير»: "نزرع هذه الأرض منذ نصف قرن تقريبا، وفي مثل هذا الوقت من كل عام كنا نحمّل الليمون في سيارات كبيرة لكثافته على الأشجار، وهذا العام لا يوجد محصول"، مؤكدا أن "هذه الظاهرة لم تقابله منذ أن قام بزراعة الليمون قبل 50 عاما".
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وأرجع "النحال" السبب إلى البرودة والرطوبة العالية والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد في شهر مارس الماضي، ما أدى إلى تأخر موعد نمو الليمون، الذي محدد له أول شهر يوليو، مؤكدا أن "هذا الشهر أتت موجة حر عالية جدا «نزّلت» باقي الزهر على الأرض.. "الأشجار لن تطرح ليمون قبل منتصف أغسطس المقبل".
وعن وصول الليمون لـ100 جنيه في بعض الأسواق، أرجع "النحال" ارتفاع أسعار الليمون لعدة عوامل، وهي عدم توافره في المزارع وأصبح يباع عن طريق العرض والطلب، إذ يخرج من المزرعة بسعر 35 جنيها، ونتيجة لوجود حلقات في البيع من تاجر لآخر، فيصل بعض المناطق ويباع بـ70 جنيها أو 80 جنيها، حتى وصل سعره لهذه الدرجة التي رأى أنها قد تنتهي خلال شهر تقريبا بعد حصاد الليمون الصيفى، مشيرا إلى أن سعر الليمون سيصل لـ3 أو 4 جنيهات مرة أخرى.
القوقع.. مصّاص الليمون
المهندس الزراعي أحمد فتحي السعدي، أوضح لـ«التحرير» أن من أسباب انخفاض محصول الليمون في المزارع هو كثرة القواقع المنتشرة بشكل كبير على الأشجار، مشيرا إلى أنها تأتي مع مياه الري وتمتص الورق والزهور حتى تقضي عليها وتدمرها تماما.
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وأكد أن سعر الليمون في السابق كان يخرج من المزرعة بـ3 جنيهات وقت توافره في المزرعة، أما الآن فنقوم بعلاج الأشجار، ومع ذلك لا يوجد محصول، وارتفعت تكلفة المحصول، وما زلنا نقاوم بالتسميد والري للوصول للمنتج المطلوب.
الفلاح.. الخاسر الأكبر
محمود عويس فتحي "مزارع"، قال إن هناك مشكلة تواجههم هذا العام، وهي عدم الطرح، وأرجع أسبابه إلى مرض "الصمغ" الذي أكد أنه لا يوجد له علاج حتى الآن، مشددا على أن الخاسر الأكبر في هذه المشكلة هو الفلاح.
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وهو ما أكده "النحال"، قائلا: "المظلوم الوحيد في الزراعة هو الفلاح، حيث إننا نخرج كيلو الخوخ من المزرعة بـ2 جنيه ويبيعه التاجر بـ10 جنيهات، والمشمش بـ4 جنيهات ويبيعه التاجر بـ15 جنيها، فالكسبان الوحيد هو ما بعد المزارع، لأن المحصول يحتاج إلى سماد ورش وإلى مصاريف عالية".
وطالب صاحب أحد أقدم مزارع الليمون في قرية النجاح، المسئولين بالوقوف بجانب الفلاح: "بنزرع المحصول ومانعرفش نبيعه.. نحتاج وقفة من الإرشاد الزراعى وجميع الأجهزة الزراعية في الدولة، وأيضا نريد من وزير الزراعة أن ينظر إلينا ويساعدنا".
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