جريمة

جريمة هزت القاهرة.. شقيقان يقتلان سائقا ويحرقان جثته

تحرير:يونس محمد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
أرشيفية
أرشيفية
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، في كشف لغز مقتل سائق داخل سيارة ميكروباص عقب حرقها وهو بداخلها، وتبين أن شقيقين وراء الواقعة، بعدما أجبرهم والدهما على الاعتذار لزوجة المجني عليه، مما أثار حفيظتهما فقررا الانتقام من زوجها. بدأت الأحداث بتلقي قسم شرطة الشروق، بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة أجرة "ميكروباص" بطريق (مصر / الإسماعيلية) الصحراوى دائرة القسم، حال توقفها بجانب الطريق، على الفور تم انتقال قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من إخماد الحريق، وعثُر بداخل السيارة على جثة متفحمة لأحد الأشخاص مجهول الهوية.
وتبين من التحريات أن زوجة المجني عليه قامت بتحرير محضر بالقسم لخروجه للعمل على السيارة من مسكنهما وعدم عودته، واتهمت شخصين، أحدهما ميكانيكى 29 سنة، والثانى شقيق الأول حلاق، وذلك لسابقة حدوث مشادة كلامية بينهما وزوجة المجنى عليه حال وجودهم بموقف سيارات الأجرة. أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب
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مجلس-الدولة

«الإدارية العليا»: الخطأ المادي بالأحكام لا يبطلها

للتوضيح واختصارًا على المواطنين المتقاضين، أرست الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة الإدراية العليا، برئاسة المستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا هاما، مفاده أن الخطأ المادي الوارد في حكم المحكمة، لا يستقيم ولا يصلح سبباً قانونياً ولا سندا ببطلان الحكم، بمعنى أن محكمة القضاء الإداري ليست محكمة موضوع تناقش موضوع النزاع وتعقب عليه وعلى أسبابه، وإنما يرتكز دورها على التصدي للحالات التى يفتقد فيها الحكم أركانه وينطوي على إنكار للعدالة، وفى حالة وجود خطأ مادي فى الحكم ينبغى الرجوع للمحكمة التى أصدرته لتصحيح الخطأ.
جثة

مصرع طالبة في «طب» المنصورة بسبب جرعة مسكنات زائدة

لفظت طالبة بالفرقة السادسة في كلية الطب بجامعة المنصورة، تدعى "إسراء. ح" أنفاسها الأخيرة فجر اليوم الإثنين، على أثر تناولها جرعة زائدة من المسكنات للتخلص من إصابتها بنوبة قلق وخوف من الرسوب في الامتحانات، ولتتمكن من استذكار دروسها. تحول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء للطالبة، وطالب زملاؤها الطلاب بإعادة النظر في منظومة الامتحانات وطريقة تقييم المستوى الدراسي للطلاب، والتصدي لظاهرة رهبة الامتحانات والخوف من الرسوب أو اجتياز الاختبار بتقدير أقل.
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سلف ودين.. ذبح طليقته لسرقتها إيصالات أمانة بتوقيعه

مأساة أسرية مركبة، قوامها مطلقين كلاهما له سجل جنائي بسوابق ضرب وتعد على آخرين، وحينما لم تستقم حياتهما انفصلا، لكن الكيد والخلافات بينهما استمرت فى المحاكم لفترات طويلة، إذ تبين أن الزوج اشترى سيارة أجرة، وسدد أقساطها، وأخذ إيصالات أمانة على بياض كان حررها على نفسه خلال سداد ثمن السيارة، لكنه فوجئ بمطلقته سرقت تلك الإيصالات، وبدأت فى مقاضاته باستخدامها أمام المحكمة، وهو ما دفعه لمعاتبتها، فنشبت مشاجرة بينهما نحر خلالها عنقها بسكين، لكن إصابتها لم تودِ بحياتها حتى الآن، فيما تم ضبط الزوج.
هيروين

ضبط عاطل بكيلو هيروين خام وسلاح آلي في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على عاطل بحوزته سلاح آلي وكيلو هيروين خام بدائرة مركز الخانكة. إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ضبط "سعيد ع ح - 34 عاما - عاطل ومقيم سرياقوس دائرة مركز الخانكة وسبق اتهامه في قضية مخدرات- حال استقلاله سيارة ملاكى وبحوزته سلاح ناري بندقية آلية مطموسة الأرقام بخزينتها 10 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين الخام تزن حوالي كيلوجرام ومبلغ من المال.
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6 سيارات إطفاء تسيطر على حريقين بالقاهرة والجيزة

سيطرت الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، على حريقين داخل مخزن وشقة بمنطقتي المطرية بالقاهرة وإمبابة بالجيزة، بعدما دفعت بـ6 سيارات إطفاء وتمكنت من إخماد الحريقين دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح، وانتقل رجال المباحث لموقع الحريقين، وبإخطار النيابة العامة أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريقين. كانت عقارب الساعة تقترب من السابعة صباحاً، عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من المواطنين يفيد بنشوب حريق فى أحد المخازن فى منطقة المطرية.
حريق-دمياط (3)

6 سيارات إطفاء لمكافحة حريق شقتين بالجيزة والقاهرة

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، صباح اليوم الأحد، بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريقين بمنطقتي عين شمس بالقاهرة، والصف بالجيزة، ونجحوا فى السيطرة على الحريقين دون خسائر فى الأرواح أو إصابات بشرية، وتم انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسبابهما وانتقل فريق من النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، فى البداية تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم عين شمس، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
جثة

كشف لغز ذبح سائق السلام داخل شقته| والصديق كلمة السر

عقب عدة أيام من البحث والتحري وجمع المعلومات وانتشار رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات من موقع الحادث، نجحت، اليوم الإثنين، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف لغز العثور على جثة سائق مذبوح داخل شقته بمنطقة السلام، وتبين أن صديقه وراء الواقعة، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما في أثناء جلوسهما في شقة المجني عليه، ما دفع المتهم للتعدي عليه بسكين ومزق جسده وفر هاربا عقب الحادث، وباتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة وعقب مباشرة التحقيقات، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
السيطرة على حريق في شقة سكنية

6 سيارات في مهمة السيطرة على حريق شقتين

كافح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، النيران داخل شقتين بمنطقتي عين شمس فى القاهرة والصف فى الجيزة، بعدما تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، ولم يسفر الحريقان عن مصابين أو خسائر فى الأرواح، وانتقل رجال المباحث لموقعي الحريقين للمعاينة وعمل التحريات والوقوف على أسبابهما واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات، إذ كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة صباحًا عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا من أحد الأهالي يفيد اندلاع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الصف بالجيزة.
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