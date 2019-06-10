جريمة هزت القاهرة.. شقيقان يقتلان سائقا ويحرقان جثته
تحرير:يونس محمد
١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
أرشيفية
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، في كشف لغز مقتل سائق داخل سيارة ميكروباص عقب حرقها وهو بداخلها، وتبين أن شقيقين وراء الواقعة، بعدما أجبرهم والدهما على الاعتذار لزوجة المجني عليه، مما أثار حفيظتهما فقررا الانتقام من زوجها.
بدأت الأحداث بتلقي قسم شرطة الشروق، بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة أجرة "ميكروباص" بطريق (مصر / الإسماعيلية) الصحراوى دائرة القسم، حال توقفها بجانب الطريق، على الفور تم انتقال قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من إخماد الحريق، وعثُر بداخل السيارة على جثة متفحمة لأحد الأشخاص مجهول الهوية.
وتبين من التحريات أن زوجة المجني عليه قامت بتحرير محضر بالقسم لخروجه للعمل على السيارة من مسكنهما وعدم عودته، واتهمت شخصين، أحدهما ميكانيكى 29 سنة، والثانى شقيق الأول حلاق، وذلك لسابقة حدوث مشادة كلامية بينهما وزوجة المجنى عليه حال وجودهم بموقف سيارات الأجرة.
أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب
وتبين من التحريات أن زوجة المجني عليه قامت بتحرير محضر بالقسم لخروجه للعمل على السيارة من مسكنهما وعدم عودته، واتهمت شخصين، أحدهما ميكانيكى 29 سنة، والثانى شقيق الأول حلاق، وذلك لسابقة حدوث مشادة كلامية بينهما وزوجة المجنى عليه حال وجودهم بموقف سيارات الأجرة.
أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهما اتفاقه مع شقيقه على التخلص من المجنى عليه، بعدما أجبرهما والدهما على الاعتذار لزوجة المجنى عليه، فقاما بالتقابل معه بزعم التصالح، وقام أحدهما بقيادة السيارة وتوجها لمكان العثور، وعقب وصولهم قام بطعن المجنى عليه بـ"مطواة" في الصدر فتوفي المجني عليه، ووضعا الجثة داخل جوال وأغلقا عليه السيارة، وقاما بسكب سائل البنزين وإضرام النيران بالسيارة ولاذا بالفرار.
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