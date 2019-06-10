جريمة هزت القاهرة.. شقيقان يقتلان سائقا ويحرقان جثته

تحرير:يونس محمد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، في كشف لغز مقتل سائق داخل سيارة ميكروباص عقب حرقها وهو بداخلها، وتبين أن شقيقين وراء الواقعة، بعدما أجبرهم والدهما على الاعتذار لزوجة المجني عليه، مما أثار حفيظتهما فقررا الانتقام من زوجها. بدأت الأحداث بتلقي قسم شرطة الشروق، بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة أجرة "ميكروباص" بطريق (مصر / الإسماعيلية) الصحراوى دائرة القسم، حال توقفها بجانب الطريق، على الفور تم انتقال قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من إخماد الحريق، وعثُر بداخل السيارة على جثة متفحمة لأحد الأشخاص مجهول الهوية.

وتبين من التحريات أن زوجة المجني عليه قامت بتحرير محضر بالقسم لخروجه للعمل على السيارة من مسكنهما وعدم عودته، واتهمت شخصين، أحدهما ميكانيكى 29 سنة، والثانى شقيق الأول حلاق، وذلك لسابقة حدوث مشادة كلامية بينهما وزوجة المجنى عليه حال وجودهم بموقف سيارات الأجرة. أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب