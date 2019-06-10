رياضة

انخفاض قيمة نيمار بقرابة 100 مليون يورو

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
نيمار
نيمار
يتداول اسم نيمار في المواسم الأخيرة في الكثير من الصحف العالمية بسبب تصرفاته المثيرة للجدل والإصابات التي يتعرض لها، بصورة أكبر من تداول اسمه لما يقوم به داخل أرض الملعب، حيث عانى النجم البرازيلي في الآونة الأخيرة من الكثير من الصراعات مع زملائه في باريس سان جيرمان، كما يعاني من الكثير من المشكلات البدنية والأزمات الشخصية، آخرها اتهامه في قضية اغتصاب، وأتت إصابته الأخيرة في الكاحل لتحرمه من المشاركة في كوبا أمريكا هذا الشهر، ما دفع الكثير من الرعاة لإعادة التفكير في مركز النجم البرازيلي. وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وقررت شركة "ماستركارد" إزالة نيمار من الإعلانات الخاصة بها، ومن المنتظر أن تقبل شركتا نايكي وريد بول على نفس الأمر. ومن منظور كرة القدم، يخشى باريس سان جيرمان أن تنخفض قيمة نيمار، بعدما تعاقد معه الفريق الفرنسي مقابل 222 مليون يورو من برشلونة في عام 2017. ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، شارك نيمار
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اعضاء-مجلس-اتحاد-الكرة

إلغاء اجتماع الجبلاية.. واستكمال الدوري بعد إفريقيا

كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إلغاء اجتماع المجلس اليوم الإثنين، بشان أزمة الدوري، حيث من المقرر أن يعقد مجلس الجبلاية اجتماعا تكميليا، اليوم؛ للوصول إلى حل نهائي والرد على جميع النقاط التي وردت فى خطاب النادي الأهلى، وذلك بعد تأجيل بيان مجلس الجبلاية إلى اليوم، إذ قال أبو ريدة في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسته مع أشرف صبحي وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد جلسة، الإثنين، ويعلن بعدها الحل النهائي للأزمة الخاصة بموعد إقامة مباريات الدوري.
محمود-الجوهرى (2)

ميدو: «كنت بسمع من حسام حسن عن الجوهري»

أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، أنه سيسعى لتقديم وجوه جديدة في الفترة المقبلة مع الفريق الفيومي. وقال ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه بأحد الفنادق بالتجمع الخامس: "في تجربتى الجديدة مع المقاصة سأسعي لتقديم لاعبين شباب كما فعلت من قبل مع الإسماعيلي والزمالك ووادي دجلة، والحمد لله أنا أكثر المدربين الذين قاموا بتصعيد لاعبين شباب في كل الفرق التي قمت بتدريبها، والآن هم لاعبون مميزون؛ مثل يوسف إبراهيم أوباما، وياسر إبراهيم، ومصطفى فتحي، ومحمود مرعي، ومحمد هلال، ومحمد عبد العاطى، وكثيرين أيضا".
الزمالك وسموحة (16)

ميدو يرفع راية التحدي أمام الزمالك مبكرًا

أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، أن هدفه الفوز على الزملك في بطولة كأس مصر، وقال ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "نحن محظوظون أننا مازلنا في بطولة كأس مصر، وسنحاول تخطى الزمالك، ولابد أن أشكر طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق، لأن المقاصة تتواجد في دور الـ8 من كأس مصر، والناس تعرف إني زملكاوي ولكن سنتخطاهم في كأس مصر، لا توجد مباراة لعبتها إلا من أجل المكسب، وأمام الزمالك والأهلي وسننافس بشكل كبير الموسم المقبل على المربع الذهبي".
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ميسى

ميسي يتمسك بحلم التتويج مع الأرجنتين

تطرق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لطموحاته رفقة منتخب بلاده قبل انطلاق كوبا أمريكا هذا الشهر، معربًا عن أمله في التتويج بلقب ما رفقة راقصي التانجو، قائلًا لشبكة "فوكس سبورتس" في الأرجنتين: "عندما يأتي اليوم الذي لا أشعر خلاله بالاستمتاع، سأتوقف عن اللعب، أما الآن فأنا أحب التدرب وخوض المباريات، وأتمتع بنفس الشغف الذي كان لدي في صغري، أرغب في الاعتزال بعد الفوز بشيء ما مع الأرجنتين، أنا عضو آخر في المنتخب الوطني، هذا ما قلته للمدرب عند وصولي"، وعن مباراة ليفربول قال: "كانت تراجيدية، ارتكبنا أخطاء حمقاء، وتفوقوا علينا من حيث الرغبة والالتزام".
برشلونة ومانشستر يونايتد (1)

نهائي الكأس.. برشلونة يبحث عن لقبه المفضل ضد فالنسيا

يحتضن ملعب بينتو فيامارين، معقل ريال بيتيس، اليوم السبت، نهائي النسخة رقم 117 من كأس ملك إسبانيا، وذلك عندما يواجه برشلونة حامل اللقب، نظيره فالنسيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً. ويملك برشلونة تاريخًا كبيرًا مع تلك البطولة، إذ يحمل الرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بلقبها بواقع 30 مرة، آخرها الموسم الماضي، وحل العملاق الكتالوني في مركز الوصافة 10 مرات من قبل، آخرها في عام 2014 أمام ريال مدريد، وبدوره توج فالنسيا باللقب 7 مرات آخرها عام 2008، وحل وصيفًا 9 مرات، آخرها في عام 1995، أمام ديبورتيفو لاكورونيا.
ميسي‎

للمرة السادسة.. ميسي يتوج بالحذاء الذهبي

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وسجل ميسي هذا الموسم 36 هدفًا في 34 مباراة خاضها في الدوري الإسباني، ليتفوق على أقرب ملاحقيه النجم الفرنسي لفريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بثلاثة أهداف، وكان لزامًا على مبابي تسجيل 5 أهداف أمام ريمس، أمس، في الدوري الفرنسي لتخطي ميسي، إلا أنه لم يسجل سوى هدف وحيد في خسارة فريقه بنتيجة 3-1، ليتوج ميسي بالحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، وللمرة الـ11 على التوالي يتوج بالجائزة لاعب من الدوري الإسباني.
ميسي

ميسي يتحدث عن عار الأنفيلد واستمرار فالفيردي

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، أن خسارة فريقه من ليفربول كانت أصعب من فقدان لقب كأس العالم 2014 أمام المنتخب الألماني والتي استضافتها البرازيل، وأضاف قائد برشلونة في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فالنسيا في إطار نهائي كأس الملك :"الخسارة في آنفيلد كانت أصعب بالنسبة لي من خسارة لقب كأس العالم في 2014، الهزيمة من ليفربول كانت بالنسبة لي ضربة قاسية، وكان من الصعب تخطي هذه الهزيمة وهذا ما ظهر في المباريات التالية بالدوري إلا أننا الآن في نهائي الكأس".
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