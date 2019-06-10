انخفاض قيمة نيمار بقرابة 100 مليون يورو

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

نيمار

يتداول اسم نيمار في المواسم الأخيرة في الكثير من الصحف العالمية بسبب تصرفاته المثيرة للجدل والإصابات التي يتعرض لها، بصورة أكبر من تداول اسمه لما يقوم به داخل أرض الملعب، حيث عانى النجم البرازيلي في الآونة الأخيرة من الكثير من الصراعات مع زملائه في باريس سان جيرمان، كما يعاني من الكثير من المشكلات البدنية والأزمات الشخصية، آخرها اتهامه في قضية اغتصاب، وأتت إصابته الأخيرة في الكاحل لتحرمه من المشاركة في كوبا أمريكا هذا الشهر، ما دفع الكثير من الرعاة لإعادة التفكير في مركز النجم البرازيلي. وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقررت شركة "ماستركارد" إزالة نيمار من الإعلانات الخاصة بها، ومن المنتظر أن تقبل شركتا نايكي وريد بول على نفس الأمر. ومن منظور كرة القدم، يخشى باريس سان جيرمان أن تنخفض قيمة نيمار، بعدما تعاقد معه الفريق الفرنسي مقابل 222 مليون يورو من برشلونة في عام 2017. ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، شارك نيمار