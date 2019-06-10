ميدو: لم أفكر كثيرًا في عرض المقاصة لهذا السبب

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

أحمد حسام «ميدو»

تغنى أحمد حسام «ميدو»، المدير الفنى الجديد لنادي مصر للمقاصة، بإدارة النادي الفيومي، وقال ميدو خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه: "أشكر اللواء محمد عبد السلام على التقدير لي، وأود أن أقول إن المقاصة من الأندية التى لديها استقرار إداري كبير ليس في مصر فقط بل في الشرق الأوسط، كما يتميزون أيضا بالصبر على المدرب حتى يقوم بكل ما يملك، وأنا لم أفكر كثيرا في تولي تدريب الفريق، ولديّ 4 تجارب تدريبية من قبل مع الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة والوحدة السعودي، وتجربتى مع المقاصة هي الخامسة".

وأردف مدرب مصر للمقاصة الجديد: "لا بد أن أقول إن ما ينقصني في الفرق التي أقوم بتدريبها هو أنى أستمر مع الفريق لفترة لا تقل عن موسمين، لذلك فأنا لم أفكر كثيرا في عرض مصر للمقاصة لأنه فريق لديه استقرار إداري". وواصل نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق: "مصر للمقاصة من الفرق القليلة في مصر التي منذ