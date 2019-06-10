وزير النقل: تطوير السكة الحديد يبدأ من الورش

تحرير:صديق العيسوي ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

وزير النقل كامل الوزير

عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا مع العاملين بورش صيانة الجرارات "آيرماس" بالسبتية، المتخصصة في أعمال الصيانة للجرارات، وذلك خلال جولته بورش آيرماس، لمتابعة أعمال صيانة الجرارات لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد، مؤكدا أنه منذ بداية توليه حقيبة النقل أوضح أن العمل سيكون على مدار الساعة، لتطوير قطاع السكك الحديدية وتطوير الورش كبداية لتطوير السكة الحديد، باعتبار أن هذا القطاع من أهم قطاعات النقل، لتصبح هيئة السكك الحديدية في مقدمة هيئات الدولة التي تساهم في التنمية الشاملة للدولة.

وأشار الوزير إلى أن أول زياراته وجولاته، كانت لورش آيرماس وبعدها لباقي ورش السكك الحديدية، باعتبارها نقطة الانطلاقة الحقيقة لإصلاح منظومة السكك الحديدية، مضيفا أن كافة العاملين والمهندسين يجب أن يعملوا على مدار الساعة لزيادة الإنتاج، بهدف زيادة عمرات موتورات الجر من 125 موتور، والجرارات أكثر من 15 جرار