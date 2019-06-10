وزير النقل: تطوير السكة الحديد يبدأ من الورش
تحرير:صديق العيسوي
١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م
وزير النقل كامل الوزير
عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا مع العاملين بورش صيانة الجرارات "آيرماس" بالسبتية، المتخصصة في أعمال الصيانة للجرارات، وذلك خلال جولته بورش آيرماس، لمتابعة أعمال صيانة الجرارات لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد، مؤكدا أنه منذ بداية توليه حقيبة النقل أوضح أن العمل سيكون على مدار الساعة، لتطوير قطاع السكك الحديدية وتطوير الورش كبداية لتطوير السكة الحديد، باعتبار أن هذا القطاع من أهم قطاعات النقل، لتصبح هيئة السكك الحديدية في مقدمة هيئات الدولة التي تساهم في التنمية الشاملة للدولة.
وأشار الوزير إلى أن أول زياراته وجولاته، كانت لورش آيرماس وبعدها لباقي ورش السكك الحديدية، باعتبارها نقطة الانطلاقة الحقيقة لإصلاح منظومة السكك الحديدية، مضيفا أن كافة العاملين والمهندسين يجب أن يعملوا على مدار الساعة لزيادة الإنتاج، بهدف زيادة عمرات موتورات الجر من 125 موتور، والجرارات أكثر من 15 جرار
وأشار الوزير إلى أن أول زياراته وجولاته، كانت لورش آيرماس وبعدها لباقي ورش السكك الحديدية، باعتبارها نقطة الانطلاقة الحقيقة لإصلاح منظومة السكك الحديدية، مضيفا أن كافة العاملين والمهندسين يجب أن يعملوا على مدار الساعة لزيادة الإنتاج، بهدف زيادة عمرات موتورات الجر من 125 موتور، والجرارات أكثر من 15 جرار عمرة رئيسية، فالهدف مضاعفة الإنتاج.
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وبالنسبة لقطع الغيار، أوضح أنه يتم توفير قطع الغيار اللازمة لكافة أعمال صيانة وعمرات الجرارات، لافتا إلى أنه شدد على أن هذه القطع لا بد أن تكون أصلية ومن المصانع المنتجة للجرارات، ويتم شرائها عن طريق لجنة متخصصة تضم قانونيا وأقدم عامل ومهندسا، وفور ورود تقرير الورش الخاصة باحتياجاتها من الأجهزة والمعدات لتطوير الورش، سيتم توفيرها فورا وسيتم زيادة عدد الورش بآيرماس لزيادة الإنتاجية ومضاعفاتها، مما يكون له الأثر على زيادة الأرباح الفعلية للعاملين بالورش، مؤكدا أن الأرباح يجب أن تكون ناتجة من زيادة الإنتاجية وزيادة فعلية لإيرادات الشركة.
وفيما يتعلق بنظام الحوافز للعاملين بالورش، ذكر وزير النقل أنه كلف رئيس هيئة السكك الحديد بتشكيل لجنة تضع نظام الحوافز، مع تحقيق العدالة والشفافية فى التوزيع، طبقا لأداء كل عامل وكل ورشة وزيادة المتميزينعن أقرانهم، لافتا إلى أن المرتب حق للعامل لا يمكن المساس به، بينما الحوافز والأرباح مرتبطة بالإنتاج، والحكومة تقف مع قطاع النقل بكل الدعم والإمكانيات من أجل النهوض بهذا المرفق لتقديم أفضل الخدمات.
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