انخفاض جديد في سعر الدولار بالبنوك.. وCIB أقل سعر

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.77 جنيه للبيع، و16.67 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 5 قروش ليسجل 16.78 جنيه للبيع، و16.68 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء.

وتراجع سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، والبنك المصري الخليجي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء. كما انخفض سعر الدولار في المصرف المتحد