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انخفاض جديد في سعر الدولار بالبنوك.. وCIB أقل سعر

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م
الدولار
الدولار
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.77 جنيه للبيع، و16.67 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 5 قروش ليسجل 16.78 جنيه للبيع، و16.68 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء.
وتراجع سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، والبنك المصري الخليجي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء. كما انخفض سعر الدولار في المصرف المتحد
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هشام-توفيق (3)

تدشين خط ملاحي من السخنة إلى شرق إفريقيا في أكتوبر

قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إن وزارته ستنظم مؤتمرا للمتعاملين في التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين في كل المجالات في 2 يوليو المقبل، سيتم خلاله الإعلان عن توفير خط ملاحي منتظم من ميناء العين السخنة إلى شرق إفريقيا بسعر منافس بدءا من أكتوبر المقبل على أن تكتمل باقي خدمات الجسر في أبريل 2020. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلي الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية، في إطار الإعداد للمؤتمر الذي تنظمه الوزارة والشركة القابضة للنقل البحري في 2 يوليو، تحت عنوان "جسور التجارة الخارجية.. شرق ووسط إفريقيا".
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انخفاض أسعار الليمون في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الليمون تراجعا طفيفا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 10 يونيو، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 80 جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
ارتفاع-اسعار-الليمون-فى-الاسواق-تصوير-دعاء-السيد (2)

منها الليمون والدواجن.. 8 سلع رفعت التضخم خلال مايو

ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر خلال شهر مايو الماضي بنسبة بلغت نحو 1%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 311.1 نقطة، في مقابل نحو 308.1 نقطة خلال شهر أبريل 2019، وبالمقارنة بنحو 307 نقاط خلال شهر مارس السابق عليه، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو الماضي ليسجل نحو 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال شهر أبريل السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 11.5% خلال شهر أبريل من العام الماضي 2018.
البنك-المركزى

المركزي يطرح أذون وسندات خزانة بـ16.75 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي اليوم، الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو16.75 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه لآجال 91 و273 يوما، كما سيتم طرح أيضا سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات. ومن المقرر أيضا أن يطرح البنك المركزي أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 715 مليون دولار لأجل 364 يوما.
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دولارات

تراجع جديد لسعر الدولار في البنوك.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.84 جنيه للبيع، و16.74 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.84 جنيه للبيع، و16.74 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصر، وبنك مصر بواقع قرش واحد فقط، ليسجل نحو 16.89 جنيه للبيع، و16.79 جنيه للشراء.
دولارات

هبوط جديد لسعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من قرشين في أقل من ساعة واحدة. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.93 جنيه للبيع، و16.83 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.94 جنيه للبيع، و16.84 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.06 جنيه للبيع، و17.96 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك البركة بواقع قرش واحد فقط أيضا ليسجل نحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء، بينما بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.97 جنيه، ونحو 17.07 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
دولارات

الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني، بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين، ليسجل نحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش، ليسجل نحو 17.08 جنيه للبيع، و16.98 جنيه للشراء.
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