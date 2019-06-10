جريمة

«الإدارية العليا»: الخطأ المادي بالأحكام لا يبطلها

تحرير:سماح عوض الله ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
مجلس الدولة- أرشيفية
مجلس الدولة- أرشيفية
للتوضيح واختصارًا على المواطنين المتقاضين، أرست الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة الإدراية العليا، برئاسة المستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا هاما، مفاده أن الخطأ المادي الوارد في حكم المحكمة، لا يستقيم ولا يصلح سبباً قانونياً ولا سندا ببطلان الحكم، بمعنى أن محكمة القضاء الإداري ليست محكمة موضوع تناقش موضوع النزاع وتعقب عليه وعلى أسبابه، وإنما يرتكز دورها على التصدي للحالات التى يفتقد فيها الحكم أركانه وينطوي على إنكار للعدالة، وفى حالة وجود خطأ مادي فى الحكم ينبغى الرجوع للمحكمة التى أصدرته لتصحيح الخطأ.
 شرحت المحكمة الإدارية فى أسباب مبدأها القانوني، أن دعوى "البطلان" الهادفة للطعن على قرارات إدارية، المقصد منها مواجهة الحالات التي يفقد فيها الحكم أحد أركانه وينطوى على إنكار للعدالة، وليست طريق طعن موضوعي يستعاد من خلاله مناقشة موضوع النزاع أو التعقيب على ما ورد بالحكم من أسباب موضوعية تندرج
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النقض تنقذ متهما من الإعدام في «اقتحام كرداسة»

قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، بقبول الطعن المقدم من أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام مركز كرداسة» وقضت باستبدال حكم الإعدام الصادر بحقه بالسجن المؤبد، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بالتجمهر بغرض تنفيذ أعمال إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع فيه، حيث إنهم بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل ضباط وأفراد قوة شرطة مركز كرداسة انتقاما لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
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جريمة هزت القاهرة.. شقيقان يقتلان سائقا ويحرقان جثته

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، في كشف لغز مقتل سائق داخل سيارة ميكروباص عقب حرقها وهو بداخلها، وتبين أن شقيقين وراء الواقعة، بعدما أجبرهم والدهما على الاعتذار لزوجة المجني عليه، مما أثار حفيظتهما فقررا الانتقام من زوجها. بدأت الأحداث بتلقي قسم شرطة الشروق، بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة أجرة "ميكروباص" بطريق (مصر / الإسماعيلية) الصحراوى دائرة القسم، حال توقفها بجانب الطريق، على الفور تم انتقال قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من إخماد الحريق، وعثُر بداخل السيارة على جثة متفحمة لأحد الأشخاص مجهول الهوية.
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مصرع طالبة في «طب» المنصورة بسبب جرعة مسكنات زائدة

لفظت طالبة بالفرقة السادسة في كلية الطب بجامعة المنصورة، تدعى "إسراء. ح" أنفاسها الأخيرة فجر اليوم الإثنين، على أثر تناولها جرعة زائدة من المسكنات للتخلص من إصابتها بنوبة قلق وخوف من الرسوب في الامتحانات، ولتتمكن من استذكار دروسها. تحول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء للطالبة، وطالب زملاؤها الطلاب بإعادة النظر في منظومة الامتحانات وطريقة تقييم المستوى الدراسي للطلاب، والتصدي لظاهرة رهبة الامتحانات والخوف من الرسوب أو اجتياز الاختبار بتقدير أقل.
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سلف ودين.. ذبح طليقته لسرقتها إيصالات أمانة بتوقيعه

مأساة أسرية مركبة، قوامها مطلقين كلاهما له سجل جنائي بسوابق ضرب وتعد على آخرين، وحينما لم تستقم حياتهما انفصلا، لكن الكيد والخلافات بينهما استمرت فى المحاكم لفترات طويلة، إذ تبين أن الزوج اشترى سيارة أجرة، وسدد أقساطها، وأخذ إيصالات أمانة على بياض كان حررها على نفسه خلال سداد ثمن السيارة، لكنه فوجئ بمطلقته سرقت تلك الإيصالات، وبدأت فى مقاضاته باستخدامها أمام المحكمة، وهو ما دفعه لمعاتبتها، فنشبت مشاجرة بينهما نحر خلالها عنقها بسكين، لكن إصابتها لم تودِ بحياتها حتى الآن، فيما تم ضبط الزوج.
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«الإدارية» ترد أرض الأمير مصطفى عبد المنان للأوقاف

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة، اليوم الخميس، بتأييد قرار وزارة الأوقاف بسحب أرض تابعة للأوقاف من ملكية شخص تملّكها بنظام التقادم، ورفض الطعن على القرار بحكم نهائي، وذلك لكون الأرض وقفا خيريا، تحكمها اعتبارات قانونية خاصة، وهى الوقف الخيري للأمير مصطفى بن عبد المنان، ومساحته 76 فدانًا بناحية رأس البر، والتي تقع ضمن مساحة إجمالية قدرها 421000 فدان موزعة على ثلاث محافظات، هي الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وأكدت المحكمة أن الأوقاف الخيرية لا يجوز تملكها بالتقادم.
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القضاء الإداري يحسم مصير عرض «رامز في الشلال»

رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك المطالبة بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج «رامز في الشلال» المذاع على قناة MBC مصر لانتفاء القرار الإداري، وألزم مقيم الدعوى بالمصروفات، وذكرت الدعوى أن الاستمرار في إذاعة البرنامج يعد خللا إعلاميا، وليس عملا إبداعيا على الإطلاق، كما تعتبر إذاعته تضليلا إعلاميا، وهو ما يعاقب عليه القانون لكونه يتعارض مع القيم والمبادئ، وفق نص الدعوى.
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«تخابر حماس وطعون المعاشات» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، منها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بتهمة التخابر مع حماس، فيما تنظر المحكمة العسكرية قضية ولاية سناء 4، المتهم فيها 555 شخصا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، كما تنظر محاكمة 154 متهمًا بتأسيس جماعة إرهابية بالفيوم، أطلق عليها "لجان العمليات النوعية"، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة والمحاكم وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، بهدف إسقاط مؤسسات الدولة.
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نظر طعن عدم دستورية المادة 21 بجلسة 1 يونيو المقبل

أقام محمد صلاح الدين دعوى رقم 133 لسنة 20 دستورية، طالب فيها بعدم دستورية البند التاسع من المادة رقم 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 والمعدل بالقانون 94 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وقرار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996 بشأن رسوم التوثيق والشهر.. من جانبها حددت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، جلسة الأول من يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند الخاص بالأراضي الفضاء المعدة للبناء.
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