«الإدارية العليا»: الخطأ المادي بالأحكام لا يبطلها

تحرير:سماح عوض الله ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

مجلس الدولة- أرشيفية

للتوضيح واختصارًا على المواطنين المتقاضين، أرست الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة الإدراية العليا، برئاسة المستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا هاما، مفاده أن الخطأ المادي الوارد في حكم المحكمة، لا يستقيم ولا يصلح سبباً قانونياً ولا سندا ببطلان الحكم، بمعنى أن محكمة القضاء الإداري ليست محكمة موضوع تناقش موضوع النزاع وتعقب عليه وعلى أسبابه، وإنما يرتكز دورها على التصدي للحالات التى يفتقد فيها الحكم أركانه وينطوي على إنكار للعدالة، وفى حالة وجود خطأ مادي فى الحكم ينبغى الرجوع للمحكمة التى أصدرته لتصحيح الخطأ.

شرحت المحكمة الإدارية فى أسباب مبدأها القانوني، أن دعوى "البطلان" الهادفة للطعن على قرارات إدارية، المقصد منها مواجهة الحالات التي يفقد فيها الحكم أحد أركانه وينطوى على إنكار للعدالة، وليست طريق طعن موضوعي يستعاد من خلاله مناقشة موضوع النزاع أو التعقيب على ما ورد بالحكم من أسباب موضوعية تندرج