ميدو: المقاصة يشبه أندية أوروبا.. وهذه أسباب موافقتي

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

أحمد حسام «ميدو»

أعرب أحمد حسام «ميدو»، المدير الفنى الجديد لنادي مصر للمقاصة، عن سعادته بتولى تدريب الفريق الفيومي، مؤكدًا أن لديه أسبابا كثيرة لتولي مهمة قيادة النادي، كما أكد ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام، أن إعطاء الحرية للمدير الفني في المقاصة كانت ضمن أسباب موافقته على قيادة الفريق حيث لم تستغرق المفاوضات أكثر من 20 دقيقة، ومن ضمن الأسباب أيضا تحلي إدارة المقاصة بالصبر وعدم الاستعجال على المدير الفني، مشيرا إلى أنه لم يجد سوى المقاصة الذى يشبه الأندية الأوروبية، وأنه يسعى للاستمرار في النادي لمدة موسمين متتالين دون ضغط.

وعقد مجلس إدارة مصر للمقاصة، برئاسة محمد عبد السلام، مؤتمرا صحفيا، اليوم الاثنين، بأحد الفنادق بالتجمع الخامس، وبحضور أحمد حسام «ميدو»، وجهازه المعاون لإعلان تفاصيل التعاقد. واعتمد المجلس التعاقد خلال اجتماعه الذى عقد الأحد، بمقر الشركة وتفاصيل التعاقد مع ميدو، كما تم الاتفاق على اختيار