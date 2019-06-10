رياضة

رئيس سموحة يهاجم اتحاد الكرة: «كله بيسوق على كيفه»

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
وجه المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، انتقادات حادة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة؛ بسبب الطريقة التي يتعامل بها أعضاء مجلس الجبلاية مع الأزمات التي تواجههم، وآخرها أزمة مباريات الدوري المصري الممتاز. وقال عامر في مداخلة مع برنامج «ملعب 9090»، الذي يقدمه إبراهيم فايق على الراديو «9090»، إن حل أزمة مؤجلات الدوري يكمن في الرجوع إلى البرنامج الأصلي للمسابقة، الذي كان يضمن انتهاء البطولة قبل بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل.
وعن تعامل أعضاء اتحاد الكرة مع الأزمات، أكد رئيس سموحة: «كل واحد في الاتحاد بيسوق على كيفه، واللى بيروح بدري بيدير»، مختتمًا تصريحاته: «كلهم أصدقائي وأتمنى لهم النجاح، لكن الأزمات في تصاعد وستتصاعد». وأكد فرج عامر أن اتحاد الكرة لم يلتزم بموعد نهاية الدوري الذي أبلغه للاتحاد
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إلغاء اجتماع الجبلاية.. واستكمال الدوري بعد إفريقيا

كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إلغاء اجتماع المجلس اليوم الإثنين، بشان أزمة الدوري، حيث من المقرر أن يعقد مجلس الجبلاية اجتماعا تكميليا، اليوم؛ للوصول إلى حل نهائي والرد على جميع النقاط التي وردت فى خطاب النادي الأهلى، وذلك بعد تأجيل بيان مجلس الجبلاية إلى اليوم، إذ قال أبو ريدة في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسته مع أشرف صبحي وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد جلسة، الإثنين، ويعلن بعدها الحل النهائي للأزمة الخاصة بموعد إقامة مباريات الدوري.
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ميدو: «كنت بسمع من حسام حسن عن الجوهري»

أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، أنه سيسعى لتقديم وجوه جديدة في الفترة المقبلة مع الفريق الفيومي. وقال ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه بأحد الفنادق بالتجمع الخامس: "في تجربتى الجديدة مع المقاصة سأسعي لتقديم لاعبين شباب كما فعلت من قبل مع الإسماعيلي والزمالك ووادي دجلة، والحمد لله أنا أكثر المدربين الذين قاموا بتصعيد لاعبين شباب في كل الفرق التي قمت بتدريبها، والآن هم لاعبون مميزون؛ مثل يوسف إبراهيم أوباما، وياسر إبراهيم، ومصطفى فتحي، ومحمود مرعي، ومحمد هلال، ومحمد عبد العاطى، وكثيرين أيضا".
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ميدو يرفع راية التحدي أمام الزمالك مبكرًا

أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، أن هدفه الفوز على الزملك في بطولة كأس مصر، وقال ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "نحن محظوظون أننا مازلنا في بطولة كأس مصر، وسنحاول تخطى الزمالك، ولابد أن أشكر طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق، لأن المقاصة تتواجد في دور الـ8 من كأس مصر، والناس تعرف إني زملكاوي ولكن سنتخطاهم في كأس مصر، لا توجد مباراة لعبتها إلا من أجل المكسب، وأمام الزمالك والأهلي وسننافس بشكل كبير الموسم المقبل على المربع الذهبي".
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اجتماع طارئ لاتحاد الكرة للرد على بيان الأهلي

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا طارئا، عصر اليوم الأحد؛ لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية، كما سيناقش مجلس الجبلاية الاتفاق على التصور النهائي للدوري وكأس مصر.
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اتحاد الكرة يضغط على الأهلي والزمالك لاستكمال الدوري

أكد مصدر مسئول بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية، يضغط على ناديي الأهلي والزمالك من أجل إقناعهما باللعب بقية مباريات الدوري دون اللاعبين الدوليين، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن أبو ريدة يسعى لإنهاء الدوري قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وطلب من لجنة المسابقات عدم إعلان تصور مواعيد كأس مصر على أمل إقناع الناديين.
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التحرير يكشف صاحب فكرة استكمال الدوري بدون الدوليين

علمت "التحرير"، من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية، هو صاحب اقتراح استكمال الدوري بدون الدوليين لإنهائه قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز. وقالت المصادر إنه من الصعب تطبيق هذا الاقتراح في ظل وجود لاعبين محترفين بالأهلي والزمالك، وبالتالي فإن الناديين قد لا يوافقان أو أحدهما قد يرفض هذا الأمر.
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سموحة يعلن موقفه من استكمال الدوري بدون الدوليين

أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة قبوله استكمال مسابقة الدوري المصري بدون الدوليين لإنهاء البطولة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "سموحة يؤيد استكمال الدوري العام بدون الدوليين لإنهائه قبل بطولة الأمم الإفريقية علما بأن سموحة يضم محمد أبو جبل وأحمد فتوح". وكان أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كشف عن القرارات التي اتخذها المجلس بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية.
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