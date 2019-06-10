رئيس سموحة يهاجم اتحاد الكرة: «كله بيسوق على كيفه»

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

اتحاد الكرة

وجه المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، انتقادات حادة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة؛ بسبب الطريقة التي يتعامل بها أعضاء مجلس الجبلاية مع الأزمات التي تواجههم، وآخرها أزمة مباريات الدوري المصري الممتاز. وقال عامر في مداخلة مع برنامج «ملعب 9090»، الذي يقدمه إبراهيم فايق على الراديو «9090»، إن حل أزمة مؤجلات الدوري يكمن في الرجوع إلى البرنامج الأصلي للمسابقة، الذي كان يضمن انتهاء البطولة قبل بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل.

وعن تعامل أعضاء اتحاد الكرة مع الأزمات، أكد رئيس سموحة: «كل واحد في الاتحاد بيسوق على كيفه، واللى بيروح بدري بيدير»، مختتمًا تصريحاته: «كلهم أصدقائي وأتمنى لهم النجاح، لكن الأزمات في تصاعد وستتصاعد». وأكد فرج عامر أن اتحاد الكرة لم يلتزم بموعد نهاية الدوري الذي أبلغه للاتحاد