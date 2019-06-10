محمد عساف يتخطى 100 مليون مشاهدة بـ«مكانك خالي»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

محمد عساف

تخطت أغنية المطرب الفلسطيني محمد عساف التي تحمل اسم "مكانك خالي" 100 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكان قد طرحها عساف في سبتمبر الماضي، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع موسيقي عثمان عبود، ومن إنتاج platinum records، والأغنية باللهجة العراقية، وجاءت موسيقاها مناسبة تماما لحالة الحزن التي سيطرت على صوت عساف، وتقول كلماتها: "صح ما متت من فرقتك، بس ناسي راحت بالي، يا ناسي يا كوني وهلي، من تبعد اشيبقالي، هوه أنت وياي وأحس، كلش مكانك خالي".

وكان قد طرح عساف مؤخرا أغنية تحمل اسم " بصراحة"، وتخطت الأغنية الـ3 ملايين مشاهدة بعد مرور 5 أيام من طرحها، عبر موقع "يوتيوب"، وهى من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود. يذكر أن عساف أحيا حفلا غنائيا في أوبرا دبي، قدّم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه منها: مكانك خالي، ما وحشناك، وغيرها