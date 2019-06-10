رياضة

المقاصة: هدفنا كأس العالم للأندية مع ميدو

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
أحمد حسام «ميدو»
أحمد حسام «ميدو»
أكد محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، أن الفريق تعاقد مع مدير فني مميز وهو أحمد حسام «ميدو»، ليقود الفريق الموسم المقبل، وتحدث عبدالسلام خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب قائلاً: "نجحنا في التعاقد مع ميدو، وهو لا يحتاج لتعريف، هو من الشخصيات التي لديها تاريخ كلاعب قبل أن يكون مديرا فنيا وأحد اللاعبين المصريين، الذي شرفوا مصر خلال فترة لعبه، ومصر المقاصة أصبح منزل ميدو، والاتفاق لم يأخذ أكتر من 20 دقيقة، وأنا شعرت أنه معجب بأداء المقاصة وأنه قادر على تقديم شيء مميز معنا، وأتمنى أن يبقي معنا حتى نصل بالنادي لبطولة العالم للأندية".
وواصل رئيس مصر للمقاصة، قائلاً: "نحن نادي دائما معروف بكلمته مع المدير الفنى، بدليل تعاقدنا 3 سنوات مع إيهاب جلال دون عقد، ومثله طارق يحيي، وأيضًا مدربين كثيرين، نحن دائمًا كلمتنا واحدة". وعقد مجلس إدارة مصر للمقاصة، مؤتمرا صحفيا، اليوم الاثنين، بأحد الفنادق بالتجمع الخامس، وبحضور أحمد حسام «ميدو»،
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إلغاء اجتماع الجبلاية.. واستكمال الدوري بعد إفريقيا

كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إلغاء اجتماع المجلس اليوم الإثنين، بشان أزمة الدوري، حيث من المقرر أن يعقد مجلس الجبلاية اجتماعا تكميليا، اليوم؛ للوصول إلى حل نهائي والرد على جميع النقاط التي وردت فى خطاب النادي الأهلى، وذلك بعد تأجيل بيان مجلس الجبلاية إلى اليوم، إذ قال أبو ريدة في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسته مع أشرف صبحي وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد جلسة، الإثنين، ويعلن بعدها الحل النهائي للأزمة الخاصة بموعد إقامة مباريات الدوري.
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ميدو: «كنت بسمع من حسام حسن عن الجوهري»

أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، أنه سيسعى لتقديم وجوه جديدة في الفترة المقبلة مع الفريق الفيومي. وقال ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه بأحد الفنادق بالتجمع الخامس: "في تجربتى الجديدة مع المقاصة سأسعي لتقديم لاعبين شباب كما فعلت من قبل مع الإسماعيلي والزمالك ووادي دجلة، والحمد لله أنا أكثر المدربين الذين قاموا بتصعيد لاعبين شباب في كل الفرق التي قمت بتدريبها، والآن هم لاعبون مميزون؛ مثل يوسف إبراهيم أوباما، وياسر إبراهيم، ومصطفى فتحي، ومحمود مرعي، ومحمد هلال، ومحمد عبد العاطى، وكثيرين أيضا".
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ميدو يرفع راية التحدي أمام الزمالك مبكرًا

أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، أن هدفه الفوز على الزملك في بطولة كأس مصر، وقال ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "نحن محظوظون أننا مازلنا في بطولة كأس مصر، وسنحاول تخطى الزمالك، ولابد أن أشكر طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق، لأن المقاصة تتواجد في دور الـ8 من كأس مصر، والناس تعرف إني زملكاوي ولكن سنتخطاهم في كأس مصر، لا توجد مباراة لعبتها إلا من أجل المكسب، وأمام الزمالك والأهلي وسننافس بشكل كبير الموسم المقبل على المربع الذهبي".
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ميدو: المقاصة يشبه أندية أوروبا.. وهذه أسباب موافقتي

أعرب أحمد حسام «ميدو»، المدير الفنى الجديد لنادي مصر للمقاصة، عن سعادته بتولى تدريب الفريق الفيومي، مؤكدًا أن لديه أسبابا كثيرة لتولي مهمة قيادة النادي، كما أكد ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام، أن إعطاء الحرية للمدير الفني في المقاصة كانت ضمن أسباب موافقته على قيادة الفريق حيث لم تستغرق المفاوضات أكثر من 20 دقيقة، ومن ضمن الأسباب أيضا تحلي إدارة المقاصة بالصبر وعدم الاستعجال على المدير الفني، مشيرا إلى أنه لم يجد سوى المقاصة الذى يشبه الأندية الأوروبية، وأنه يسعى للاستمرار في النادي لمدة موسمين متتالين دون ضغط.
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ميدو: لم أفكر كثيرًا في عرض المقاصة لهذا السبب

تغنى أحمد حسام «ميدو»، المدير الفنى الجديد لنادي مصر للمقاصة، بإدارة النادي الفيومي، وقال ميدو خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه: "أشكر اللواء محمد عبد السلام على التقدير لي، وأود أن أقول إن المقاصة من الأندية التى لديها استقرار إداري كبير ليس في مصر فقط بل في الشرق الأوسط، كما يتميزون أيضا بالصبر على المدرب حتى يقوم بكل ما يملك، وأنا لم أفكر كثيرا في تولي تدريب الفريق، ولديّ 4 تجارب تدريبية من قبل مع الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة والوحدة السعودي، وتجربتى مع المقاصة هي الخامسة".
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أحمد حسام ميدو مديرًا فنيًا للمقاصة

تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام مع أحمد حسام ميدو، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيومي بدايةً من الموسم المقبل، ومعه عادل مصطفى مدربًا عامًا، بالإضافة لمدرب أحمال ومحلل أداء للاعبي الفريق، وسيتم الإعلان الرسمي غدًا الإثنين في مؤتمر صحفي سيعقد بأحد فنادق القاهرة، بحضور الجهاز كاملا ورئيس النادي، بعد الجلسة التي جمعت ميدو ومسئولي المقاصة مساء اليوم الأحد بمقر شركة مصر للمقاصة، وتم الاتفاق على جميع التفاصيل بين الطرفين.
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تعرف على وجهة أحمد حسام ميدو القادمة

توصل مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، إلى اتفاق مع أحمد حسام ميدو، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيومي بدايةً من الموسم المقبل، ومعه عادل مصطفى مدربا عاما، بالإضافة لمدرب أحمال ومحلل أداء، وسيتم الإعلان الرسمي يوم الإثنين المقبل في مؤتمر صحفي سيعقد بأحد فنادق القاهرة، بعد الجلسة التي ستتم بين ميدو ومسئولي المقاصة بعد غد الأحد للاتفاق على جميع البنود، خاصة أن رئيس الفريق الفيومي يوجد حاليًا في الإمارات، فيما يوجد ميدو في الجونة".
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