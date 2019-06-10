المقاصة: هدفنا كأس العالم للأندية مع ميدو

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

أحمد حسام «ميدو»

أكد محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، أن الفريق تعاقد مع مدير فني مميز وهو أحمد حسام «ميدو»، ليقود الفريق الموسم المقبل، وتحدث عبدالسلام خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب قائلاً: "نجحنا في التعاقد مع ميدو، وهو لا يحتاج لتعريف، هو من الشخصيات التي لديها تاريخ كلاعب قبل أن يكون مديرا فنيا وأحد اللاعبين المصريين، الذي شرفوا مصر خلال فترة لعبه، ومصر المقاصة أصبح منزل ميدو، والاتفاق لم يأخذ أكتر من 20 دقيقة، وأنا شعرت أنه معجب بأداء المقاصة وأنه قادر على تقديم شيء مميز معنا، وأتمنى أن يبقي معنا حتى نصل بالنادي لبطولة العالم للأندية".

وواصل رئيس مصر للمقاصة، قائلاً: "نحن نادي دائما معروف بكلمته مع المدير الفنى، بدليل تعاقدنا 3 سنوات مع إيهاب جلال دون عقد، ومثله طارق يحيي، وأيضًا مدربين كثيرين، نحن دائمًا كلمتنا واحدة". وعقد مجلس إدارة مصر للمقاصة، مؤتمرا صحفيا، اليوم الاثنين، بأحد الفنادق بالتجمع الخامس، وبحضور أحمد حسام «ميدو»،