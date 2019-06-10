تعرف على أسعار السلع والخضراوات بمنافذ الحكومة

موجة من ارتفاع الأسعار سيطرت على السلع الغذائية فى الأسواق المحلية خلال الأسبوعين الماضيين، الأمر الذى جعل البحث عن بديل فى المنافذ الحكومية ضرورة

تحرير:أسماء فتحى ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

أسعار الخضار

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تطرح سلعا غذائية وخضراوات منخفضة عن السوق الخارجية بنحو 20% فى منافذها المتنقلة المتمثلة فى السيارات السلعية ومنافذها الثابتة المتمثلة فى المجمعات الاستهلاكية، كما أعلنت وزارة الزراعة عن طرحها لمنتجات غذائية متنوعة بأسعار تنخفض عن السوق الخارجية بنسبة تصل إلى 30%، وكذلك جهاز الخدمة الوطنية والمنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، كلها محاولات من الوزارات المختلفة للتعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار بطرح بديل منافس فى السوق المحلية.

أسعار السلع والخضراوات فى منافذ وزارة التموين: السكر: سجل نحو 9 جنيهات للكيلو. الأرز: سجل نحو 11 جنيها للكيلو. العسل: سجل نحو 27 جنيها للكيلو. العسل الأسود سجل نحو 20 جنيها للكيلو. زيت الزيتون الصافى: سجل نحو 72 جنيها للتر. زيت تحيا مصر: سجل نحو 18 جنيها للكيلو. دقيق أبيض: سجل نحو 6 لـ 8 جنيهات للكيلو. سمن