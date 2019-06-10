تعرف على أسعار السلع والخضراوات بمنافذ الحكومة

موجة من ارتفاع الأسعار سيطرت على السلع الغذائية فى الأسواق المحلية خلال الأسبوعين الماضيين، الأمر الذى جعل البحث عن بديل فى المنافذ الحكومية ضرورة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تطرح سلعا غذائية وخضراوات منخفضة عن السوق الخارجية بنحو 20% فى منافذها المتنقلة المتمثلة فى السيارات السلعية ومنافذها الثابتة المتمثلة فى المجمعات الاستهلاكية، كما أعلنت وزارة الزراعة عن طرحها لمنتجات غذائية متنوعة بأسعار تنخفض عن السوق الخارجية بنسبة تصل إلى 30%، وكذلك جهاز الخدمة الوطنية والمنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، كلها محاولات من الوزارات المختلفة للتعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار بطرح بديل منافس فى السوق المحلية.
أسعار السلع والخضراوات فى منافذ وزارة التموين:
السكر: سجل نحو 9 جنيهات للكيلو.
الأرز: سجل نحو 11 جنيها للكيلو.
العسل: سجل نحو 27 جنيها للكيلو.
العسل الأسود سجل نحو 20 جنيها للكيلو.
زيت الزيتون الصافى: سجل نحو 72 جنيها للتر.
زيت تحيا مصر: سجل نحو 18 جنيها للكيلو.
دقيق أبيض: سجل نحو 6 لـ 8 جنيهات للكيلو.
سمن
أسعار السلع والخضراوات فى منافذ وزارة التموين:
السكر: سجل نحو 9 جنيهات للكيلو.
الأرز: سجل نحو 11 جنيها للكيلو.
العسل: سجل نحو 27 جنيها للكيلو.
العسل الأسود سجل نحو 20 جنيها للكيلو.
زيت الزيتون الصافى: سجل نحو 72 جنيها للتر.
زيت تحيا مصر: سجل نحو 18 جنيها للكيلو.
دقيق أبيض: سجل نحو 6 لـ 8 جنيهات للكيلو.
سمن الحلوب: سجل نحو 85 جنيها لـ 2 كيلو.
كيس الملوخية 400 جرام: سجل نحو 7 جنيهات للكيلو.
كيس بسلة بالجزر 400 جرام سجل نحو 10 جنيهات.
سبانخ 400 جرام: سجل نحو 6 جنيهات.
بسلة سادة 400 جرام سجل نحو: 12 جنيها.
ورق عنب 250 جراما: سجل نحو 10 جنيهات.
يذكر أن معدل التضخم السنوي ارتفع خلال شهر مايو الماضي ليسجل نحو 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال شهر أبريل السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 11.5% خلال شهر أبريل من العام الماضي 2018.
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أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة:
الفلفل: سجل نحو 6 جنيهات للكيلو.
الخيار البلدى: سجل نحو 6 جنيهات للكيلو.
الليمون: سجل نحو 70 جنيها للكيلو.
الطماطم: سجلت نحو 5 جنيهات للكيلو.
الجزر: سجل نحو 4 جنيهات للكيلو.
الفاصوليا: سجلت نحو 12 جنيها للكيلو.
الكوسة سجلت نحو 7 جنيهات للكيلو.
الفلفل الألوان سجل نحو 15 جنيها للكيلو.
السكر: سجل نحو 9 جنيهات للكيلو.
الأرز: سجل نحو 11 جنيها للكيلو.
العسل: سجل نحو 27 جنيها للكيلو.
العسل الأسود سجل نحو 20 جنيها للكيلو.
زيت الزيتون الصافى: سجل نحو 72 جنيها للتر.
زيت تحيا مصر: سجل نحو 18 جنيها للكيلو.
دقيق أبيض: سجل نحو 7 جنيهات للكيلو.
سمن الحلوب: سجل نحو 80 جنيها لـ 2 كيلو.
كيس الملوخية 400 جرام: سجل نحو 7 جنيهات للكيلو.
كيس بسلة بالجزر 400 جرام سجل نحو 10 جنيهات.
سبانخ 400 جرام: سجل نحو 6 جنيهات.
بسلة سادة 400 جرام سجل نحو: 13 جنيها.
ورق عنب 250 جراما: سجل نحو 9 جنيهات.
بلغ إجمالي حجم الصادرات الزراعية، التى تقدر بنحو 12 صنفًا، مليونين و659 ألفًا و544 طنا منذ بدء موسم التصدير، منها صادرات الموالح بنحو مليون و554 ألفًا و214 طنا، يليها محصول البطاطس بنحو 748 ألفًا و88 طنا، وصادرات البصل الطازج بنحو 223 ألفًا و127 طنا، وبلغت صادرات الفاصوليا الطازجة نحو 15 ألفًا و753 طنا، وصادرات الفراولة الطازجة بلغت 10713 ألف طن، وصادرات الخيار بلغت 5161 طنا، والباذنجان 1216 طنا، والفلفل بلغ 2620 طنا، والرمان 711 طنا، والمانجو نحو 2163 طنا، والجوافة نحو 2344 طنا، والعنب نحو 93 ألفًا و434 طنا.
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أسعار السلع بمنافذ القوات المسلحة:
الليمون: سجل نحو 65 جنيها للكيلو.
السكر: سجل نحو 9 جنيهات للكيلو.
الأرز: سجل نحو 11 جنيها للكيلو.
العسل: سجل نحو 27 جنيها للكيلو.
العسل الأسود سجل نحو 20 جنيها للكيلو.
زيت الزيتون الصافى: سجل نحو 72 جنيها للتر.
زيت تحيا مصر: سجل نحو 18 جنيها للكيلو.
دقيق أبيض: سجل نحو 7 جنيهات للكيلو.
سمن الحلوب: سجل نحو 80 جنيها لـ 2 كيلو.
كيس الملوخية 400 جرام: سجل نحو 7 جنيهات للكيلو.
كيس بسلة بالجزر 400 جرام سجل نحو 10 جنيهات.
سبانخ 400 جرام: سجل نحو 6 جنيهات.
بسلة سادة 400 جرام سجل نحو: 13 جنيها.
ورق عنب 250 جراما: سجل نحو 9 جنيهات.
وتنتج مصر نحو 14 مليون طن خضراوات سنويا، خلال الفترة من 2011 إلى 2015، تفقد منها نحو 3 ملايين طن سنويا بنسبة 22% من إجمالي الإنتاج المحلي.