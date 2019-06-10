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تعرف على أسعار السلع والخضراوات بمنافذ الحكومة

موجة من ارتفاع الأسعار سيطرت على السلع الغذائية فى الأسواق المحلية خلال الأسبوعين الماضيين، الأمر الذى جعل البحث عن بديل فى المنافذ الحكومية ضرورة
تحرير:أسماء فتحى ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
أسعار الخضار
أسعار الخضار
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تطرح سلعا غذائية وخضراوات منخفضة عن السوق الخارجية بنحو 20% فى منافذها المتنقلة المتمثلة فى السيارات السلعية ومنافذها الثابتة المتمثلة فى المجمعات الاستهلاكية، كما أعلنت وزارة الزراعة عن طرحها لمنتجات غذائية متنوعة بأسعار تنخفض عن السوق الخارجية بنسبة تصل إلى 30%، وكذلك جهاز الخدمة الوطنية والمنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، كلها محاولات من الوزارات المختلفة للتعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار بطرح بديل منافس فى السوق المحلية.
أسعار السلع والخضراوات فى منافذ وزارة التموين: السكر: سجل نحو 9 جنيهات للكيلو. الأرز: سجل نحو 11 جنيها للكيلو. العسل: سجل نحو 27 جنيها للكيلو. العسل الأسود سجل نحو 20 جنيها للكيلو. زيت الزيتون الصافى: سجل نحو 72 جنيها للتر. زيت تحيا مصر: سجل نحو 18 جنيها للكيلو. دقيق أبيض: سجل نحو 6 لـ 8 جنيهات للكيلو. سمن
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مياه-كبريتية-بالواحات

منها حمام فرعون.. أشهر أماكن السياحة العلاجية في مصر

تعد السياحة العلاجية من أهم وأشهر أنواع السياحة، وتتمتع مصر بكل المقومات اللازمة التي تضعها على صدارة الدول في منطقة الشرق الأوسط في مجال السياحة العلاجية بشكل عام، والاستشفائية بشكل خاص، حيث توجد بمصر الكثير من العيون الكبريتية والمعدنية، فضلا عن تمتع تربتها برمال وطمي صالح لعلاج العديد من أمراض العظام وأمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والأمراض الجلدية. وتحتوي الكثبان الرملية بالصحراء المصرية على نسب مأمونة وعظيمة الفائدة من العناصر المشعة، تعالج أمراضا روماتيزمية؛ مثل مرض الروماتويد وأمراض العمود الفقري.
سبائك ذهبية

رئيس شعبة الذهب: انخفاض 26 جنيها في سعر الجرام

سجلت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا فى التعاملات المسائية اليوم ووفقا لرئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وصفى أمين واصف فقد فقد الذهب نحو 26 جنيها فى الجرام الواحد ليسجل عيار 21 نحو 602 جنيه للجرام بديلا عن 628 جنيها للجرام. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، بينما تراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار بالبنوك.. وCIB أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.77 جنيه للبيع، و16.67 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 5 قروش ليسجل 16.78 جنيه للبيع، و16.68 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء.
هشام-توفيق (3)

تدشين خط ملاحي من السخنة إلى شرق إفريقيا في أكتوبر

قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إن وزارته ستنظم مؤتمرا للمتعاملين في التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين في كل المجالات في 2 يوليو المقبل، سيتم خلاله الإعلان عن توفير خط ملاحي منتظم من ميناء العين السخنة إلى شرق إفريقيا بسعر منافس بدءا من أكتوبر المقبل على أن تكتمل باقي خدمات الجسر في أبريل 2020. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلي الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية، في إطار الإعداد للمؤتمر الذي تنظمه الوزارة والشركة القابضة للنقل البحري في 2 يوليو، تحت عنوان "جسور التجارة الخارجية.. شرق ووسط إفريقيا".
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السلع-الغذائية-فى-المجمعات-و-السوبر-ماركت (4)

خطة من وزارة «التموين» لضبط أسعار السلع والخضروات

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال جهاز تنظيم التجارة الداخلية للتعامل مع أزمات السوق المحلية والتى يتصدرها ارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع مما يتيح للتجار مجالا للاستغلال المباشر أو غير المباشر المتمثل فى تقليل إتاحة المنتج فى السوق المحلية وهو ما ينتج عنه رفع مخطط للأسعار في الأسواق، وجاري الآن سلسلة من الاجتماعات بين وزارة التموين والقطاع الخاص للبحث عن سبل الشراكة والاستثمار الداخلي لضبط السوق المحلية وإتاحة السلع وفتح المجال للمنافسة خلال العام الجاري.
الشهيد-عمر-القاضى

عريس العريش.. المنوفية تزف الشهيد عمر القاضي إلى السماء

شيع الآلاف من أهالي ساقية المنقدي وقرى مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، مسا الأربعاء، جنازة الشهيد الملازم شرطة عمر إبراهيم كمال القاضي، 24 عاما، الذى استشهد في أثناء تأديته الواجب الوطنى بشمال سيناء صباح اليوم هو وكل أفراد الكمين. وفي موكب جنائزي مهيب، تقدم المشيعين العديد من القيادات الأمنية منهم مساعد مدير أمن المنوفية والعميد محمد حسنين مأمور مركز شرطة أشمون واللواء جمال الخشن واللواء هاني السعيد ورجال مباحث أشمون بقيادة العميد محمد علي مفتش المباحث والعميد نوح مقلد مدير العلاقات العامه والإعلام بمديرية أمن المنوفية، وغريهم.
السلع-الغذائية-فى-المجمعات-و-السوبر-ماركت (4)

تعديل مواعيد عمل المخابز.. التموين تستعد لعيد الفطر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء مرحلة الطوارئ عامة استعدادا لعيد الفطر المبارك، وما يستلزم ذلك من ضخ لكميات كبيرة من السلع الغذائية بمختلف أنواعها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الثلاث، وهى النيل والأهرام والإسكندرية، فضلا عن منافذ الوزارة المتنقلة والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وطرح مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة عن السوق الخارجية وفقا للتصريحات الصادرة عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي.
بطاقات-تموينية

تعديل بيانات بطاقة التموين بهذه الإجراءات

يتساءل الكثيرون حول إمكانية وجود آلية لتعديل البطاقة التموينية قبل إيقافها، ويراود البعض قلقا بشأن الخوف من إيقافها والفترة اللازمة لإجراء هذا التعديل، خاصة إذا كان الأمر مرتبطا بالحالة الاجتماعية أو إسقاط الدعم عن أحد الأعضاء نتيجة موته أو سفره للخارج، وهنا فالإسراع فى تعديل البطاقة بمبادرة من أفرادها هو العنصر الأهم فى هذه المعادلة، والتى تحمى المواطن من توقف بطاقته التموينية، حيث أنه أمر واقع لا محالة فى حال التأكد من وجود أى خلل فى البيانات، وهو ما تقوم به وزارة التموين فى مراحل تنقيتها الحالية للبطاقات.
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