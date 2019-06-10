رياضة

رونالدو: قدمت ما يكفي للفوز بالكرة الذهبية

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته الكبيرة، بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده أمس الأحد، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية على هولندا بهدف نظيف، ولا يزال نجم يوفنتوس يقدم مستويات مرتفعة على الرغم من بلوغه عامه الـ34، إلا أنه دائمًا ما يتلقى الإشادة بفضل الثبات الكبير في المستوى الذي تمتع به طوال مسيرته، وقال رونالدو في هذا الشأن بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أمر بفترة لعبت فيها بصورة سيئة طوال مسيرتي، الأرقام تتحدث عن نفسها في آخر 16 عامًا".
وأضاف رونالدو: "أظهرت قدراتي كثيرًا طوال مسيرتي، وبعيدًا عما يقوله النقاد، الأرقام تتحدث عن كل شيء". وتابع: "من الهام دائمًا الفوز بالألقاب الجماعية والفردية، ولن أشبع أبدًا من الفوز بالألقاب، أنا أحب الفوز كثيرًا، لن أكذب". وواصل: "توجت بثلاثة ألقاب هذا الموسم، ولعبت بصورة جيدة، ماذا يتوجب علي فعله
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اعضاء-مجلس-اتحاد-الكرة

إلغاء اجتماع الجبلاية.. واستكمال الدوري بعد إفريقيا

كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إلغاء اجتماع المجلس اليوم الإثنين، بشان أزمة الدوري، حيث من المقرر أن يعقد مجلس الجبلاية اجتماعا تكميليا، اليوم؛ للوصول إلى حل نهائي والرد على جميع النقاط التي وردت فى خطاب النادي الأهلى، وذلك بعد تأجيل بيان مجلس الجبلاية إلى اليوم، إذ قال أبو ريدة في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسته مع أشرف صبحي وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد جلسة، الإثنين، ويعلن بعدها الحل النهائي للأزمة الخاصة بموعد إقامة مباريات الدوري.
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ميدو: «كنت بسمع من حسام حسن عن الجوهري»

أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، أنه سيسعى لتقديم وجوه جديدة في الفترة المقبلة مع الفريق الفيومي. وقال ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه بأحد الفنادق بالتجمع الخامس: "في تجربتى الجديدة مع المقاصة سأسعي لتقديم لاعبين شباب كما فعلت من قبل مع الإسماعيلي والزمالك ووادي دجلة، والحمد لله أنا أكثر المدربين الذين قاموا بتصعيد لاعبين شباب في كل الفرق التي قمت بتدريبها، والآن هم لاعبون مميزون؛ مثل يوسف إبراهيم أوباما، وياسر إبراهيم، ومصطفى فتحي، ومحمود مرعي، ومحمد هلال، ومحمد عبد العاطى، وكثيرين أيضا".
الزمالك وسموحة (16)

ميدو يرفع راية التحدي أمام الزمالك مبكرًا

أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، أن هدفه الفوز على الزملك في بطولة كأس مصر، وقال ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "نحن محظوظون أننا مازلنا في بطولة كأس مصر، وسنحاول تخطى الزمالك، ولابد أن أشكر طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق، لأن المقاصة تتواجد في دور الـ8 من كأس مصر، والناس تعرف إني زملكاوي ولكن سنتخطاهم في كأس مصر، لا توجد مباراة لعبتها إلا من أجل المكسب، وأمام الزمالك والأهلي وسننافس بشكل كبير الموسم المقبل على المربع الذهبي".
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تعرف على المتوجين بجوائز دوري الأمم الأوروبية

توجت البرتغال أمس الأحد، بلقب دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية على هولندا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب دراجاو، وتوج نجم مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وقال سيلفا عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية لمساعدتي الفريق، وبالطبع كان الأمر الأهم هو فوز البرتغال، ولكن عندما تفوز بجائزة فردية فهذا أمر جيد أيضًا، أنا سعيد بالمستوى الذي قدمته، ليس فقط في دوري الأمم الأوروبية، بل على مدار الموسم، والذي أنهيه بتلك الصورة الرائعة، سأحصل على الراحة الآن وأحاول تقديم ما هو أفضل في الموسم المقبل".
تتويج-البرتغال‎

رونالدو: البرتغال ستستمر بكريستيانو أو بدونه

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية أمس، وذلك بعد تغلب منتخب بلاده في المباراة النهائية على هولندا بهدف نظيف، وقال رونالدو في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "أشعر بسعادة غامرة، الأمر كان مميزا، الفوز بلقب هنا في البرتغال أمام جماهيرنا شرف عظيم، الجماهير تستحق هذا اللقب، ودعمونا بقوة منذ الدقيقة الأولى في مباراة سويسرا وفي النهائي، وهذا الكأس لا ينتمي للمنتخب فقط، بل للبرتغال ككل".
أياكس-ماتياس-دي ليخت

رونالدو يطالب دي ليخت بالانضمام إليه في يوفنتوس

أكد مدافع المنتخب الهولندي ماتياس دي ليخت طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منه الانضمام إليه في صفوف يوفنتوس، وذلك بعد مواجهة البرتغال أمس الأحد لنظيرتها هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، والذي حسمته البرتغال لصالحها بهدف نظيف، والتقطت عدسات الكاميرات عقبة نهاية المباراة وقوف دي ليخت إلى جانب رونالدو ودار بينهما حديث انتهى بضحك دي ليخت، وعن ذلك قال المدافع الهولندي: "طلب مني رونالدو الانضمام إلى يوفنتوس، وشعرت بالمفاجأة من هذا الطلب، وهذا سبب ضحكي، خاصة أنني لم أفهم كلامه في بداية الأمر".
أياكس-ماتياس-دي ليخت

دي ليخت يرفع راية التحدي في وجه البرتغال

قال المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت إن منتخب بلاده يتمتع بمعنويات مرتفعة قبل مواجهة البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية، وقال دي ليخت في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "نملك فريقا مميزا، وهذا هو السبب وراء النتائج الجيدة التي نحققها، ولا نرغب في التراجع، ولكن إذا حدث ذلك، يجب أن نكون الفريق القادر على قلب الأمور، تملك البرتغال الرغبة والحافز، وبالتالي علينا تقديم مستوى مميز، رونالدو لاعب ظاهرة، وأظهر مرة أخرى مع يوفنتوس قدرته على التسجيل من أي مكان، ولكن لا يجب أن نضع خطتنا عليه وحده، فالبرتغال تملك لاعبين آخرين مميزين".
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