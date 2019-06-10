رونالدو: قدمت ما يكفي للفوز بالكرة الذهبية

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

كريستيانو رونالدو

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته الكبيرة، بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده أمس الأحد، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية على هولندا بهدف نظيف، ولا يزال نجم يوفنتوس يقدم مستويات مرتفعة على الرغم من بلوغه عامه الـ34، إلا أنه دائمًا ما يتلقى الإشادة بفضل الثبات الكبير في المستوى الذي تمتع به طوال مسيرته، وقال رونالدو في هذا الشأن بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أمر بفترة لعبت فيها بصورة سيئة طوال مسيرتي، الأرقام تتحدث عن نفسها في آخر 16 عامًا".

وأضاف رونالدو: "أظهرت قدراتي كثيرًا طوال مسيرتي، وبعيدًا عما يقوله النقاد، الأرقام تتحدث عن كل شيء". وتابع: "من الهام دائمًا الفوز بالألقاب الجماعية والفردية، ولن أشبع أبدًا من الفوز بالألقاب، أنا أحب الفوز كثيرًا، لن أكذب". وواصل: "توجت بثلاثة ألقاب هذا الموسم، ولعبت بصورة جيدة، ماذا يتوجب علي فعله