ميدو يرفع راية التحدي أمام الزمالك مبكرًا

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

الزمالك

أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، أن هدفه الفوز على الزملك في بطولة كأس مصر، وقال ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "نحن محظوظون أننا مازلنا في بطولة كأس مصر، وسنحاول تخطى الزمالك، ولابد أن أشكر طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق، لأن المقاصة تتواجد في دور الـ8 من كأس مصر، والناس تعرف إني زملكاوي ولكن سنتخطاهم في كأس مصر، لا توجد مباراة لعبتها إلا من أجل المكسب، وأمام الزمالك والأهلي وسننافس بشكل كبير الموسم المقبل على المربع الذهبي".

وتابع نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق: "آخر تجربة لي في نادي الوحدة السعودي أخدت خلاصة الأخطاء التي ارتكبتها، وتعلمت منها وأصبح لدي نضج كبير جداً في التعامل، أنا لدي أخطاء وهدفي إصلاحها". وعقد مجلس إدارة مصر للمقاصة، مؤتمرا صحفيا، اليوم الاثنين، بأحد الفنادق بالتجمع الخامس، وبحضور أحمد حسام