رياضة

ميدو: «كنت بسمع من حسام حسن عن الجوهري»

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
محمود الجوهري
محمود الجوهري
أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، أنه سيسعى لتقديم وجوه جديدة في الفترة المقبلة مع الفريق الفيومي. وقال ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه بأحد الفنادق بالتجمع الخامس: "في تجربتى الجديدة مع المقاصة سأسعي لتقديم لاعبين شباب كما فعلت من قبل مع الإسماعيلي والزمالك ووادي دجلة، والحمد لله أنا أكثر المدربين الذين قاموا بتصعيد لاعبين شباب في كل الفرق التي قمت بتدريبها، والآن هم لاعبون مميزون؛ مثل يوسف إبراهيم أوباما، وياسر إبراهيم، ومصطفى فتحي، ومحمود مرعي، ومحمد هلال، ومحمد عبد العاطى، وكثيرين أيضا".
وأضاف ميدو: "لا بد أن نستعين بالخبرات لأنهم النور الذي سيضيء الفريق، أنا دائما مؤمن بأن الفريق الذي يملك لاعبين خبرات ولاعبين شبابا، ينجح، فوجود لاعبين في المقاصة مثل هانى سعيد ومودي وأحمد عادل عبد المنعم وجون أنطوي يفيد الفريق، فاللاعب الصغير دائما يسمع النصيحة من قائد الفريق وليس من مدربه، ومثال لذلك
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ميدو يرفع راية التحدي أمام الزمالك مبكرًا

أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، أن هدفه الفوز على الزملك في بطولة كأس مصر، وقال ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "نحن محظوظون أننا مازلنا في بطولة كأس مصر، وسنحاول تخطى الزمالك، ولابد أن أشكر طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق، لأن المقاصة تتواجد في دور الـ8 من كأس مصر، والناس تعرف إني زملكاوي ولكن سنتخطاهم في كأس مصر، لا توجد مباراة لعبتها إلا من أجل المكسب، وأمام الزمالك والأهلي وسننافس بشكل كبير الموسم المقبل على المربع الذهبي".
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المقاصة: هدفنا كأس العالم للأندية مع ميدو

أكد محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، أن الفريق تعاقد مع مدير فني مميز وهو أحمد حسام «ميدو»، ليقود الفريق الموسم المقبل، وتحدث عبدالسلام خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب قائلاً: "نجحنا في التعاقد مع ميدو، وهو لا يحتاج لتعريف، هو من الشخصيات التي لديها تاريخ كلاعب قبل أن يكون مديرا فنيا وأحد اللاعبين المصريين، الذي شرفوا مصر خلال فترة لعبه، ومصر المقاصة أصبح منزل ميدو، والاتفاق لم يأخذ أكتر من 20 دقيقة، وأنا شعرت أنه معجب بأداء المقاصة وأنه قادر على تقديم شيء مميز معنا، وأتمنى أن يبقي معنا حتى نصل بالنادي لبطولة العالم للأندية".
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ميدو: المقاصة يشبه أندية أوروبا.. وهذه أسباب موافقتي

أعرب أحمد حسام «ميدو»، المدير الفنى الجديد لنادي مصر للمقاصة، عن سعادته بتولى تدريب الفريق الفيومي، مؤكدًا أن لديه أسبابا كثيرة لتولي مهمة قيادة النادي، كما أكد ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام، أن إعطاء الحرية للمدير الفني في المقاصة كانت ضمن أسباب موافقته على قيادة الفريق حيث لم تستغرق المفاوضات أكثر من 20 دقيقة، ومن ضمن الأسباب أيضا تحلي إدارة المقاصة بالصبر وعدم الاستعجال على المدير الفني، مشيرا إلى أنه لم يجد سوى المقاصة الذى يشبه الأندية الأوروبية، وأنه يسعى للاستمرار في النادي لمدة موسمين متتالين دون ضغط.
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ميدو: لم أفكر كثيرًا في عرض المقاصة لهذا السبب

تغنى أحمد حسام «ميدو»، المدير الفنى الجديد لنادي مصر للمقاصة، بإدارة النادي الفيومي، وقال ميدو خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه: "أشكر اللواء محمد عبد السلام على التقدير لي، وأود أن أقول إن المقاصة من الأندية التى لديها استقرار إداري كبير ليس في مصر فقط بل في الشرق الأوسط، كما يتميزون أيضا بالصبر على المدرب حتى يقوم بكل ما يملك، وأنا لم أفكر كثيرا في تولي تدريب الفريق، ولديّ 4 تجارب تدريبية من قبل مع الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة والوحدة السعودي، وتجربتى مع المقاصة هي الخامسة".
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