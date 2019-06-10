ميدو: «كنت بسمع من حسام حسن عن الجوهري»

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

محمود الجوهري

أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، أنه سيسعى لتقديم وجوه جديدة في الفترة المقبلة مع الفريق الفيومي. وقال ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه بأحد الفنادق بالتجمع الخامس: "في تجربتى الجديدة مع المقاصة سأسعي لتقديم لاعبين شباب كما فعلت من قبل مع الإسماعيلي والزمالك ووادي دجلة، والحمد لله أنا أكثر المدربين الذين قاموا بتصعيد لاعبين شباب في كل الفرق التي قمت بتدريبها، والآن هم لاعبون مميزون؛ مثل يوسف إبراهيم أوباما، وياسر إبراهيم، ومصطفى فتحي، ومحمود مرعي، ومحمد هلال، ومحمد عبد العاطى، وكثيرين أيضا".

وأضاف ميدو: "لا بد أن نستعين بالخبرات لأنهم النور الذي سيضيء الفريق، أنا دائما مؤمن بأن الفريق الذي يملك لاعبين خبرات ولاعبين شبابا، ينجح، فوجود لاعبين في المقاصة مثل هانى سعيد ومودي وأحمد عادل عبد المنعم وجون أنطوي يفيد الفريق، فاللاعب الصغير دائما يسمع النصيحة من قائد الفريق وليس من مدربه، ومثال لذلك