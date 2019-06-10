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استثمار واقتصاد.. ماذا وراء منح الجنسية للأجانب؟

10 آلاف دولار قيمة طلب الحصول على الجنسية.. عامر: يحافظ على مقدرات الدولة ويحقق الأمن القومي.. كدواني: يوفر فرص عمل ويدعم الاقتصاد.. مقلد: هدفنا تشجيع الاستثمار
تحرير:أمين طه ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
مجلس النواب
مجلس النواب
ردود فعل واسعة أثارتها موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة اللواء كمال عامر، على تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر والحصول على الجنسية المصرية، والمقدم من مجلس الوزراء للبرلمان، حيث أعطت التعديلات لرئيس الوزراء حق منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية.
تعديلات سابقة على القانون فى منتصف أغسطس الماضي، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق على تعديل بعض أحكام قانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، والحق في طلب الحصول على الجنسية
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الآثار تعلن عن كشف أثري من عصر رمسيس الثاني

أعلنت وزارة الآثار، اليوم الإثنين، عن كشف أثرى جديد، إذ تمكنت البعثة الأثرية المصرية العاملة بتل أثار الأبقعين بمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة من الكشف عن بقايا وحدتين معماريتين ملحقتين بحصن عسكري استخدمت كمخازن للغلال، ومبنى سكني من عصر الملك رمسيس الثاني، وذلك في أثناء أعمال البعثة بالركن الشمالي الغربي للقلعة العسكرية. وصرح الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، بأن الوحدتين المكتشفتين كاملتين، ويحيط بكل واحدة بقايا سور من الطوب اللبن مربع الشكل، يفصل بينهما فناء مستطيل الشكل.
محمد-سعفان

250 فرصة عمل بمرتب يصل إلى 4 آلاف جنيه.. اعرف الشروط

توفر شركة سياحية بالقطاع الخاص، 250 فرصة عمل، بمرتب يتراوح ما بين 2350 إلى 4 آلاف جنيه، ومن بين هذه الوظائف 150 فرصة للعمل كعضو فريق، بمرتب يتراوح ما بين 2350 إلى 2800 جنيه، بشرط ألا يزيد عمر طالب الوظيفة عن 35 عاما، وأيضا تتوفر 100 فرصة للعمل كمندوب توصيل، بمرتب يتراوح ما بين 2450 إلى 4 آلاف جنيه، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 سنة، وأن يكون لديه رخصة قيادة دراجة نارية، وذلك حسبما أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين.
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الكهرباء: وقف العدادات الكودية للمبانى المخالفة

صرحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن آخر موعد لسداد مقياسات العدادات الكودية، نهاية يونيو الجاري، وذلك للعقارات المخالفة والعشوائية، مؤكدة أنه لن يتم العمل بهذا النظام مرة أخرى. وتعليقا على هذا القرار، قال أيمن حمزة المتحدث باسم الوزارة: "المقصود بالعدادت الكودية هو عداد يتم تركيبه للمباني المخالفة بدون اسم حتى لا يكون هناك تقنين لوضع الوحدة السكنية، ولكن برقم كودي فعشان كدا بيسموه عداد كودي، والآلية دي كان وافق مجلس الوزراء على وضعها علشان نوع التقييم الحقيقي للحيازات بعيدا عن التقديرات الجزافية".
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غيبوبة سكر لمراقب ثانوي.. ونقله لمستشفى الزقازيق

شهدت إحدى لجان امتحان مادة «الإحصاء» للصف الثالث الثانوي بمدرسة «الناصرية» الثانوية بنين، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، سقوط مراقب اللجنة مغشيا عليه، على أثر إصابته بـ«غيبوبة سكر»، وذلك في أثناء مباشرة عمله في أعمال المراقبة، بينما جرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف المتمركزة بجوار المدرسة إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت بذلك غرفة العمليات المركزية التي خصصتها مديرية التربية والتعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بالشرقية.
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البرلمان يوافق على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.
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هل ينهي تعديل «المنظمات النقابية» التحفظات الدولية؟

بعد مرور أكثر من عام على التطبيق الفعلي لقانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 سنة 2017، أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، عن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض مواد القانون، الذى أحالته إلى مجلس النواب، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، وذلك بتخفيض العدد المطلوب لتشكيل المنظمات النقابية من 150 إلى 50 عاملا، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية من أجل تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
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«المحافظين» يقترح تحويل أرض المدابغ إلى حديقة عامة

تقدم النائب أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن رغبة بعض المواطنين في تحويل أرض المدابغ بمصر القديمة إلى حديقة عامة. وقال «قرطام»، إن أرض المدابغ بمنطقة مصر القديمة تعتبر إحدى المناطق الآهلة بالسكان، فضلا عن كونها واحدة من أحياء القاهرة الكبرى، لذلك من الضرورى تحويلها إلى حديقة عامة، حتى تصبح متنفسا جيدًا للمواطنين، خاصة أن تلك المنطقة عانت طويلا من وجود المدابغ التي أثرت سلبًا على البيئة عن طريق تلوث الهواء بسبب روائح المدابغ، وما تركته من آثار سلبية على صحة المواطنين المقمين بها.
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«إسكان النواب»: قانون التصالح يشمل كل مخالفات البناء

قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المقرر بدء تطبيقه خلال أيام، لا يقتصر على المخالفات التى حُرّرت لها محاضر وفق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولديها نزاع قضائى قائم. وأوضح والى، أن من حق أى مواطن خالف اشتراطات البناء وفق قانون البناء الموحد، ولم يحرر له محضر عن المخالفة، أن يتقدم للتصالح أيضا، فالقانون متاح تنفيذه ويطبق على كل الحالات المخالفة، سواء دخلت نزاعا قضائيا متداولا بالمحاكم أو لم تحرر لها محاضر.
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