إلغاء اجتماع الجبلاية.. واستكمال الدوري بعد إفريقيا

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

اتحاد الكرة

كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إلغاء اجتماع المجلس اليوم الإثنين، بشان أزمة الدوري، حيث من المقرر أن يعقد مجلس الجبلاية اجتماعا تكميليا، اليوم؛ للوصول إلى حل نهائي والرد على جميع النقاط التي وردت فى خطاب النادي الأهلى، وذلك بعد تأجيل بيان مجلس الجبلاية إلى اليوم، إذ قال أبو ريدة في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسته مع أشرف صبحي وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد جلسة، الإثنين، ويعلن بعدها الحل النهائي للأزمة الخاصة بموعد إقامة مباريات الدوري.

وقال عبد الغني في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم، إن بطولة الدوري ستستكمل بعد كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، مؤكدًا أن مجلس إدارة الجبلاية سيكتفي بإصدار بيان رسمي اليوم. كان مجلس الأهلي قرر عدم استكماله مسابقة الدوري في حال تأجيل المباريات