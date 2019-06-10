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دراسة: فيتامين «د» ربما يطيل عمر مرضى السرطان

أشارت العديد من الأبحاث الجديدة إلى أهمية فيتامين د في الجسم، حتى وإن لم يؤثر نقصانه في وظائف الأعضاء بالجسم بطريقة مباشرة، فإن وجوده أمر حيوي
تحرير:مي فؤاد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
فيتامين د
فيتامين د
تكمن وظيفة فيتامين (د) الأساسية في الحفاظ على توازن المعادن في الجسم، وبالأساس مستوى الكالسيوم والفوسفور. يعزز فيتامين (د) عملية امتصاص المعادن في الأمعاء، ويمنع الخسارة المفرطة لهذه المعادن في الكلى، كما يتحكم في دخول وخروج المعادن في العظام. وبالإضافة إلى ذلك، تشير أبحاث جديدة، حسب صحيفة "medicalnewstoday"، إلى أن فيتامين (د) له دور مهم في تنظيم عمليات نمو الخلايا، بما في ذلك قمع نمو الخلايا السرطانية وزيادة نشاط الجهاز المناعي. وكشف عدد من التجارب السريرية الحديثة عن أن تناول مكملات فيتامين (د) يمكن أن يطيل عمر مرضى السرطان.
كشف باحثون من جامعة ولاية ميشيغان عن أن ارتفاع مستويات فيتامين D فى المرضى الذين يعانون من السرطان المتقدم يؤدى إلى تحسن استجابتهم للعلاج الكيميائى والأدوية المضادة للسرطان، وفقا لبيانات العديد من المرضى الذين تناولوا بالفعل مكملات فيتامين د. شملت الدراسة فقط التجارب التي فحصت استخدام مكملات فيتامين
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