«خرداد 15».. رسالة إيران السياسية لأوروبا

تسعى إيران من وراء الكشف عن نظام دفاع جوي جديد إلى أن تبعث برسالة واضحة إلى أوروبا بضرورة إعادة تقييم علاقاتها مع طهران، بعيدًا عن الاتفاق النووي.
تعتمد إيران في الوقت الحالي على العديد من الكروت السياسية والعسكرية التي يمكن أن تصل بها إلى هدفها الرئيسي، وهو الاستمرار تحت مظلة الاتفاق النووي الذي وقعته برفقة القوى العالمية خلال عام 2015، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه.
وعلى مدى عام كامل، اعتادت إيران استخدام العديد من الأمور غير الدبلوماسية لتحقيق أهداف سياسية، وذلك من خلال رسائل واضحة إلى أطراف مختلفة معنية بالاتفاق النووي الإيراني، والتي كان أبرزها الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال متمسكًا بهذا الاتفاق.
ومن بين تلك الكروت غير السياسية، هو كشف إيران النقاب عن نظام جديد للدفاع الجوي "يتم إنتاجه محليًا"، أمس الأحد، بعد ساعات من حث الدول الأوروبية على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي أو مواجهة العواقب، حسب تحليل صحيفة التليجراف البريطانية.
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ومن بين تلك الكروت غير السياسية، هو كشف إيران النقاب عن نظام جديد للدفاع الجوي "يتم إنتاجه محليًا"، أمس الأحد، بعد ساعات من حث الدول الأوروبية على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي أو مواجهة العواقب، حسب تحليل صحيفة التليجراف البريطانية.
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نظام الدفاع الجوي الجديد الذي يُسمى "خرداد 15"، بمقدوره تتبع ستة أهداف خلال نفس الوقت، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والقاذفات والدرونز وتدميرها بالصواريخ.
وقال وزير الدفاع عمير حاتمي في مؤتمر الكشف عن السلاح الجديد: "إيران ستزيد من قدراتها العسكرية لحماية أمنها ومصالحها الوطنية ولن تطلب إذنًا من أي شخص في هذا الشأن".
وربطت الصحيفة البريطانية بين الكشف عن السلاح ورسالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والذي قال قبل زيارة نظيره الألماني هايكو ماس، إن "على الأوروبيين واجب لضمان عودة العلاقات الاقتصادية مع إيران إلى طبيعتها".
وانتقد ظربف السياسات الأوروبية والغربية، زاعمًا أنها "تسببت فقط في أضرار في المنطقة"، وحذر من أن "الأوروبيين ليسوا في وضع يسمح لهم بانتقاد إيران لقضايا خارج الاتفاق النووي الرسمي".
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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذه التصريحات تأتي في أعقاب سلسلة من الخطوات قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني للتراجع عن الالتزامات المختلفة في الاتفاق النووي الشهر الماضي، حيث أعطى أوروبا والصين مهلة 60 يومًا للطعن في الموقف الأمريكي أو المخاطرة باستئناف إيران تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من المسموح به في الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
التوتر بين أوروبا وإيران وصل لذروته خلال الأيام القليلة الماضية، حيث رفضت إيران اقتراحًا من فرنسا بإعادة فتح المحادثات النووية، مشيرة إلى زيادة خطر الانهيار التام في حالة توسيع الاتفاقية الحالية، وهو الأمر الذي اعتبره المراقبون محاولة من جانب طهران لتحييد أوروبا، حسب ما وصفت الصحيفة البريطانية.
وقالت التليجراف إن مثل هذا "الانقلاب الدبلوماسي" من شأنه أن يوفر لإيران شريان حياة اقتصادي ويمنح الأطراف الغربية الموقعة على الاتفاق آلية لضمان بقاء تطوير الصواريخ البالستية الإيرانية تحت السيطرة وربما كبح مغامراتها العسكرية الإقليمية، غير أن ذلك بدا أيضًا مُهددًا في ظل تخلي إيران عن إصرارها التاريخي على أن أنشطتها النووية سلمية، والبدء في تهديد أطراف الاتفاق، ومن بينها أوروبا بإمكانية الوصول إلى مستويات خطيرة من تخصيب اليورانيوم.
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وتابعت أوروبا محاولاتها، من خلال زيارة ماس لإيران، والتي كانت تهدف بشكل رئيسي إلى استكشاف وسائل مختلفة للحفاظ على معاهدة حظر الانتشار النووي، إلا أن طهران بدت مصممة على السير في اتجاه مغاير لما حاولت أوروبا رسمه في الأشهر القليلة الماضية.