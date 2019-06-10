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«خرداد 15».. رسالة إيران السياسية لأوروبا

تسعى إيران من وراء الكشف عن نظام دفاع جوي جديد إلى أن تبعث برسالة واضحة إلى أوروبا بضرورة إعادة تقييم علاقاتها مع طهران، بعيدًا عن الاتفاق النووي.
تحرير:محمود نبيل ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
نظام الدفاع الجوي الإيراني خرداد 15
نظام الدفاع الجوي الإيراني خرداد 15
تعتمد إيران في الوقت الحالي على العديد من الكروت السياسية والعسكرية التي يمكن أن تصل بها إلى هدفها الرئيسي، وهو الاستمرار تحت مظلة الاتفاق النووي الذي وقعته برفقة القوى العالمية خلال عام 2015، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه. وعلى مدى عام كامل، اعتادت إيران استخدام العديد من الأمور غير الدبلوماسية لتحقيق أهداف سياسية، وذلك من خلال رسائل واضحة إلى أطراف مختلفة معنية بالاتفاق النووي الإيراني، والتي كان أبرزها الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال متمسكًا بهذا الاتفاق.
ومن بين تلك الكروت غير السياسية، هو كشف إيران النقاب عن نظام جديد للدفاع الجوي "يتم إنتاجه محليًا"، أمس الأحد، بعد ساعات من حث الدول الأوروبية على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي أو مواجهة العواقب، حسب تحليل صحيفة التليجراف البريطانية. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير»
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