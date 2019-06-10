طلاب الثانوية العامة: امتحان الإحصاء سهل

تحرير:أمينة محمود ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

طلاب الثانوية العامة

أكد طلاب الثانوية العامة، اليوم الإثنين، عقب انتهاء امتحان الإحصاء بأن الأسئلة جاءت سهلة في متناول الطلاب المتوسط، مشيرين إلى أن المسائل التي تضمنها الامتحان سبق تدريبهم عليها، وأن سهولة امتحان الإحصاء عوضتهم عن صعوبة امتحان الاقتصاد، الذي اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبته بعض أجزائه ومن تركيز الأسئلة على آخر فصلين من المادة، موضحين أنه جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأن الأسئلة جاءت غير مباشرة تحتاج إلى وقت مضاعف للتفكير بها والإجابة عليها.

وسادت حالة من الاستياء الشديد بين الطلاب وأولياء أمورهم، الذين وصفوا الامتحان بأنه غير مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية، وكان يجب أن يغطي الامتحان جميع فصول المادة ولا يركز على فصل دون الآخر، مطالبين وزارة التعليم ومسؤولو الامتحانات بمحاسبة واضعو امتحان الاقتصاد.وانطلقت، في الساعة التاسعة صباح أول من