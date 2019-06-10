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طلاب الثانوية العامة: امتحان الإحصاء سهل

تحرير:أمينة محمود ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
أكد طلاب الثانوية العامة، اليوم الإثنين، عقب انتهاء امتحان الإحصاء بأن الأسئلة جاءت سهلة في متناول الطلاب المتوسط، مشيرين إلى أن المسائل التي تضمنها الامتحان سبق تدريبهم عليها، وأن سهولة امتحان الإحصاء عوضتهم عن صعوبة امتحان الاقتصاد، الذي اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبته بعض أجزائه ومن تركيز الأسئلة على آخر فصلين من المادة، موضحين أنه جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأن الأسئلة جاءت غير مباشرة تحتاج إلى وقت مضاعف للتفكير بها والإجابة عليها.
وسادت حالة من الاستياء الشديد بين الطلاب وأولياء أمورهم، الذين وصفوا الامتحان بأنه غير مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية، وكان يجب أن يغطي الامتحان جميع فصول المادة ولا يركز على فصل دون الآخر، مطالبين وزارة التعليم ومسؤولو الامتحانات بمحاسبة واضعو امتحان الاقتصاد.وانطلقت، في الساعة التاسعة صباح أول من
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مجلس-النواب (3)

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الاستثمار

وافقت اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الإثنين، على تعديل جديد لقانون الاستثمار، المقدم من النائب محمد العقاد و60 نائبا أخرين، ونص التعديل الجديد على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلى خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، في حالة تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية. وقال العقاد إن القانون الحالي لم ينص على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلي خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
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عمال التشجير.. 20 عاما على "باب الحكومة"

ما زال المجهول يحيط بـ34 ألف أسرة من عمال التشجير المؤقتين بوزارة الزراعة، الذين ينتظرون أن تنتهى معاناتهم التى دامت لأكثر من عشرين عامًا، على أمل التثبيت فى وظائفهم التى لا يتقاضون بها إلا جنيهات معدودة تقدر بـ40 جنيها شهريًّا. الأزمة ليست حديثة العهد، وهى تتجدد بين الحين والآخر إلا أن أحلام العمال فى التثبيت تذهب أدراج الرياح فى كل مرة، حتى ضاقوا ذرعًا، وما زالوا حائرين بين وزارتي الزراعة والمالية والجهازالمركزي للتنظيم والإدارة، حيث تلقي كل جهة منها اللوم على الجهة الأخرى وتحملها المسئولية وتؤكد على أنها السبب فى تأخير تعيينهم.
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وزير النقل: تطوير السكة الحديد يبدأ من الورش

عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا مع العاملين بورش صيانة الجرارات "آيرماس" بالسبتية، المتخصصة في أعمال الصيانة للجرارات، وذلك خلال جولته بورش آيرماس، لمتابعة أعمال صيانة الجرارات لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد، مؤكدا أنه منذ بداية توليه حقيبة النقل أوضح أن العمل سيكون على مدار الساعة، لتطوير قطاع السكك الحديدية وتطوير الورش كبداية لتطوير السكة الحديد، باعتبار أن هذا القطاع من أهم قطاعات النقل، لتصبح هيئة السكك الحديدية في مقدمة هيئات الدولة التي تساهم في التنمية الشاملة للدولة.
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صفحات الغش تتداول امتحان الإحصاء للثانوية العامة

تداولت صفحات الغش الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، امتحان الإحصاء، ونشرت صورا من أسئلة الامتحان بعد مرور نصف ساعة من بدء اللجان الامتحانية. ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جار تتبع الأسئلة المنشورة والتأكد من صحتها من عدمه، قائلا إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحات التي تحرض الطلاب على الغش، مطالبا بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات المغرضة التي تهدف تشتيت عقول الطلاب وإثارة البلبلة.
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امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (3)

صفحات الغش تتداول امتحان الإحصاء للثانوية العامة

تداولت صفحات الغش الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، امتحان الإحصاء، ونشرت صورا من أسئلة الامتحان بعد مرور نصف ساعة من بدء اللجان الامتحانية. ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جار تتبع الأسئلة المنشورة والتأكد من صحتها من عدمه، قائلا إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحات التي تحرض الطلاب على الغش، مطالبا بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات المغرضة التي تهدف تشتيت عقول الطلاب وإثارة البلبلة.
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مصادر: امتحان الاقتصاد من النماذج الاسترشادية

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ"التحرير"، إن امتحان الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة تضمن أجزاء من نفس النموذجين الاسترشاديين اللذين تم توفيرهما للطلاب من قبل على موقع الوزارة، كما أن بعض الأسئلة كانت بنفس المواصفات في النموذج ومن الكتاب، موضحة أن الأسئلة خاطبت الفهم في جزء كبير منها وراعت الفروق الفردية بين الطلاب، كما أنه لم يتم تلقي أي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو غموضها بل جميعها واضحة وفي مستوى الطالب المتوسط.
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غضب طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة بسبب الاقتصاد

اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة بعض أجزاء امتحان الاقتصاد وتركيز الأسئلة على آخر فصلين من المادة، موضحين أنه جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأن الأسئلة جاءت غير مباشرة تحتاج إلى وقت مضاعف للتفكير بها والإجابة عليها. وسادت حالة من الاستياء الشديد بين الطلاب وأولياء أمورهم، الذين وصفوا الامتحان بأنه غير مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية، وكان يجب أن يغطي الامتحان جميع فصول المادة ولا يركز على فصل دون الآخر، مطالبين وزارة التعليم ومسؤولو الامتحانات بمحاسبة واضعو امتحان الاقتصاد.
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غباء غشاش.. مسرب امتحان الاقتصاد يلتقط صورة للملاحظ

التقط طالب الثانوية العامة، الذي سرب صورا لامتحان مادة الاقتصاد من داخل اللجان الامتحانية، صباح اليوم الإثنين، صورة ملاحظ داخل اللجنة المسئولة عن تصوير أجزاء من أسئلة الامتحانات دون أن يدري الملاحظ بتصويره بالهاتف المحمول الذي يصطحبه الطالب، ما يدل على عدم قيام الملاحظين بمهامهم في الكشف عن المحمول وتفتيش الطلاب قبل بدء اللجان، كما وقع الطلاب في خطأ أنه صور كراسة بوكليت الامتحان مدونا عليها الباركود، ما يسهل على فريق مكافحة الغش بوزارة التعليم التوصل لهوية الطالب ولجنته، وجار اتخاذ الإجراءات ضده والملاحظين.
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